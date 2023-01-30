Агент Гарре о «Крыльях Советов»: «Россия – великая страна, никаких опасений не было. Предложение нас сразу заинтересовало»

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Агент Бенхамина Гарре прокомментировал переход нападающего в «Крылья Советов».

«Нас с первого момента очень заинтересовало предложение «Крыльев». Не было абсолютно никаких опасений. Россия – великая страна.

Переговоры немного затянулись, потому что клуб хотел убедиться, что травма старая и что все в порядке. Потребовалось еще несколько дней для более глубокого обследования. Вот и все», – сказал Эмилио Чемпион.

Аргентинский нападающий, ранее выступавший за молодежные команды «Манчестер Сити», подписал с «Крыльями Советов» контракт сроком на 3,5 года.

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2 комментария

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artcity
А деньги не пахнут добавил он в конце.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жоржиньо Не Вейналдум
Пик величия наблюдаем во всей красе целый год
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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