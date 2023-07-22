«Аталанта» требует 70+10 млн евро за Хейлунда и не уступает. «МЮ» может заплатить не больше 60 млн из-за ФФП

«Манчестер Юнайтед» не устраивает та сумма, которую просят за Расмуса Хейлунда.

Как передает , бергамаски рассчитывают выручить за форварда 70 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов. Для « » это слишком много.

Манкунианцы готовы потратить от 40 до 60 млн евро из-за того, что ограничены правилами финансового фэйр-плей. В то же время « » не собирается идти на компромисс и обсуждать сумму.

Тем временем клуб обсуждает трансфер Рандаля Коло-Муани, выступающего за « ». Также изучаются другие возможные варианты.