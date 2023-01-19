Экс-игрок молодежных команд «Ман Сити» Гарре завтра прибудет в расположение «Крыльев» и пройдет медосмотр

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Расинг Авельянеда агенты Бенхамин Гарре Футбол

Агент аргентинского форварда Бенхамина Гарре рассказал о переходе своего клиента в «Крылья Советов».

«Завтра Гарре уже будет в расположении «Крыльев» и пройдет медосмотр», – сказал Эмилио Чемпион.

Гарре выступает за аргентинский клуб «Расинг Авельянеда».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды. Подробная статистика игрока – здесь.

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4 комментария

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stason79
4 годжла за 27 игр. ну ну... голеодор.
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Никита Самарин
КС достаточно оперативно нашли замену Пиняеву, молодцы.👍
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Дмитрий9779
Вот так номер,молодцы КС.
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Юрий Кечко
Торопа из Цска ещё возьмут пусть)))
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-1
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