Зарплата Мбаппе в случае перехода в «Реал» составит 25 млн евро в год. C бонусами за «Золотой мяч» и победу в ЛЧ она может достичь 30-35 млн
Килиан Мбаппе будет зарабатывать минимум 25 млн евро в год в случае перехода в «Реал».
Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, в случае перехода в «Реал» зарплата форварда составит 25 миллионов евро за сезон после уплаты налогов. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 30-35 миллионов.
Некоторые из этих бонусов будут связаны с победой «Реала» в Лиге чемпионов или вручением Мбаппе «Золотого мяча». Контракт игрока будет рассчитан на 6 лет, сумма отступных может составить 1 миллиард евро.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.
А может не будет, а может и не перехода, а может и не в случае
В Мадриде на данный момент, после ухода Карима и разрыва контракта с Азаром, самый высокооплачиваемый Кроос-Винисиус. Кто то из них. И у них зарплата порядка 11 млн чистыми.
Тут пишут, что Мбаппе может получать 25. И это делает его самым высокооплачиваемым игроком Мадрида с запасом.
Или кто то правда думает, что Мадрид пойдет на то, чтобы дать Мбаппе зарплату 60 лямов чистыми? Пересу проще дать единовременно большой бонус, чем давать огроменную зарплату, которая приведет к огромным проблемам при продлении контрактов других игроков.
С Алабой, например, Перес поступил так. Дал неплохой бонус, но зарплата - не супертоповая.