«ПСЖ» в «агрессивном тоне» дал Мбаппе ответ на письмо об уходе. Форварду указали на ущерб от публикации сведений и напомнили, что подписывали игроков по его требованию

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» дал резкий ответ на письмо Килиана Мбаппе о намерении уйти из клуба в 2024 году.

Как передает L’Equipe, 3 июля, спустя 3 недели после поступления информации от форварда, парижане направили ему трехстраничный документ, в котором осудили его действия и указали на «ущерб, нанесенный» как направлением письма, так и тем, что о нем стало известно широкой публике.

«Действительно, мы обсуждали крайне амбициозный трансферный план, который смогли реализовать лишь частично из-за состояния футбола и установленных французским и европейским регуляторами ограничений.

Данные условия совершенно от нас не зависят, но тем не менее мы пытались удовлетворить ваши запросы – хотя не стали бы делать это больше ни для кого из-за фатальных последствий для клуба», – говорится в письме, которое, как утверждается, написано в агрессивном тоне.

Мбаппе предупредили, что «ПСЖ» придется продать некоторых его партнеров, если он бесплатно уйдет в «Реал»

«ПСЖ» продаст Мбаппе тому, кто предложит больше денег, если Килиан до 31 июля не продлит контракт

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59 комментариев

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Peter Parker
Тот случай, когда игрок и клуб заслуживают друг друга 😍 как прекрасен современный футбол
+69
-3
+66
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Rolemodel
А где тут плюсануть на ржачку?))))
+23
-4
+19
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AlexZhano__
Какая-то бессильная истерика. Вряд ли они ему ноги переломают или захватят семью в заложники, а всё остальное - ерунда.
+18
-2
+16
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red hikkikomori
Ответ AlexZhano__
Какая-то бессильная истерика. Вряд ли они ему ноги переломают или захватят семью в заложники, а всё остальное - ерунда.
Кто знает, вон Канте какие-то ребята стволом в машине угрожали
+12
0
+12
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Геннадий Тимченко
Ответ HI MARS
Почему шейхи так возбудились?Изначально было же понятно,что Мбаппе может и не продлить контракт,да и скорее всего не продлит.Что за истерика?В прошлом году надо было на нормальный срок продлевать
вспоминается старый анекдот про слона🤣🤣🤣
Один друг говорит другому:
- Привезли с женой из Индии слона, такая прелесть: сам все делает, полы
моет, обед готовит, с детьми уроки делает, капусту посолил, варенья
наделал, скоро за ремонт примется. Мы только лежим- теле- визор смотрим
до пивко тянем.
- Слушай, продай слона, а то времени не хватает самому все делать!
- Не, не могу, самому нужен, где я еще такого найду.
- Я тебе двойную цену заплачу, сколько хочешь?
- За 50000 баксов бери.
Встречаются через месяц, первый спрашивает:
- Как слон?
- Да это кошмар какой-то, вся квартира в навозе, не проехать, не пройти,
обои все отодрал, мебель всю переломал, только жрет целыми днями,
никакого покоя.
- У-у-у, с таким настроением ты его не продашь!
+6
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San Lorenso
Ответ Rolemodel
А где тут плюсануть на ржачку?))))
😂😂😂
+5
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Пётр Оскерко
Сами взяли себе играющего тренера. Примерно так же саудиты взяли Роналду. Желанных трофеев ни те, ни те не заимели. Всё-таки что-то в футболе должно быть неизменным, игрок - играет, тренер - тренирует и влияет на трансферы.
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Peter Parker
Тот случай, когда игрок и клуб заслуживают друг друга 😍 как прекрасен современный футбол
Даже ссор из избы выносят
+5
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Тухель
Ответ Eden Hazard
Вот с одной стороны, мегатплант. Сдругой стороны, мадридисты, вам точно такой токсичный игрок нужен? Это не Бензема с его хобби поснимать)
В РМ типа не было игроков, которые доили предыдущие клубы или сам РМ? Сколько раз Рамос собирался в МЮ и выбивал улучшенные условия? В РМ даже немного поиграл мистер гниль Адебайор. В РМ играл Анелька. Роналду тоже далеко не ангел и по этому он и ушел.
Да примеров как бы дофига. Хочешь построить топ клуб, то готовься работать с звездами, а не только с бегунками и воспитанниками.
+6
-1
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Peter Parker
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Даже ссор из избы выносят
Это от большой хозяйственности)
+3
0
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HI MARS
Почему шейхи так возбудились?Изначально было же понятно,что Мбаппе может и не продлить контракт,да и скорее всего не продлит.Что за истерика?В прошлом году надо было на нормальный срок продлевать
+4
-1
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HK Traktor
Сами прогнулись, а обвиняют тортиллу.
+3
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Sanjario
Фанаты ПСЖ боготворили именно этого футболиста и поливали грязью Месси?
+6
-3
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WelcomeBackPURE
Видимо советчик по трансферам из бегунка не очень
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CVC
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Мурад Гамзаев
Так не хер было обсуждать эти амбициозные трансферы, если французские и европейские регуляторы работали и до этого обсуждения и в момент и после. То есть сами наобещали трансферов, слов не сдержали и теперь ноют
Мбаппе им просто напомнил, что Восток-дело тонкое)))
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uchiyamada
бла-бла-бла... хватит бухтеть, гоните бонус за лояльность!
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pont77
Интересно что с лицом у ультрас ПСЖ)
Как то они подозрительно засунули языки в одно место.
Надеюсь золотой французский мальчик опрокинет их всех по максимуму и это будет только началом кармы
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corazón blanco
Хм, так Париж сам себя загнал в такую ситуацию, когда решил ему предложить этот огромнейший контракт всего на два года с опцией продления.
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red hikkikomori
Ответ Игровой Канал Артёма
когда?
https://m.sports.ru/football/1114966699-kante-v-2017-m-ugrozhali-oruzhiem-zastavlyaya-podpisat-kontrakt-s-neof.html
+1
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Agent Smith
Что-то мне подсказывает, что ЛЧ2024 выиграет не ПСЖ⚽️
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Мурад Гамзаев
"в письме, которое, как утверждается было написано в агрессивном тоне", то есть
Килиан, добрый день!!!!!!!!!!!!
+1
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dimamak10
Сами виноваты, не нужно делать футболиста выше клуба
+2
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Мурад Гамзаев
Так не хер было обсуждать эти амбициозные трансферы, если французские и европейские регуляторы работали и до этого обсуждения и в момент и после. То есть сами наобещали трансферов, слов не сдержали и теперь ноют
+1
0
+1
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Eden Hazard
Вот с одной стороны, мегатплант. Сдругой стороны, мадридисты, вам точно такой токсичный игрок нужен? Это не Бензема с его хобби поснимать)
+3
-2
+1
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Игровой Канал Артёма
Ответ red hikkikomori
Кто знает, вон Канте какие-то ребята стволом в машине угрожали
когда?
+1
0
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