Медведев об Эраковиче: «Никакой аренды в «Црвену Звезду» не будет»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Александр Медведев Страхиня Эракович Футбол

Александр Медведев заявил, что «Зенит» осуществил полноценный трансфер Страхини Эраховича.

«Никакой аренды Эраковича в «Црвену Звезду» не будет», – сказал председатель правления и генеральный директор «Зенита».

Сегодня «Зенит» объявил о переходе Эраковича из «Црвены Звезды». С защитником сборной Сербии заключили контракт по схеме «4+1». 

Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.

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36 комментариев

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fil_spb
Ответ Пикачу82
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Все-таки Спартак был от Эраковича на гораздо большем расстоянии чем 3 версты. Так что конечно попахивает в районе Тушино, но у нас не чувствуется, а ты видать в самом эпицентре, вот тебе и смердит.
+22
-9
+13
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heathen
Ответ Денис Чуев
Променял лигу чемпионов на чемпионат водокачки.
если перешёл бы в шапито, то не написал бы так. вся суть болельщика с ромбом в голове
+24
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+11
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fil_spb
Опять промосковские СМИ наврали. Что же ты будешь делать. И истерика местных кб о "взяли игрока лишь бы не достался Спартаку, аренда это доказывает" на ровном месте. Подрубили очередной заговор на самом взлете. Какое коварство.
+31
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Злодей Спб
Да все ЦЗ пригодятся. Осенью шесть лишних матчей играть в Кубке через два на третий, будет ротация. Лучше пусть лишний игрок на позиции будет, чем Барриоса заставлять играть ЦЗ.
+7
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Exciter
Красава Медведев! Этот пацан способен стать легендой Зенита!
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Зелёный гопник
Ответ </c/>
получается тупо кидок, ну что же...
Зенит его вёл почти 2 года!
Спартак как появился так и отвалился.
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Owen_the_Simple
Ответ fil_spb
Все-таки Спартак был от Эраковича на гораздо большем расстоянии чем 3 версты. Так что конечно попахивает в районе Тушино, но у нас не чувствуется, а ты видать в самом эпицентре, вот тебе и смердит.
Обстоятельства забудутся, скандал запомнится. Так работают наши непредвзятые спортивные СМИ.
+4
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Поцелуй Оздоева
Ответ spartak_1988
У вас президент, который ничего не решает и балабол, игроки отказываются за вас играть. Звание ШАПИТО вам по праву вручаем.
Вам о таком шапито только мечтать)
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Spartak Zenit
знатно у Москвы горит)
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Дмитрий9779
«Зенит» — облaдатель многих титулов в России, поэтому для мeня это большой прыжок в карьeре. Надеюсь, что добьюсь здeсь того результата, которого для сeбя хочу. Долго ли раздумывал? Практически нe раздумывал: как только появилась возможность пeрейти в «Зeнит», сразу же согласился.
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Ryan T.
Ответ Злодей Спб
Да все ЦЗ пригодятся. Осенью шесть лишних матчей играть в Кубке через два на третий, будет ротация. Лучше пусть лишний игрок на позиции будет, чем Барриоса заставлять играть ЦЗ.
Да он там лишним никак не будет. Я вообще допускаю, что с приходом Эраковича Чистый допустим скоро присядет обратно на скамейку.
По потенциалу Эракович явно превосходит. Его связка с Ренаном выглядит намного интереснее.
Но это всё пока не вернётся железно основной Родригао.
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eugens
Ответ spartak_1988
О как!))) Он все-таки узнал кто такой Эракович))) и то только с подачи Спартака наверное)))
Ага, а приоритетное право откуда взялось на него, если про него никто не знал?)
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eugens
Ответ Spiker1606
То, что руководство Зенита переобулось, не означает, что московские СМИ наврали.
Руководство никому ничего и не обещало, это вы там переобуваетесь постоянно пытаясь подстроится под новости.
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Илья Ворошилов
Ответ spartak_1988
У вас президент, который ничего не решает и балабол, игроки отказываются за вас играть. Звание ШАПИТО вам по праву вручаем.
Укрывателям наркоторговцев помолчать бы
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ritz9968
Ответ heathen
если перешёл бы в шапито, то не написал бы так. вся суть болельщика с ромбом в голове
В Питерские фавелы в самый раз 🤣🤣
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Ivan Petrov
Похоже Родригао мы больше не увидим. Так похоже и не отошёл от психологической травмы полученной в кубковом матче со Спартаком
Сам драку начал,сам получил,а потом ещё и ныл громче всех...
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Ivan Petrov
Ответ heathen
если перешёл бы в шапито, то не написал бы так. вся суть болельщика с ромбом в голове
Так он в шапито и перешёл.
Взять игрока который им не нужен 😂
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СИ
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И все таки, выражу своё мнение - пока в руководстве нашего футбола Дюков Митрофанов Алаев такие события и неизменность турнирной таблицы будет продолжаться.
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Ковид 07.10.52
Свадьбы не будет. я украл невесту. я и верну....
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mr.racoon
зато теперь можно продать Ренана, если будет хорошее предложение
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spartak_1988
Ответ eugens
Ага, а приоритетное право откуда взялось на него, если про него никто не знал?)
Я лишь написал то, что ваш президент озвучил год назад, а питерская интеллигенция меня почему то заминусовала))) правда глаза колет?
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Spartak Zenit
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Магомед Саид Амирханов
Угроза?!
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fil_spb
Ответ Owen_the_Simple
Обстоятельства забудутся, скандал запомнится. Так работают наши непредвзятые спортивные СМИ.
Точно такая же схема и со вчерашним удалением. Уже даже Федотов и Хусаинов, которых в симпатиях к Зениту заподозрить невозможно, заявили что эпизод однозначный и это КК. А буря в новостях и комментариях все не утихает.
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Пикачу82
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