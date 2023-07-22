«ПСЖ» хочет получить 100+ млн евро за Мбаппе. Клуб не будет просить близкую к 200 млн сумму
«ПСЖ» хочет получить за Килиана Мбаппе 100+ млн евро.
По данным журналиста The Athletic Марио Кортеганы, парижский клуб не будет просить близкую к 200 млн евро сумму.
Также отмечается, что «ПСЖ» готов посадить Мбаппе на скамейку запасных в этом сезоне.
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"Вы можете лучше"
Добавить ещё 100 млн подписной бонус и зарплату минимум 50 млн в год. И сколько будет желающих приобрести принцессу?
Никуда он не уйдёт ))