«ПСЖ» хочет получить 100+ млн евро за Мбаппе. Клуб не будет просить близкую к 200 млн сумму

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» хочет получить за Килиана Мбаппе 100+ млн евро.

По данным журналиста The Athletic Марио Кортеганы, парижский клуб не будет просить близкую к 200 млн евро сумму.

Также отмечается, что «ПСЖ» готов посадить Мбаппе на скамейку запасных в этом сезоне.

Мбаппе отцепили от турне по Японии и выставили на трансфер! В «ПСЖ» считают Килиана предателем
 

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16 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Lionel Andres Messi 10
Хотелось бы его в Ливерпуле увидеть. Надеюсь, они ещё не всё потратили из выплаченных за Коутиньо денег.
Когда купили за 84 млн Ван Дейка, и недёшево Аллисона, они тогда их уже потратили
+6
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NottinghamForest79
адекватная сумма 120 лям.. как раз ПЕРЕЦ и выкупит
+5
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Азиз Ибодуллаев
Перес 30 августа :

"Вы можете лучше"
+2
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Flavius
Надо понимать, что 100 млн на трансфер - это не все траты покупателя.

Добавить ещё 100 млн подписной бонус и зарплату минимум 50 млн в год. И сколько будет желающих приобрести принцессу?

Никуда он не уйдёт ))
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Ман Сити
Пеп не спи, можно забирать. Но Пеп не купит, слишком сложный у Мбаппе характер
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Lionel Andres Messi 10
Хотелось бы его в Ливерпуле увидеть. Надеюсь, они ещё не всё потратили из выплаченных за Коутиньо денег.
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Sergey Troshin
Ну посадить на скамейку - не на бутылку....можно и посидеть за "бонус за преданность"
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Tyrone Woodley
Абсолютно мерзкая личность, не хочется видеть эту рожу в Реале. Пусть сгниет в ПСЖ.
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Азиз Ибодуллаев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пересу до этой ситуации нет дела.
Да хорош, ты правда думаешь что он не хочет подписать его?)
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Barca_mania
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Ответ NottinghamForest79
адекватная сумма 120 лям.. как раз ПЕРЕЦ и выкупит
и прославит свой клуб мешком? там ещё зарплаты, бонусы самому Мбаппе платить. А судя по последним новостям у реала нет таких денег. У них долги 50-70 млн евро.
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lionel Andres Messi 10
Хотелось бы его в Ливерпуле увидеть. Надеюсь, они ещё не всё потратили из выплаченных за Коутиньо денег.
Идеально подошёл бы под футбол Клоппа
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