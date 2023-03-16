Агент хавбека «Крыльев» Гарре: «Бенхамин откажется от аргентинского гражданства ради российского. Он не хочет жить в Аргентине из-за политической и экономической ситуации»

Хавбек «Крыльев» готов отказаться от аргентинского гражданства, чтобы получить российское.

Об этом рассказал агент полузащитника « » .

Ранее стало известно, что Гарре намерен получить российское гражданство и выступать за сборную России.

«Думаю, Бенхамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское. Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из-за политической и экономической ситуации.

А в России Гарре нашел спокойствие и хорошее качество жизни», – сказал Эмилио Чемпион.

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