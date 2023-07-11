Зарплата Мбаппе в случае перехода в «Реал» составит 25 млн евро в год. C бонусами за «Золотой мяч» и победу в ЛЧ она может достичь 30-35 млн

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Золотой мяч Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе будет зарабатывать минимум 25 млн евро в год в случае перехода в «Реал».

Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, в случае перехода в «Реал» зарплата форварда составит 25 миллионов евро за сезон после уплаты налогов. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 30-35 миллионов. 

Некоторые из этих бонусов будут связаны с победой «Реала» в Лиге чемпионов или вручением Мбаппе «Золотого мяча». Контракт игрока будет рассчитан на 6 лет, сумма отступных может составить 1 миллиард евро. 

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Статистику 24-летнего форварда можно найти здесь

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48 комментариев

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fellx
Ответ Yu123
за буханку хлеба играть будет)))
Прям как Месси за Барсу
+23
-7
+16
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Cruel Snake
Последние время Marca веры вообще никакой. То они пишут, что трансферов больше не будет, а они потом есть. Мбаппе точно не придёт этим летом. А предыдущим, точно должен был прийти. Сейчас никто его подписывать не будет, но в принципе уже и зарплату насчитали. Интересно они вообще сами перечитывают то что пишут
+20
-5
+15
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Люблю спортс
Ответ WESTERN-
Чушь. 50 минимум, трофеи трофеями но Мбаппе нужны деньги. Много денег
С учётом того, что Мбаппе сейчас чистыми 57 получает. Зачем ему идти на такое понижение?🤣 Сказки журналистов с каждым днём всё жирнее и жирнее.
+25
-11
+14
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Arthas M
Ответ Люблю спортс
С учётом того, что Мбаппе сейчас чистыми 57 получает. Зачем ему идти на такое понижение?🤣 Сказки журналистов с каждым днём всё жирнее и жирнее.
Какой ещё клуб будет платить Мбаппе 57 лямов чистыми? И многочисленными бонусами за продление контракта, проявление лояльности и прочее плюшки? Он в любом случае пойдет на понижение,если ток не уедет в СА,что вряд-ли
+12
-1
+11
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Yu123
за буханку хлеба играть будет)))
+13
-5
+8
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munchen_fest
Марка промадридская газета. Хорошо что не написали что Мбаппе вообще бесплатно будет играть за Реал)))
+15
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Burel
ага, 5 миллионов 😂
+8
-3
+5
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Kaka_GOAT
Это же Реал, игроки согласны на низкую зарплату чтобы играть за величайший клуб в нашем галактике
+12
-7
+5
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Санжар Союз
Ответ Люблю спортс
С учётом того, что Мбаппе сейчас чистыми 57 получает. Зачем ему идти на такое понижение?🤣 Сказки журналистов с каждым днём всё жирнее и жирнее.
Пойдет, еще как миленький пойдет на понижение. Никто в адеквате ему платить нынешнюю зарплату не будет, кроме саудитов. От того и Мбаппе хочет максимально продлить период нахождения в ПСЖ, а уже затем перейти в клуб мечты и играть за "спасибо"
+6
-1
+5
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WESTERN-
Чушь. 50 минимум, трофеи трофеями но Мбаппе нужны деньги. Много денег
+21
-16
+5
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Йозеф Блаттер
Ответ зак
там до Месси далеко, тот вообще играл бесплатно +150 млн.. но он не просил этих денег сам клуб благодарил..
Ну за 150 лямов, можно и бесплатно играть.
+4
0
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Ваха Фаргиев
Ответ Люблю спортс
С учётом того, что Мбаппе сейчас чистыми 57 получает. Зачем ему идти на такое понижение?🤣 Сказки журналистов с каждым днём всё жирнее и жирнее.
денег он заработал, а на вопрос зачем, а затем чтобы заработать славу и величие наследия, а за деньги не купишь величие и кубки
+3
0
+3
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Ебздрогыч
За такие копейки Мбаппе даже бутсы зашнуровывать не будет!
+6
-3
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Josep
25???? пфф, он что нищеброд какой-то. это мамке только на сдачу хватит, разве что. А жить-то как на эту нищенскую зарплату???
+4
-2
+2
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зак
Ответ fellx
Прям как Месси за Барсу
там до Месси далеко, тот вообще играл бесплатно +150 млн.. но он не просил этих денег сам клуб благодарил..
+3
-1
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Burel
"Будет зарабатывать , в случае перехода."
А может не будет, а может и не перехода, а может и не в случае
+6
-4
+2
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Человек1991
Значит ещё 50 будут технично переводить в офшор))
+4
-2
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Акжан и Дарын
Ответ зак
там до Месси далеко, тот вообще играл бесплатно +150 млн.. но он не просил этих денег сам клуб благодарил..
😂
+1
0
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Spartakus1984
Да конечно,малов это верится,что за эти копейки он будет играть в Реале.Если перейдет туда,по любому будет самым высокооплачиваемым игроком.
+1
0
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Бестрофейник 19/20
Ответ Kaka_GOAT
Это же Реал, игроки согласны на низкую зарплату чтобы играть за величайший клуб в нашем галактике
В отличии от Барселоны, никто из причастных к Реалу не заявлял такого
+8
-7
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Red.Wings
Ответ Cruel Snake
Последние время Marca веры вообще никакой. То они пишут, что трансферов больше не будет, а они потом есть. Мбаппе точно не придёт этим летом. А предыдущим, точно должен был прийти. Сейчас никто его подписывать не будет, но в принципе уже и зарплату насчитали. Интересно они вообще сами перечитывают то что пишут
где в этой новости говорится что Мбаппе переходит в Реал этим летом? там написано сколько он будет примерно получать когда перейдет.
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0
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EmilKB24
Ответ Spartakus1984
Да конечно,малов это верится,что за эти копейки он будет играть в Реале.Если перейдет туда,по любому будет самым высокооплачиваемым игроком.
Самым высокооплачиваемым игроком где? В Мадриде? Или в мире?

В Мадриде на данный момент, после ухода Карима и разрыва контракта с Азаром, самый высокооплачиваемый Кроос-Винисиус. Кто то из них. И у них зарплата порядка 11 млн чистыми.

Тут пишут, что Мбаппе может получать 25. И это делает его самым высокооплачиваемым игроком Мадрида с запасом.

Или кто то правда думает, что Мадрид пойдет на то, чтобы дать Мбаппе зарплату 60 лямов чистыми? Пересу проще дать единовременно большой бонус, чем давать огроменную зарплату, которая приведет к огромным проблемам при продлении контрактов других игроков.

С Алабой, например, Перес поступил так. Дал неплохой бонус, но зарплата - не супертоповая.
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Андрей Чучунков
и он согласится тренироваться за эти копейки? не смешите
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Донат Голицин
Зарабатывать то он будет больше реал это глобальная маркетинговая платформа, контракты с рекламодателями принесут больше денег чем ПСЖ, Роналду более 1 млрд заработал так же как и Месси
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BZB
Это все вилами по воде писано.
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