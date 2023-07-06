«ПСЖ» в «агрессивном тоне» дал Мбаппе ответ на письмо об уходе. Форварду указали на ущерб от публикации сведений и напомнили, что подписывали игроков по его требованию
«ПСЖ» дал резкий ответ на письмо Килиана Мбаппе о намерении уйти из клуба в 2024 году.
Как передает L’Equipe, 3 июля, спустя 3 недели после поступления информации от форварда, парижане направили ему трехстраничный документ, в котором осудили его действия и указали на «ущерб, нанесенный» как направлением письма, так и тем, что о нем стало известно широкой публике.
«Действительно, мы обсуждали крайне амбициозный трансферный план, который смогли реализовать лишь частично из-за состояния футбола и установленных французским и европейским регуляторами ограничений.
Данные условия совершенно от нас не зависят, но тем не менее мы пытались удовлетворить ваши запросы – хотя не стали бы делать это больше ни для кого из-за фатальных последствий для клуба», – говорится в письме, которое, как утверждается, написано в агрессивном тоне.
Мбаппе предупредили, что «ПСЖ» придется продать некоторых его партнеров, если он бесплатно уйдет в «Реал»
«ПСЖ» продаст Мбаппе тому, кто предложит больше денег, если Килиан до 31 июля не продлит контракт
Один друг говорит другому:
- Привезли с женой из Индии слона, такая прелесть: сам все делает, полы
моет, обед готовит, с детьми уроки делает, капусту посолил, варенья
наделал, скоро за ремонт примется. Мы только лежим- теле- визор смотрим
до пивко тянем.
- Слушай, продай слона, а то времени не хватает самому все делать!
- Не, не могу, самому нужен, где я еще такого найду.
- Я тебе двойную цену заплачу, сколько хочешь?
- За 50000 баксов бери.
Встречаются через месяц, первый спрашивает:
- Как слон?
- Да это кошмар какой-то, вся квартира в навозе, не проехать, не пройти,
обои все отодрал, мебель всю переломал, только жрет целыми днями,
никакого покоя.
- У-у-у, с таким настроением ты его не продашь!
Да примеров как бы дофига. Хочешь построить топ клуб, то готовься работать с звездами, а не только с бегунками и воспитанниками.
Как то они подозрительно засунули языки в одно место.
Надеюсь золотой французский мальчик опрокинет их всех по максимуму и это будет только началом кармы
Килиан, добрый день!!!!!!!!!!!!