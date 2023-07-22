Профсоюз игроков осудил отстранение Мбаппе: «Это побудит власти заняться вопросом, возможно. Возможно – потому что для противостояния «ПСЖ» и Катару нужно мужество»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция происшествия Килиан Мбаппе Футбол

Национальный союз профессиональных футболистов вступился за Килиана Мбаппе.

Форвард не был включен в заявку «ПСЖ» на предсезонное турне по Азии из-за подозрений, что он договорился о переходе в «Реал» летом 2024 года.

Профсоюз в своем заявлении указал на то, что каждый год появляются игроки, с которыми клубы хотят расстаться любой ценой, несмотря на наличие контрактов, оформленных надлежащим образом и по взаимной договоренности. В подобную ситуацию попали в том числе Леандро Паредес, Жоржиньо Вейналдум, Кейлор Навас и другие футболисты парижской команды.

Утверждается, что с таким отношением в прошлом сезоне столкнулись 187 игроков Лиги 1.

«UNFP систематически осуждает такую практику, и это, наряду с отстранением капитана сборной Франции, возможно – возможно, потому что для противостояния «ПСЖ», Катару и остальным нужно мужество, – побудит спортивные и политические власти наконец-то заняться данным вопросом. Если, конечно, во Франции не разрешено совершенно безнаказанно запрещать сотрудникам заниматься их профессиональной деятельностью», – говорится в заявлении.

Авторы подчеркивают, что 1 сентября клубы, согласно статье 507 Футбольной хартии, обязаны будут вернуть в состав всех отстраненных игроков, но и до тех пор «условия труда этих игроков должны быть такими же, как у остальных».

«Давление на работника, например, путем ухудшения условий труда с целью вынудить его уйти или согласиться на то, чего хочет работодатель, является моральным притеснением – а это нарушение французского законодательства», – указывает профсоюз, отмечая, что оставляет за собой право принять юридические меры по отношению к любому клубу.

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32 комментария

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Тухель
Мбаппе освобожденный.
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Roman Araslanov
АХАХАХАХАХАХАХАХ
Какого противостояния? Насер и ко сами раздули ему эго и сами за это поплатились
+7
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deimon7.7
Мбаппе хочет и бонус забрать, и бесплатно перейти через год. Наверное расчитывать еще на приписной бонус, как свободному агенту. Что же могло пойти не так?🤔 План вроде надежный был…😁
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Тухель
Ответ Zangezi Isenar
Получают такие деньжищи, ещё и профсоюз есть!
Если ты не в курсе, то большинство футболистов даже Франции получают небольшую зарплату, если ты думаешь что все во Франции получают как Мбаппе ты очень глуп, там даже в высшем дивизионе есть футболисты с небольшими зарплатами, а в низших дивизиона и подавно. Профсоюзы это отлично в любой сфере и в любой стране.
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<~Inter~>
Так тренер имеет право сам решать кто едет на предсезонку и кто будет находиться в заявке на сезон. Никто же их не лишает возможности использовать базу клуба и всю инфраструктуру которая там присутствует. Всё остальные решения должны находиться в руках тренера который отвечает за результат
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Максат Тобыш
Молодцы, вытурить катарву
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6tspey7tb5
Второй Винисиус будет
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Hala Madrid
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ МБАППЕ О ПЕРЕХОДЕ В «РЕАЛ МАДРИД»

🗣 Килиан: «Изначально я попросил дать мне время на размышление. Я сказал клубу, что не хочу продлевать контракт, а после, что хочу уйти. Моя цель была в том, чтобы мы все работали слаженно и заключить самую выгодную сделку, чтобы все были в выигрыше. Я также хотел дать своему клубу время, чтобы найти замену. Я хотел, чтобы все были счастливы, а я мог жить дальше.

«Реал Мадрид» сделал предложене. Я всем говорил, чтобы меня послушали. Но когда ваш президент говорит, что «ты не уйдешь бесплатно...». В этот момент я немного разволновался, не буду вам врать. Я сказал себе: «Если я не уйду, то что со мной произойдет?».

