Получить гражданство РФ хочет экс-игрок молодежки «Сити» Гарре: «Планирую провести в России много лет»

Аргентинец Бенхамин Гарре рассчитывает на получение гражданства РФ.

«Я говорил со спортивным директором клуба и сказал, что открыт к получению российского паспорта.

Планирую провести в России много лет. Мне может помочь гражданство», – сказал полузащитник « ».

22-летний нападающий перешел в самарскую команду в январе и провел 2 матча. Подробно со статистикой выступлений экс-игрока молодежной команды «Манчестер Сити» можно ознакомиться здесь.

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