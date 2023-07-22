«ПСЖ» – Мбаппе в письме от 3 июля: «Наша семья сделала невозможное для вашей карьеры. Надеемся, годы беспрецедентных инвестиций в ваше будущее заставят вас задуматься»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» в письме Килиану Мбаппе напомнил игроку, что тот многим обязан клубу.

3 июля парижский клуб дал ответ на письмо форварда о намерении уйти из клуба в 2024 году. Спустя 3 недели после поступления информации от Мбаппе «ПСЖ» направил ему трехстраничный документ, где осудил его действия и указал на «нанесенный ущерб». Кроме того, в письме говорилось: «Выход – продажа или продление до 2025-го. Так уходят великие: оставив наследие и финансово помогая клубу».

Сегодня RMC Sport опубликовал полный текст письма, из которого стало известно, как «ПСЖ» убеждал Мбаппе продолжить переговоры.

«Необходимо напомнить, что наши переговоры весной 2022 года всегда проходили в таком ключе, который был направлен на то, чтобы вы продолжили карьеру в «ПСЖ» – семье, которая сделала невозможное для вашей карьеры за эти годы. Это позволило бы нам в согласованное с вами время дать положительный ответ на запрос о трансфере.

Этот дух пронизывал все наши обсуждения, которые всегда проходили в ключе доброжелательности, которого мы придерживаемся в нашем клубе. Именно в таком духе было ваше появление на «Парк де Пренс» 21 мая 2022 года, когда вы объявили о продолжении сотрудничества с нами, держа в руках футболку с надписью «2025», и это было совершенно ясно всем нашим фанатам и мировому футбольному сообществу.

Нам необходимо срочно встретиться, чтобы вместе найти лучшее решение для всех сторон, будь то продление контракта на сезон-2024/25 или продажа в начале этого сезона. Это единственно возможные варианты, позволяющие клубу избежать продолжительного паралича, вызванного вашими недавними действиями.

Вместе мы договорились, что вы до 31 июля 2023 года выразите ваши пожелания и дадите нам возможность сделать необходимые выводы. Теперь у нас есть менее 30 дней на то, чтобы принять решение.

Заместитель спортивного директора свяжется с вашими представителями, чтобы в ближайшее время согласовать дату встречи. Мы надеемся, что годы преданного, доброжелательного отношения и беспрецедентных инвестиций в ваше будущее заставят вас задуматься о будущем и о болельщиках великого клуба, который поддерживал вас все это время», – говорится в отдельных фрагментах письма, направленного игроку 3 июля.

