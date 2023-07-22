«ПСЖ» хочет получить 100+ млн евро за Мбаппе. Клуб не будет просить близкую к 200 млн сумму

«ПСЖ» хочет получить за Килиана Мбаппе 100+ млн евро.

По данным журналиста The Athletic Марио Кортеганы, парижский клуб не будет просить близкую к 200 млн евро сумму.

Также отмечается, что «ПСЖ» готов посадить Мбаппе на скамейку запасных в этом сезоне.

Мбаппе отцепили от турне по Японии и выставили на трансфер! В «ПСЖ» считают Килиана предателем

