Профсоюз игроков осудил отстранение Мбаппе: «Это побудит власти заняться вопросом, возможно. Возможно – потому что для противостояния «ПСЖ» и Катару нужно мужество»

Национальный союз профессиональных футболистов вступился за Килиана Мбаппе.

Форвард не был включен в заявку « » на предсезонное турне по Азии из-за подозрений, что он договорился о переходе в «Реал» летом 2024 года.

Профсоюз в своем заявлении указал на то, что каждый год появляются игроки, с которыми клубы хотят расстаться любой ценой, несмотря на наличие контрактов, оформленных надлежащим образом и по взаимной договоренности. В подобную ситуацию попали в том числе Леандро Паредес, Жоржиньо Вейналдум, Кейлор Навас и другие футболисты парижской команды.

Утверждается, что с таким отношением в прошлом сезоне столкнулись 187 игроков Лиги 1.

«UNFP систематически осуждает такую практику, и это, наряду с отстранением капитана сборной Франции, возможно – возможно, потому что для противостояния «ПСЖ», Катару и остальным нужно мужество, – побудит спортивные и политические власти наконец-то заняться данным вопросом. Если, конечно, во Франции не разрешено совершенно безнаказанно запрещать сотрудникам заниматься их профессиональной деятельностью», – говорится в заявлении.

Авторы подчеркивают, что 1 сентября клубы, согласно статье 507 Футбольной хартии, обязаны будут вернуть в состав всех отстраненных игроков, но и до тех пор «условия труда этих игроков должны быть такими же, как у остальных».

«Давление на работника, например, путем ухудшения условий труда с целью вынудить его уйти или согласиться на то, чего хочет работодатель, является моральным притеснением – а это нарушение французского законодательства», – указывает профсоюз, отмечая, что оставляет за собой право принять юридические меры по отношению к любому клубу.