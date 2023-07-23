Медведев об Эраковиче: «Никакой аренды в «Црвену Звезду» не будет»
Александр Медведев заявил, что «Зенит» осуществил полноценный трансфер Страхини Эраховича.
«Никакой аренды Эраковича в «Црвену Звезду» не будет», – сказал председатель правления и генеральный директор «Зенита».
Сегодня «Зенит» объявил о переходе Эраковича из «Црвены Звезды». С защитником сборной Сербии заключили контракт по схеме «4+1».
Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.
Спартак как появился так и отвалился.
По потенциалу Эракович явно превосходит. Его связка с Ренаном выглядит намного интереснее.
Но это всё пока не вернётся железно основной Родригао.
Сам драку начал,сам получил,а потом ещё и ныл громче всех...
Взять игрока который им не нужен 😂