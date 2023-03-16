Агент хавбека «Крыльев» Гарре: «Бенхамин откажется от аргентинского гражданства ради российского. Он не хочет жить в Аргентине из-за политической и экономической ситуации»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия агенты Политика Бенхамин Гарре Футбол

Хавбек «Крыльев» готов отказаться от аргентинского гражданства, чтобы получить российское.

Об этом рассказал агент полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

Ранее стало известно, что Гарре намерен получить российское гражданство и выступать за сборную России.

«Думаю, Бенхамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское. Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из-за политической и экономической ситуации.

А в России Гарре нашел спокойствие и хорошее качество жизни», – сказал Эмилио Чемпион.

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16 комментариев

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Xameleon1992
Это ж насколько хреново там, что он сказал подобное)
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Аталанта расправила плечи
В Аргентине конечно тоже весело в плане экономики, политики и социалки, но если уж так зудит, то намного проще и выгоднее испанское или итальянское гражданство парню замутить. В России его мб за пределы базы не выпускают и интернет вырубили.
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NikSoderzhitZapreshenni
Ответ Легенда питерского Зенита
"Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины" Так и представляю слезы аргентинских болельщиков. Сам Бенхамин из самарских Крыльев не будет играть за них.
Ну тут надо понимать что он явно имел ввиду не то что мол "Гарре отказывается играть за сборную", а прозаичное что он не верит в то что он туда в принципе попадёт.
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ta-tosha
Вообще то иметь аргентинский паспорт - это очень круто, очень престижная штука во всем мире, с кучей преференций.
Но экономика да - последние лет 10 инфляция там не падала меньше 40% в год, а в начале этого вообще побила рекорд пробив дно в 105%,
Так что не судите пацана, жить захочешь не так раскорячишся. Он чай не Месси, не Дибала, и не аргентинский фермер-магнат.
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Влад Пронин
Ответ Алекс Я
Крылья Советов у нас чемпион?
Он про фамилию агента
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Peter Parker
Ответ Okaka
он знает о россиянках, которые летят рожать в Аргентину?
Ну там больше ради паспорта и безвиза во многие страны, чем ради жизни.
+8
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градус ненависти
Ответ Покормипитон
Политическая и Экономическая ситуация в стране. Неужели в Аргентине всё настолько плохо?
Инфляция 120%
+2
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counsel
Ответ Покормипитон
Политическая и Экономическая ситуация в стране. Неужели в Аргентине всё настолько плохо?
Постоянный дефолт
+1
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Stadjer
Только вот от аргентинского гражданства нельзя отказаться, его могут только лишить, если при его получении был нарушен закон (например, предоставлены поддельные документы). Агенту надо получше изучать нюансы дел своих клиентов!
+2
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Dexter Dallas
Ответ Покормипитон
Политическая и Экономическая ситуация в стране. Неужели в Аргентине всё настолько плохо?
105+% инфляция. по этому я смеялся с темы, что они хотят сделать купюры с месси. когда в стране все фигово, нужно отвлечь внимание на что либо и предавать этому сакральный статус
+13
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+12
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Алекс Я
Ответ Геннадий Тимченко
Чемпион обеспечит ему российское гражданство тоже без обязательного экзамена по русскому языку ❓🤔
Крылья Советов у нас чемпион?
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Легенда питерского Зенита
"Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины"

Так и представляю слезы аргентинских болельщиков. Сам Бенхамин из самарских Крыльев не будет играть за них.
+3
-2
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Покормипитон
Политическая и Экономическая ситуация в стране.
Неужели в Аргентине всё настолько плохо?
+6
0
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Okaka
он знает о россиянках, которые летят рожать в Аргентину?
+26
-6
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Геннадий Тимченко
Чемпион обеспечит ему российское гражданство тоже без обязательного экзамена по русскому языку ❓🤔
0
-1
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Старина Шимус
Чудак пару месяцев всего играет здесь)
+9
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