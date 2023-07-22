«ПСЖ» – Мбаппе в письме от 3 июля: «Наша семья сделала невозможное для вашей карьеры. Надеемся, годы беспрецедентных инвестиций в ваше будущее заставят вас задуматься»

«ПСЖ» в письме Килиану Мбаппе напомнил игроку, что тот многим обязан клубу.

3 июля парижский клуб дал ответ на письмо форварда о намерении уйти из клуба в 2024 году. Спустя 3 недели после поступления информации от Мбаппе «ПСЖ» направил ему трехстраничный документ, где осудил его действия и указал на «нанесенный ущерб». Кроме того, в письме говорилось: «Выход – продажа или продление до 2025-го. Так уходят великие: оставив наследие и финансово помогая клубу».

Сегодня RMC Sport опубликовал полный текст письма, из которого стало известно, как «ПСЖ» убеждал Мбаппе продолжить переговоры.

«Необходимо напомнить, что наши переговоры весной 2022 года всегда проходили в таком ключе, который был направлен на то, чтобы вы продолжили карьеру в « » – семье, которая сделала невозможное для вашей карьеры за эти годы. Это позволило бы нам в согласованное с вами время дать положительный ответ на запрос о трансфере.

Этот дух пронизывал все наши обсуждения, которые всегда проходили в ключе доброжелательности, которого мы придерживаемся в нашем клубе. Именно в таком духе было ваше появление на «Парк де Пренс» 21 мая 2022 года, когда вы объявили о продолжении сотрудничества с нами, держа в руках футболку с надписью «2025», и это было совершенно ясно всем нашим фанатам и мировому футбольному сообществу.

Нам необходимо срочно встретиться, чтобы вместе найти лучшее решение для всех сторон, будь то продление контракта на сезон-2024/25 или продажа в начале этого сезона. Это единственно возможные варианты, позволяющие клубу избежать продолжительного паралича, вызванного вашими недавними действиями.

Вместе мы договорились, что вы до 31 июля 2023 года выразите ваши пожелания и дадите нам возможность сделать необходимые выводы. Теперь у нас есть менее 30 дней на то, чтобы принять решение.

Заместитель спортивного директора свяжется с вашими представителями, чтобы в ближайшее время согласовать дату встречи. Мы надеемся, что годы преданного, доброжелательного отношения и беспрецедентных инвестиций в ваше будущее заставят вас задуматься о будущем и о болельщиках великого клуба, который поддерживал вас все это время», – говорится в отдельных фрагментах письма, направленного игроку 3 июля.