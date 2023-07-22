У Мбаппе и «Реала» нет договоренности. В клубе считают, что Килиан хочет остаться в «ПСЖ» до 2024-го
Килиан Мбаппе еще не договорился с «Реалом» о переходе.
Напомним, парижский клуб исключил нападающего из заявки на турне по Японии, так как считет, что футболист уже договорился с «Реалом» о переходе в качестве свободного агента летом 2024 года.
По информации El Partidazo de COPE, у Мбаппе еще нет даже предварительных договоренностей с мадридским клубом. «Сливочные» считают, что Килиан хочет остаться в Париже до 2024 года.
В 34 матчах минувшего сезона Лиги 1 Мбаппе забил 29 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
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- Сеньор Перес, давайте представим, что есть хороший французский нападающий, который в 24 году станет свободным агентом. Ну, просто пофантазируем. Этот нападающий очень хочет играть в "Реале", но не бесплатно, конечно.
- Госпожа Мбаппе, если представить себе такого нападающего, то, думаю, мы бы могли предложить ему миллионов 50 в год до уплаты налогов. Сумма солидная, на которую, думаю, согласился бы не только наш выдуманный нападающий, но и, например, Килиан Мбаппе, если б дело дошло до переговоров. Но поскольку у него действующий контракт с другим клубом, то мы, конечно, не можем вести с ним переговоры. Хотя с удовольствием видели бы его у себя.
- Сеньор Перес, я думаю, что мы поняли друг друга, и в зимнее трансферное окно, возможно, сможем поговорить уже более предметно не только о вымышленных нападающих, но и о реальных.
Ну и так далее.