Агент Гарре о «Крыльях Советов»: «Россия – великая страна, никаких опасений не было. Предложение нас сразу заинтересовало»
Агент Бенхамина Гарре прокомментировал переход нападающего в «Крылья Советов».
«Нас с первого момента очень заинтересовало предложение «Крыльев». Не было абсолютно никаких опасений. Россия – великая страна.
Переговоры немного затянулись, потому что клуб хотел убедиться, что травма старая и что все в порядке. Потребовалось еще несколько дней для более глубокого обследования. Вот и все», – сказал Эмилио Чемпион.
Аргентинский нападающий, ранее выступавший за молодежные команды «Манчестер Сити», подписал с «Крыльями Советов» контракт сроком на 3,5 года.
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