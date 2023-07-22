У Мбаппе и «Реала» нет договоренности. В клубе считают, что Килиан хочет остаться в «ПСЖ» до 2024-го

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе еще не договорился с «Реалом» о переходе.

Напомним, парижский клуб исключил нападающего из заявки на турне по Японии, так как считет, что футболист уже договорился с «Реалом» о переходе в качестве свободного агента летом 2024 года.

По информации El Partidazo de COPE, у Мбаппе еще нет даже предварительных договоренностей с мадридским клубом. «Сливочные» считают, что Килиан хочет остаться в Париже до 2024 года.

В 34 матчах минувшего сезона Лиги 1 Мбаппе забил 29 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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48 комментариев

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QWertY
Ответ андрэ
переходы Мбапе и Кейна войдутв историю футбола, об этом снимут фильмы
Уже сняли: «Кукловод» и «Домосед»
+67
-4
+63
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ALMANAC
Может сразу в Саудовскую Аравию? Че тянуть то
+37
0
+37
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Игорь Новиков
Ответ Xxx zzz
Да ясно что хотел перейти в Реал как свободный агент,но думаю сейчас все поменялось за счет действий со стороны ПСЖ
Очевидно, что хотел забрать бонус у ПСЖ и огромную зарплату за сезон, а потом бонус и зарплату в Реале.
+28
-4
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андрэ
переходы Мбапе и Кейна войдутв историю футбола, об этом снимут фильмы
+22
-4
+18
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Xxx zzz
Да ясно что хотел перейти в Реал как свободный агент,но думаю сейчас все поменялось за счет действий со стороны ПСЖ
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Собиратель хаоса
А представьте только, что Мбаппе сейчас год просидит на лавке, придет за подписным бонусом в Реал,а Перес его бортанет в последний момент?😄
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Vladvenk
Ответ ALMANAC
Может сразу в Саудовскую Аравию? Че тянуть то
в Анжи.
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Ena Therapy
По информации el n@ebazo . Дальше можно не читать.
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Bashibuzuck
Да определись ты уже
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Нефанатик
ПСЖ дает заднюю и видимо Килиан все же будет играть до 2024 года и именно играть, а не сидеть на лавке. В ПСЖ конечно клоуны собрались, но даже они не на столько глупы что бы платить столько лучшему игроку мира за то, что он просто сидит на лавке.
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App. Bs
Серия 565-я
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ALMANAC
Ответ Vladvenk
в Анжи.
Не захочет под Виллианом сидеть
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Arman008
И сразу музыка в голове - "Санта Барбара"
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Владимир Данилов
Насколько я знаю, в деловых переговорах такое поведение называется "включить дурку".
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Vlad Hamzja
Ответ Alex_V69
Очень хитрый и алчный парень.
Они /мбаппе/ нормальные бизнесмены,контракт выполняют,в отличие от псж, которые гонят пургу/подписал контракт выполняй ,не хочешь,плати неустойку и разрывай/
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Курбанали Суфиев
жду 566-уб серию
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Артём Поддубный
как же хайпятся сейчас на Мбаппе журналюги. можно писать все что угодно, пиплу всё залетает.
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Владимир Данилов
Ответ Tyrone Woodley
Мбаппе и его мамаша думали что они умнее всех и вся. И рыбку съесть и....... Молюсь чтобы этой грязной семейки не было в Реале.
Вы действительно думаете, что у них нет никакой договорённости? Всё очевидно, как белый день: Мбаппе хочет получить максимум денег, "Реал" столько платить не хочет (за трансфер или подписным бонусом - неважно). Поэтому, например, Перес и мама Мбаппе очень неофициально поужинали где-то и очень туманно, но очень конкретно побеседовали. Примерно так:
- Сеньор Перес, давайте представим, что есть хороший французский нападающий, который в 24 году станет свободным агентом. Ну, просто пофантазируем. Этот нападающий очень хочет играть в "Реале", но не бесплатно, конечно.
- Госпожа Мбаппе, если представить себе такого нападающего, то, думаю, мы бы могли предложить ему миллионов 50 в год до уплаты налогов. Сумма солидная, на которую, думаю, согласился бы не только наш выдуманный нападающий, но и, например, Килиан Мбаппе, если б дело дошло до переговоров. Но поскольку у него действующий контракт с другим клубом, то мы, конечно, не можем вести с ним переговоры. Хотя с удовольствием видели бы его у себя.
- Сеньор Перес, я думаю, что мы поняли друг друга, и в зимнее трансферное окно, возможно, сможем поговорить уже более предметно не только о вымышленных нападающих, но и о реальных.

Ну и так далее.
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Alex_V69
Ответ Tyrone Woodley
Мбаппе и его мамаша думали что они умнее всех и вся. И рыбку съесть и....... Молюсь чтобы этой грязной семейки не было в Реале.
Очень хитрый и алчный парень.
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& Co1366
Мбапе мутит воду.
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cektor
Что скажут ультрас псж? Или они кричат под окнами Неймара?))
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Stewart D.
Надо же какая ценная новость
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Alex_V69
Ответ андрэ
переходы Мбапе и Кейна войдутв историю футбола, об этом снимут фильмы
Совершенно разные случаи.
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Геннадий Чеботарев
Ответ madaev
Так им никто ничего не заплатит за него в любом случае
почему? перец заплатит 120 лимонов.
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AmanEsen
Игрок совестно хочет отработать свой контракт как дань уважению к клубу. Какой же Мбаппе красавец!
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