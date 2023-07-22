У Мбаппе и «Реала» нет договоренности. В клубе считают, что Килиан хочет остаться в «ПСЖ» до 2024-го

Килиан Мбаппе еще не договорился с «Реалом» о переходе.

Напомним, парижский клуб исключил нападающего из заявки на турне по Японии, так как считет, что футболист уже договорился с « » о переходе в качестве свободного агента летом 2024 года.

По информации El Partidazo de COPE, у Мбаппе еще нет даже предварительных договоренностей с мадридским клубом. «Сливочные» считают, что Килиан хочет остаться в Париже до 2024 года.

В 34 матчах минувшего сезона Лиги 1 Мбаппе забил 29 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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