Получить гражданство РФ хочет экс-игрок молодежки «Сити» Гарре: «Планирую провести в России много лет»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу натурализация Бенхамин Гарре ТАСС Футбол

Аргентинец Бенхамин Гарре рассчитывает на получение гражданства РФ.

«Я говорил со спортивным директором клуба и сказал, что открыт к получению российского паспорта.

Планирую провести в России много лет. Мне может помочь гражданство», – сказал полузащитник «Крыльев Советов».

22-летний нападающий перешел в самарскую команду в январе и провел 2 матча. Подробно со статистикой выступлений экс-игрока молодежной команды «Манчестер Сити» можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Вратарь Бага
Аргентинец понял, что в условиях лимита будут платить нехилые бабки)
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серж63
Не рановато для таких заявлений? Хотя бы годик поиграл в России
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Спартак Уокер
Быстро как то он о гражданстве задумался только приехал вроде
+3
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Дмитрий Агалаков
О желании получить российское гражданство также заявил и Лукас Вера из Оренбурга.
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utsh44psmr
Много лет и зим
+3
0
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4qs
здесь платят неплохие деньги, - добавил он
+12
-2
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