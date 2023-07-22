«Аталанта» требует 70+10 млн евро за Хейлунда и не уступает. «МЮ» может заплатить не больше 60 млн из-за ФФП
«Манчестер Юнайтед» не устраивает та сумма, которую просят за Расмуса Хейлунда.
Как передает Sky Sports, бергамаски рассчитывают выручить за форварда 70 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов. Для «МЮ» это слишком много.
Манкунианцы готовы потратить от 40 до 60 млн евро из-за того, что ограничены правилами финансового фэйр-плей. В то же время «Аталанта» не собирается идти на компромисс и обсуждать сумму.
Тем временем клуб АПЛ обсуждает трансфер Рандаля Коло-Муани, выступающего за «Айнтрахт». Также изучаются другие возможные варианты.
Марсиаля за 50+30, Холодильник за 80, Антони за 100 млн
все знают, что МЮ надо разводить и клуб поведётся
так что тут дело не в этом пацане с одним сезоном и 9 голами
Но и это роли не играет .
Может стать выдающимся игроком , а может и нет !
50 на 50 , как встреча с динозавром )))