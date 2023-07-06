«ПСЖ» в «агрессивном тоне» дал Мбаппе ответ на письмо об уходе. Форварду указали на ущерб от публикации сведений и напомнили, что подписывали игроков по его требованию

«ПСЖ» дал резкий ответ на письмо Килиана Мбаппе о намерении уйти из клуба в 2024 году.

Как передает L’Equipe, 3 июля, спустя 3 недели после поступления информации от форварда, парижане направили ему трехстраничный документ, в котором осудили его действия и указали на «ущерб, нанесенный» как направлением письма, так и тем, что о нем стало известно широкой публике.

«Действительно, мы обсуждали крайне амбициозный трансферный план, который смогли реализовать лишь частично из-за состояния футбола и установленных французским и европейским регуляторами ограничений.

Данные условия совершенно от нас не зависят, но тем не менее мы пытались удовлетворить ваши запросы – хотя не стали бы делать это больше ни для кого из-за фатальных последствий для клуба», – говорится в письме, которое, как утверждается, написано в агрессивном тоне.

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