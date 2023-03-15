Получить гражданство РФ хочет экс-игрок молодежки «Сити» Гарре: «Планирую провести в России много лет»
Аргентинец Бенхамин Гарре рассчитывает на получение гражданства РФ.
«Я говорил со спортивным директором клуба и сказал, что открыт к получению российского паспорта.
Планирую провести в России много лет. Мне может помочь гражданство», – сказал полузащитник «Крыльев Советов».
22-летний нападающий перешел в самарскую команду в январе и провел 2 матча. Подробно со статистикой выступлений экс-игрока молодежной команды «Манчестер Сити» можно ознакомиться здесь.
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