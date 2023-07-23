Игрок «Крыльев» Гарре приостановил получение гражданства РФ: «Есть интерес из Германии и Бельгии»

Игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре приостановил процесс получения гражданства РФ.

В марте экс-игрок молодежной команды «Манчестер Сити» заявил, что готов получить российский паспорт, так как планирует провести в России много лет. Его агент Эмилио Чемпион сказал: « откажется от аргентинского гражданства ради российского. Он не хочет жить в Аргентине из-за политической и экономической ситуации».

Теперь же Чемпион сообщил, что процесс получения российского гражданства приостановлен в связи с интересом от европейских клубов.

«Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии, также мы ведем переговоры с «Крыльями Советов», у которых есть опция на выкуп оставшихся 50% прав на игрока», – заявил агент.

Зимой этого года «Крылья» выкупили у аргентинского «Расинга» 50% прав на 23-летнего футболиста. Во вчерашнем матче 1-го тура Мир РПЛ Гарре забил «Ахмату» (2:1).

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