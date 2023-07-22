«ПСЖ» – Мбаппе в письме от 3 июля: «Наша семья сделала невозможное для вашей карьеры. Надеемся, годы беспрецедентных инвестиций в ваше будущее заставят вас задуматься»
«ПСЖ» в письме Килиану Мбаппе напомнил игроку, что тот многим обязан клубу.
3 июля парижский клуб дал ответ на письмо форварда о намерении уйти из клуба в 2024 году. Спустя 3 недели после поступления информации от Мбаппе «ПСЖ» направил ему трехстраничный документ, где осудил его действия и указал на «нанесенный ущерб». Кроме того, в письме говорилось: «Выход – продажа или продление до 2025-го. Так уходят великие: оставив наследие и финансово помогая клубу».
Сегодня RMC Sport опубликовал полный текст письма, из которого стало известно, как «ПСЖ» убеждал Мбаппе продолжить переговоры.
«Необходимо напомнить, что наши переговоры весной 2022 года всегда проходили в таком ключе, который был направлен на то, чтобы вы продолжили карьеру в «ПСЖ» – семье, которая сделала невозможное для вашей карьеры за эти годы. Это позволило бы нам в согласованное с вами время дать положительный ответ на запрос о трансфере.
Этот дух пронизывал все наши обсуждения, которые всегда проходили в ключе доброжелательности, которого мы придерживаемся в нашем клубе. Именно в таком духе было ваше появление на «Парк де Пренс» 21 мая 2022 года, когда вы объявили о продолжении сотрудничества с нами, держа в руках футболку с надписью «2025», и это было совершенно ясно всем нашим фанатам и мировому футбольному сообществу.
Нам необходимо срочно встретиться, чтобы вместе найти лучшее решение для всех сторон, будь то продление контракта на сезон-2024/25 или продажа в начале этого сезона. Это единственно возможные варианты, позволяющие клубу избежать продолжительного паралича, вызванного вашими недавними действиями.
Вместе мы договорились, что вы до 31 июля 2023 года выразите ваши пожелания и дадите нам возможность сделать необходимые выводы. Теперь у нас есть менее 30 дней на то, чтобы принять решение.
Заместитель спортивного директора свяжется с вашими представителями, чтобы в ближайшее время согласовать дату встречи. Мы надеемся, что годы преданного, доброжелательного отношения и беспрецедентных инвестиций в ваше будущее заставят вас задуматься о будущем и о болельщиках великого клуба, который поддерживал вас все это время», – говорится в отдельных фрагментах письма, направленного игроку 3 июля.
ПСЖ нарушил очень важное правило, когда подписывал с Мбаппе контракт в 2022: клуб всегда превыше всего.
САФ бы выгнал Мбаппе еще в 2022
Т.е. на словах договорились о контракте до 2025, а подписали до 2024. При этом прописали какие-то сумашедшие бонусы "за лояльность" в 2023м году...ну что можно сказать, лохи.
изначально, из всех новостей и инсайдов становятся ясно, что ПСЖ не хочет терять огромные деньги.
учитывая контракт Мбаппе, если он останется на этот сезон, они заплатят ему около 200 млн, при этом зная что он покинет команду как свободный агент в конце сезона.
самолюбие, честь и всё такое конечно хорошо, но бизнес есть бизнес.
как раз, продав Мбаппе в этом сезоне, ПСЖ хоть как то спасёт свой имидж, а не только выиграет в финансовом плане.
а методы, как этого достичь, уже осталось не много, будь то письмо в котором упоминается вложения, или же подключение Макрона.
Так что ПСЖ понять можно, хоть и изначально сами виноваты в сложившейся ситуации.
? Или сайт лагает?