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47 комментариев

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psixyec
Да? А я думал, что Монако и Жардим сделали имя Килиану... В любом случае, если бы Мбаппе перешёл сразу в Реал, минуя парижский мешок, сейчас бы имел не один ЗМ, крутую репутацию и считался бы одним из лучших игроков в мире.
+29
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Deportivo La Coruna
В прошлом году эти люди думали что унизили Переса и Реал,а насамом деле унасекомили сами себя
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ss_podonok
уверен что это мамаша мбаппе мутит воду и заставляет сыночка выбирать деньги вместо футбола. когда ещё агенты/родственники доводили до добра?
+6
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Тухель
Ответ psixyec
Да? А я думал, что Монако и Жардим сделали имя Килиану... В любом случае, если бы Мбаппе перешёл сразу в Реал, минуя парижский мешок, сейчас бы имел не один ЗМ, крутую репутацию и считался бы одним из лучших игроков в мире.
Дешевый популизм. Мбаппе перешел в ПСЖ в сезоне 2017/2018 и ему сразу дали место в старте, а в РМ в том сезоне играли Бензема, КР еще в хорошей форме, Бэйл забивающий 16 мячей только в Примере с дублем в финале ЛЧ, еще у Иско сезоны 2016/2017 и 2017/2018 были лучшие в карьере + Асенсио в хорошей форме и Васкес тогда еще чаще играл атакующего полузащитника, а не крайнего защитника. На какой позиции должен был играть Мбаппе? ВОт именно в РМ места для него не было.
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Аморалинни
Ответ Антон Фалафель
Макрон ему даже предлагал свою жену
Звучит как угроза
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Павел Гогаладзе
Ответ madaev
Боже, почему ПСЖ настолько на нем зациклен ?
Потому что им нужно выручить на него деньги. Они вбухали огромную сумму в его контракт (сами виноваты), и теперь хотят окупить вложения. А Мбаппе хочет уйти бесплатно.
ПСЖ нарушил очень важное правило, когда подписывал с Мбаппе контракт в 2022: клуб всегда превыше всего.
САФ бы выгнал Мбаппе еще в 2022
+5
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Антон Фалафель
Макрон ему даже предлагал свою жену
+6
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37old
...держа в руках футболку с надписью «2025»
Т.е. на словах договорились о контракте до 2025, а подписали до 2024. При этом прописали какие-то сумашедшие бонусы "за лояльность" в 2023м году...ну что можно сказать, лохи.
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madaev
Ответ Павел Гогаладзе
Потому что им нужно выручить на него деньги. Они вбухали огромную сумму в его контракт (сами виноваты), и теперь хотят окупить вложения. А Мбаппе хочет уйти бесплатно. ПСЖ нарушил очень важное правило, когда подписывал с Мбаппе контракт в 2022: клуб всегда превыше всего. САФ бы выгнал Мбаппе еще в 2022
Так я и говорю, они еще в 2022 году когда у человека буквально закончился контракт, не отстали от него аж двумя президентами: Франции, и Катара. А теперь недовольны
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Имя Фамилия
Ответ psixyec
Да? А я думал, что Монако и Жардим сделали имя Килиану... В любом случае, если бы Мбаппе перешёл сразу в Реал, минуя парижский мешок, сейчас бы имел не один ЗМ, крутую репутацию и считался бы одним из лучших игроков в мире.
Жардим ничего не сделал для карьеры Мбаппе. Киллиан был одним из главных талантов мира и в 15 лет для него были открыты дороги абсолютно в любой топ-клуб. Он пришёл в Монако считая, что там будет больше игрового времени, а на деле Жардим держал его в дубле и только по указке сверху дал парню дебютировать. Конечно 3 годика в Монако, из которых только полтора с регулярной практикой это намного более важный вклад, чем ПСЖ, который 6 лет ковал из перспективного бегунка лучшего игрока мира. Про Клерфонтен, Бонди и в конце концов отца, который сам его тренировал, тут вообще нет смысла вспоминать. Всё сделали Жардим и Лыболовлев)
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Xxx zzz
Ответ Тухель
Дешевый популизм. Мбаппе перешел в ПСЖ в сезоне 2017/2018 и ему сразу дали место в старте, а в РМ в том сезоне играли Бензема, КР еще в хорошей форме, Бэйл забивающий 16 мячей только в Примере с дублем в финале ЛЧ, еще у Иско сезоны 2016/2017 и 2017/2018 были лучшие в карьере + Асенсио в хорошей форме и Васкес тогда еще чаще играл атакующего полузащитника, а не крайнего защитника. На какой позиции должен был играть Мбаппе? ВОт именно в РМ места для него не было.
Ну Тухель умеешь разложить )))
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madaev
Ответ Deportivo La Coruna
Они понимают что кинули сами себя на большие бабки ,и пытаются выйти из ситуации.
Это было кажись очевидно всем еще тем летом
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ivan ivanov
Ответ Назар Игорь
Как они перед ним распинаются. Неужели у боссов ПСЖ напрочь отсутствует самолюбие?
ну так он их может почти на 300 миллионов выставить (200 трансфер и 100 зарплата с бонусами). А сделать они ничего не могут, вот и пытаются давить хоть на что-то
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Ophiomorph
Всё понятно, раз напирают на семью и эмоции, то реальных рычагов воздействия у них на Мбаппе нет.
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NickN
Ответ Аморалинни
Звучит как угроза
Думаю, это и была угроза
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граф Якунин
Ответ ss_podonok
уверен что это мамаша мбаппе мутит воду и заставляет сыночка выбирать деньги вместо футбола. когда ещё агенты/родственники доводили до добра?
Ибрагимович. Но наверное ты не в курсе истории
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Blaumerc
Ответ Назар Игорь
Как они перед ним распинаются. Неужели у боссов ПСЖ напрочь отсутствует самолюбие?
допустим есть, и как они должны поступить по вашему?
изначально, из всех новостей и инсайдов становятся ясно, что ПСЖ не хочет терять огромные деньги.
учитывая контракт Мбаппе, если он останется на этот сезон, они заплатят ему около 200 млн, при этом зная что он покинет команду как свободный агент в конце сезона.
самолюбие, честь и всё такое конечно хорошо, но бизнес есть бизнес.
как раз, продав Мбаппе в этом сезоне, ПСЖ хоть как то спасёт свой имидж, а не только выиграет в финансовом плане.
а методы, как этого достичь, уже осталось не много, будь то письмо в котором упоминается вложения, или же подключение Макрона.
Так что ПСЖ понять можно, хоть и изначально сами виноваты в сложившейся ситуации.
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граф Якунин
Ответ граф Якунин
Где жардим и где мбапе. Вот и весь ответ Насчет мадрида и золотых мячей - он бы их получил только в твоих влажных снах - а все потому что были игроки сильнее в каждом из предыдущих сезонов
Тем кто за жардима - куда делся этот мегатренер? Где его открытые суперталанты кроме того Монако? Мбапе это покупка таланта, жардим там вообще не причем. Но получил ли он бы золотой мяч? Нет
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Джейме Ланнистер
Ответ stomatologbeatles
Такое ощущение что читаем письмо девушки к парню
Точнее письмо парня к девушке. Где он говорить что покупал ей цветы, а она уже не хочет общаться.
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stomatologbeatles
Такое ощущение что читаем письмо девушки к парню
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Ophiomorph
Как же иронично та сама фотка с футболкой с цифрой 2025 теперь выглядит. Мало того, что контракт у него до 2024, так ещё оказывается уже через пару недель он принял решение, что он не будет его продлевать.
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Стахович
Никогда катарские шейхи не выглядили так жалко.Обычно они же:делаем что хотим,покупаем кого хотим.А тут их конкретно переиграли
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нелюбитель футбола
Сами виноваты, что он стал такой ...
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Swimming guru
У меня у одного локомотив и рубин еще играют
? Или сайт лагает?
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Theodor Herzl
Там может тогда и стоило подумать, олени парижские? Вы не только себе создали гигантскую проблему, вы буквально поломали экономику футбола.
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