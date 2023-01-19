Экс-игрок молодежных команд «Ман Сити» Гарре завтра прибудет в расположение «Крыльев» и пройдет медосмотр

Агент аргентинского форварда рассказал о переходе своего клиента в « ».

«Завтра Гарре уже будет в расположении «Крыльев» и пройдет медосмотр», – сказал Эмилио Чемпион.

Гарре выступает за аргентинский клуб « ».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе « », выступая за молодежные команды. Подробная статистика игрока – здесь.