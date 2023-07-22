«Аталанта» требует 70+10 млн евро за Хейлунда и не уступает. «МЮ» может заплатить не больше 60 млн из-за ФФП

Теги Айнтрахт Франкфурт Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Sky Sports Рандаль Коло-Муани деньги Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» не устраивает та сумма, которую просят за Расмуса Хейлунда.

Как передает Sky Sports, бергамаски рассчитывают выручить за форварда 70 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов. Для «МЮ» это слишком много.

Манкунианцы готовы потратить от 40 до 60 млн евро из-за того, что ограничены правилами финансового фэйр-плей. В то же время «Аталанта» не собирается идти на компромисс и обсуждать сумму.

Тем временем клуб АПЛ обсуждает трансфер Рандаля Коло-Муани, выступающего за «Айнтрахт». Также изучаются другие возможные варианты.

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17 комментариев

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Салесар
70+10 за пацана с одним сезоном и 9 голами. Ну офигеть
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kaka10
Ответ Салесар
70+10 за пацана с одним сезоном и 9 голами. Ну офигеть
МЮ в своё время раздули пузырь купив Погбача за 120
Марсиаля за 50+30, Холодильник за 80, Антони за 100 млн

все знают, что МЮ надо разводить и клуб поведётся
так что тут дело не в этом пацане с одним сезоном и 9 голами
+7
-4
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Talgat Ergeshov
60 + 20 )))))
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Милан 757
Коло Муани вообще 100 млн стоит ...
+1
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Almaz KENZHEBEKOV
молодец Аталанта
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Салесар
70+10 за пацана с одним сезоном и 9 голами. Ну офигеть
+1
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Igor Cholomitski
он точно не стоит даже 40, и Аталанта точно не молодец, не возьмут сейчас 60, неизвестно, что будет в следующем году
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Любезный Коссутий
пусть себе оставят
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Батыр Баба
Не нужны нам эти прыщи на этой переоцененной физе.
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damondiamond
Он уже сказал руководству Аталанты, что хочет уйти и только в МЮ - его клуб детства, личные условия уже согласованы, на выходных договорятся о сумме сделки и бонусах
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Ksandvankneshas
Как насчёт аренды с обязательным выкупом при выполнении каких-то условий ?
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OldRedWhite
Ответ Салесар
70+10 за пацана с одним сезоном и 9 голами. Ну офигеть
Половина матчей на замену …
Но и это роли не играет .
Может стать выдающимся игроком , а может и нет !
50 на 50 , как встреча с динозавром )))
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damondiamond
Ответ damondiamond
Он уже сказал руководству Аталанты, что хочет уйти и только в МЮ - его клуб детства, личные условия уже согласованы, на выходных договорятся о сумме сделки и бонусах
в этом сезоне МЮ уже не мешок, который разводят, они очень умно играют с прессой и снижают цену
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