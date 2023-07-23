Игрок «Крыльев» Гарре приостановил получение гражданства РФ: «Есть интерес из Германии и Бельгии»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия бундеслига Германия высшая лига Бельгия возможные трансферы агенты натурализация Бенхамин Гарре Футбол

Игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре приостановил процесс получения гражданства РФ.

В марте экс-игрок молодежной команды «Манчестер Сити» заявил, что готов получить российский паспорт, так как планирует провести в России много лет. Его агент Эмилио Чемпион сказал: «Бенхамин откажется от аргентинского гражданства ради российского. Он не хочет жить в Аргентине из-за политической и экономической ситуации».

Теперь же Чемпион сообщил, что процесс получения российского гражданства приостановлен в связи с интересом от европейских клубов.

«Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии, также мы ведем переговоры с «Крыльями Советов», у которых есть опция на выкуп оставшихся 50% прав на игрока», – заявил агент.

Зимой этого года «Крылья» выкупили у аргентинского «Расинга» 50% прав на 23-летнего футболиста. Во вчерашнем матче 1-го тура Мир РПЛ Гарре забил «Ахмату» (2:1).

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22 комментария

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Bashibuzuck
Все что нужно знать о так называемых новых россиянах😁
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Владислав Шевченко
Получение гражданства футболистом превращается в ничем не примечательную, рутинную процедуру. Большинству вообще пофиг, чьё гражданство получать - как скажет агент, так и будет
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Spartakus1984
Никому не давать паспорт,пока 5 лет не проживут в РФ,и язык хоть не много не выучат ,и не проникнутся нашей страной
+12
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Filipp Gorski
Хороший игрок
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Дядя ТУРА
Ответ Spartakus1984
Никому не давать паспорт,пока 5 лет не проживут в РФ,и язык хоть не много не выучат ,и не проникнутся нашей страной
абсолютно верно. сейчас паспорт РФ раздается направо и налево. от этого сильно теряется его статус
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Ярик01
Ответ Jovana Jovičić
То есть, если Промес проживет 5 лет в России и выучит язык, то ему давать паспорт, несмотря на то, что преступник не может быть общественно-полезен какой-либо стране?
Почему преступник не может быть общественно-полезен?
Вон медали и ордена последние полтора года раздают гражданам с куда бОльшими сроками.
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Ярик01
О чем речь, он приехал в Россию лишь в начале этого года.
О каком гражданстве может идти речь даже в самых смелых фантазиях местной школоты
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Домоседов
Ответ Bashibuzuck
Все что нужно знать о так называемых новых россиянах😁
То есть существуют те, кто неиронично думает, что бразильцы и аргентинцы паспорт получают из-за любви к березкам?
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Tweek8D
Жалко будет такого игрока терять, ну что ж, его выбор. Между Крыльями и бундеслигой выбор очевиден.
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Jovana Jovičić
Ответ Ярик01
А ты уже там? какая "общественно-полезная" польза от тебя ? Промес как и условный Дзюба не поедет, деньги есть
Да я на российское гражданство и не претендую, мне и в Сербии хорошо. Кроме того, не видела много девушек, которые принимают участие в военных действиях РФ и Украины. Сам приплел сюда эту тему, а теперь меня туда отправляет, вот клоунесса)
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Oleg_MC
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Ответ gninnur esrever*
Еще один променял Великую и Богатейшую на дряблую и загнивающую. Ну как так, ц-ц-ц.
С каких пор аргентина великая и богатейшая
ты что то перепутал. посмотри ещё пару видосов юрки дудя
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Jovana Jovičić
Ответ Ярик01
вот даже виртуальная шкурка с ролью "в Сербии" имеет свою общественную пользу. Аналогично и любой гражданин, и потенциальный
"Шкурку" вы называете "мама", если так общаетесь)
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Jovana Jovičić
Ответ Ярик01
Почему преступник не может быть общественно-полезен? Вон медали и ордена последние полтора года раздают гражданам с куда бОльшими сроками.
А Промес поедет на вашу войну?
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Amalfitano
Ответ Bashibuzuck
Все что нужно знать о так называемых новых россиянах😁
А ты думал, что после 6 месяцев в России он будет кричать "Мы русские - с нами Бог" и "Россия вперёд"? Естественно он получал гражданство, чтобы не считаться легионером в России. Так же как это делали аргентинцы в Италии, бразильцы в Португалии и другие латиносы в Испании.
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Mitya26
У нас это называется переобулся.
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Сергей Жарковский
С дальним прицелом парень, только на двух стульях усидеть вряд-ли получится.
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игрока понять можно, бундеслига другой уровень..
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Jovana Jovičić
Верность гражданина своему подданству, конечно, на уровне. От аргентинского отказался, от российского на половине пути передумал, сейчас в Европе заплатит налоги и там передумает. Пока выглядит как полный циркач, и явно не акробат или дрессировщик.
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