Агент хавбека «Крыльев» Гарре: «Бенхамин откажется от аргентинского гражданства ради российского. Он не хочет жить в Аргентине из-за политической и экономической ситуации»
Хавбек «Крыльев» готов отказаться от аргентинского гражданства, чтобы получить российское.
Об этом рассказал агент полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.
Ранее стало известно, что Гарре намерен получить российское гражданство и выступать за сборную России.
«Думаю, Бенхамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское. Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из-за политической и экономической ситуации.
А в России Гарре нашел спокойствие и хорошее качество жизни», – сказал Эмилио Чемпион.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но экономика да - последние лет 10 инфляция там не падала меньше 40% в год, а в начале этого вообще побила рекорд пробив дно в 105%,
Так что не судите пацана, жить захочешь не так раскорячишся. Он чай не Месси, не Дибала, и не аргентинский фермер-магнат.
Так и представляю слезы аргентинских болельщиков. Сам Бенхамин из самарских Крыльев не будет играть за них.
Неужели в Аргентине всё настолько плохо?