Я привязан к «ПСЖ», но я готов перейти в «Реал Мадрид», – сообщает L’Equipe.
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Леван Мкртчян
Ответ <~Inter~>
Так они тут обвиняют ПСЖ в нарушении условия контракта и интересно как они это собираются доказать с юридической стороны
Во Франции есть закон о так называемом моральном притеснении/давлении на работника со стороны работодателя, с целью обеспечения работодателем выгодных для него условий труда.
Наверное на это будет давить профсоюз.
Хотя вряд ли это что-то даст ( по-моему мнению).
Да и всю эту ситуацию уже никак не откатить назад, сделав вид что ничего не произошло.
Будущего в ПСЖ у Килиана уже нет , кажется что это уже максимально очевидно
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Леван Мкртчян
Ответ <~Inter~>
Так тренер имеет право сам решать кто едет на предсезонку и кто будет находиться в заявке на сезон. Никто же их не лишает возможности использовать базу клуба и всю инфраструктуру которая там присутствует. Всё остальные решения должны находиться в руках тренера который отвечает за результат
Ну смешно же. Там тренер ничего не решает по вопросу Килиана. Как скажет Аль-Хелайфи -- так и будет.
Даже это отстранение Мбаппе от участия в азиатском турне полностью решение руководства ПСЖ в связи с терками по контракту . Никогда не поверю, что это решение тренера, а не прямой указ руководства сверху
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Remedy
Каким бы ни был Мбаппе, но есть условия контракта, которые обязаны исполнять обе стороны до его истечения или пролонгации. Мбаппе эти условия исполняет, доказывая своей игрой за клуб, а руководство клуба уже оказывает серьёзное давление на «работника», принуждая действовать по их ЛИЧНЫМ требованиям. Профсоюз прав.
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Эль Иберико
Юридическая правда на стороне Мбаппе, Наваса и т.д. по списку, с т.з. закона они исполняют свои обязательства в полном объеме. Псж просто привык вести себя по-свински с другими клубами, теперь также ведет себя и с собственными игроками. Рано или поздно это им аукнется.
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<~Inter~>
Ответ Стахович
ПСЖ в пятой точке.Отстранить/посадить на лавку Мбаппе,значит получить: Гнев своих болел Гнев французов Токсичную атмосферу в раздевалке Плохую рекламу.Топов будет не легко подписать Потерять деньги и не вписаться в ФФП в дальнейшем Лучше сейчас без скандала отпустить в Реал за 50-80 млн и сэкономить на бонусах
Будто шейхов это волнует
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<~Inter~>
Ответ Леван Мкртчян
Ну смешно же. Там тренер ничего не решает по вопросу Килиана. Как скажет Аль-Хелайфи -- так и будет. Даже это отстранение Мбаппе от участия в азиатском турне полностью решение руководства ПСЖ в связи с терками по контракту . Никогда не поверю, что это решение тренера, а не прямой указ руководства сверху
Так они тут обвиняют ПСЖ в нарушении условия контракта и интересно как они это собираются доказать с юридической стороны
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Remedy
Риго, что ты говорил, когда ПСЖ выхватил Неймара из Барсы? Будь последователен, не лицемерь.. Хотя кому я говорю?))
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Сергей Перевалов
Правильное заявление. Ждём поддержки позиции Мбаппе от президента Франции, министра юстиции, спорта, парижских ультра и проч.
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Axs Men
Ответ Xxx zzz
Вы между строк читали ? Профсоюз берет под контроль правильность выполнения договора между футболистом и ПСЖ,так что и тут ПСЖ в пролете
В договоре указано что ПСЖ обязан выпускать его в основе?
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Baader
Да, выбрали тему. которая заведомо привлечет внимание, но нарушения же есть? Пусть Килиан стал триггером, он тему рабства игроков все-таки поднял. Пусть и опосредованно.
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Пирс Морган
Власти - это Макрон что ли?
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rigobersong
Правила Фифа о том, что с игроком можно договариваться за полгода до конца контракта просто фикция, и клуб никак не защищен:) Это правило постоянно нарушает Бавария, иногда даже за 2 года переманивая игрока к себе бесплатно, это подло сейчас делает и реал с Мбаппе:)) Понятно что ПСЖ по сути сброд, который мало кому сейчас интересен, но не надо лицемерить, поступи так игрок играющий в МЮ или Реале он был бы продажной иудой и т.д., а тут все злорадствуют ПСЖ:))
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Hala Madrid
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ МБАППЕ О ПЕРЕХОДЕ В «РЕАЛ МАДРИД» 🗣 Килиан: «Изначально я попросил дать мне время на размышление. Я сказал клубу, что не хочу продлевать контракт, а после, что хочу уйти. Моя цель была в том, чтобы мы все работали слаженно и заключить самую выгодную сделку, чтобы все были в выигрыше. Я также хотел дать своему клубу время, чтобы найти замену. Я хотел, чтобы все были счастливы, а я мог жить дальше. «Реал Мадрид» сделал предложене. Я всем говорил, чтобы меня послушали. Но когда ваш президент говорит, что «ты не уйдешь бесплатно...». В этот момент я немного разволновался, не буду вам врать. Я сказал себе: «Если я не уйду, то что со мной произойдет?». Я привязан к «ПСЖ», но я готов перейти в «Реал Мадрид», – сообщает L’Equipe.
когда это интервью вышло?
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Стахович
ПСЖ в пятой точке.Отстранить/посадить на лавку Мбаппе,значит получить:
Гнев своих болел
Гнев французов
Токсичную атмосферу в раздевалке
Плохую рекламу.Топов будет не легко подписать
Потерять деньги и не вписаться в ФФП в дальнейшем

Лучше сейчас без скандала отпустить в Реал за 50-80 млн и сэкономить на бонусах
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Remedy
Ответ deimon7.7
Мбаппе хочет и бонус забрать, и бесплатно перейти через год. Наверное расчитывать еще на приписной бонус, как свободному агенту. Что же могло пойти не так?🤔 План вроде надежный был…😁
Но играть и тренироваться ведь не отказывается. Имеет полное право. Шейхам надо было все свои интересы учитывать когда переподписывали контракт в прошлом году. Сами себе создали проблему, знали же с кем имеют дело.
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Xxx zzz
Ответ deimon7.7
Мбаппе хочет и бонус забрать, и бесплатно перейти через год. Наверное расчитывать еще на приписной бонус, как свободному агенту. Что же могло пойти не так?🤔 План вроде надежный был…😁
План все еще работает 😉 с его стороны нет никаких ультиматумов или же невыполнения то чего от него требовали )) на тренировке так же был сегодня
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Axs Men
Ответ Стахович
ПСЖ в пятой точке.Отстранить/посадить на лавку Мбаппе,значит получить: Гнев своих болел Гнев французов Токсичную атмосферу в раздевалке Плохую рекламу.Топов будет не легко подписать Потерять деньги и не вписаться в ФФП в дальнейшем Лучше сейчас без скандала отпустить в Реал за 50-80 млн и сэкономить на бонусах
А болелы на Мбаппе гневаться не должны, что он кидает так свой клуб?
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