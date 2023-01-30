Агент Гарре о «Крыльях Советов»: «Россия – великая страна, никаких опасений не было. Предложение нас сразу заинтересовало»

Агент Бенхамина Гарре прокомментировал переход нападающего в « ».

«Нас с первого момента очень заинтересовало предложение «Крыльев». Не было абсолютно никаких опасений. Россия – великая страна.

Переговоры немного затянулись, потому что клуб хотел убедиться, что травма старая и что все в порядке. Потребовалось еще несколько дней для более глубокого обследования. Вот и все», – сказал Эмилио Чемпион.

Аргентинский нападающий, ранее выступавший за молодежные команды «Манчестер Сити», подписал с «Крыльями Советов» контракт сроком на 3,5 года.