Экс-игрок молодежных команд «Ман Сити» Гарре завтра прибудет в расположение «Крыльев» и пройдет медосмотр
Агент аргентинского форварда Бенхамина Гарре рассказал о переходе своего клиента в «Крылья Советов».
«Завтра Гарре уже будет в расположении «Крыльев» и пройдет медосмотр», – сказал Эмилио Чемпион.
Гарре выступает за аргентинский клуб «Расинг Авельянеда».
С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды. Подробная статистика игрока – здесь.
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