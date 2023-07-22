Профсоюз игроков осудил отстранение Мбаппе: «Это побудит власти заняться вопросом, возможно. Возможно – потому что для противостояния «ПСЖ» и Катару нужно мужество»
Национальный союз профессиональных футболистов вступился за Килиана Мбаппе.
Форвард не был включен в заявку «ПСЖ» на предсезонное турне по Азии из-за подозрений, что он договорился о переходе в «Реал» летом 2024 года.
Профсоюз в своем заявлении указал на то, что каждый год появляются игроки, с которыми клубы хотят расстаться любой ценой, несмотря на наличие контрактов, оформленных надлежащим образом и по взаимной договоренности. В подобную ситуацию попали в том числе Леандро Паредес, Жоржиньо Вейналдум, Кейлор Навас и другие футболисты парижской команды.
Утверждается, что с таким отношением в прошлом сезоне столкнулись 187 игроков Лиги 1.
«UNFP систематически осуждает такую практику, и это, наряду с отстранением капитана сборной Франции, возможно – возможно, потому что для противостояния «ПСЖ», Катару и остальным нужно мужество, – побудит спортивные и политические власти наконец-то заняться данным вопросом. Если, конечно, во Франции не разрешено совершенно безнаказанно запрещать сотрудникам заниматься их профессиональной деятельностью», – говорится в заявлении.
Авторы подчеркивают, что 1 сентября клубы, согласно статье 507 Футбольной хартии, обязаны будут вернуть в состав всех отстраненных игроков, но и до тех пор «условия труда этих игроков должны быть такими же, как у остальных».
«Давление на работника, например, путем ухудшения условий труда с целью вынудить его уйти или согласиться на то, чего хочет работодатель, является моральным притеснением – а это нарушение французского законодательства», – указывает профсоюз, отмечая, что оставляет за собой право принять юридические меры по отношению к любому клубу.
Какого противостояния? Насер и ко сами раздули ему эго и сами за это поплатились
🗣 Килиан: «Изначально я попросил дать мне время на размышление. Я сказал клубу, что не хочу продлевать контракт, а после, что хочу уйти. Моя цель была в том, чтобы мы все работали слаженно и заключить самую выгодную сделку, чтобы все были в выигрыше. Я также хотел дать своему клубу время, чтобы найти замену. Я хотел, чтобы все были счастливы, а я мог жить дальше.
«Реал Мадрид» сделал предложене. Я всем говорил, чтобы меня послушали. Но когда ваш президент говорит, что «ты не уйдешь бесплатно...». В этот момент я немного разволновался, не буду вам врать. Я сказал себе: «Если я не уйду, то что со мной произойдет?».
Я привязан к «ПСЖ», но я готов перейти в «Реал Мадрид», – сообщает L’Equipe.
Наверное на это будет давить профсоюз.
Хотя вряд ли это что-то даст ( по-моему мнению).
Да и всю эту ситуацию уже никак не откатить назад, сделав вид что ничего не произошло.
Будущего в ПСЖ у Килиана уже нет , кажется что это уже максимально очевидно
Даже это отстранение Мбаппе от участия в азиатском турне полностью решение руководства ПСЖ в связи с терками по контракту . Никогда не поверю, что это решение тренера, а не прямой указ руководства сверху
Гнев своих болел
Гнев французов
Токсичную атмосферу в раздевалке
Плохую рекламу.Топов будет не легко подписать
Потерять деньги и не вписаться в ФФП в дальнейшем
Лучше сейчас без скандала отпустить в Реал за 50-80 млн и сэкономить на бонусах