Медведев об Эраковиче: «Никакой аренды в «Црвену Звезду» не будет»

Александр Медведев заявил, что «Зенит» осуществил полноценный трансфер Страхини Эраховича.

«Никакой аренды Эраковича в « » не будет», – сказал председатель правления и генеральный директор «Зенита».

Сегодня « » объявил о переходе из «Црвены Звезды». С защитником сборной Сербии заключили контракт по схеме «4+1».

Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.