Зарплата Мбаппе в случае перехода в «Реал» составит 25 млн евро в год. C бонусами за «Золотой мяч» и победу в ЛЧ она может достичь 30-35 млн

Килиан Мбаппе будет зарабатывать минимум 25 млн евро в год в случае перехода в «Реал».

Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, в случае перехода в « » зарплата форварда составит 25 миллионов евро за сезон после уплаты налогов. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 30-35 миллионов.

Некоторые из этих бонусов будут связаны с победой «Реала» в чемпионов или вручением Мбаппе «Золотого мяча». Контракт игрока будет рассчитан на 6 лет, сумма отступных может составить 1 миллиард евро.

Контракт Мбаппе с « » рассчитан до 2024 года. Статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.