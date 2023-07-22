Семак о Малкоме в запасе: «Пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Пари НН Малком Матч ТВ Футбол

Малком остался в запасе «Зенита» на матч 1-го тура Мир РПЛ из-за переговоров по трансферу.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему бразилец, лучший бомбардир прошлого сезона в чемпионате России, не выйдет с первых минут на игру против «Пари НН».

«Марио Фернандес готовится к следующей игре. Все же пауза была долгой.

Что касается Малкома, то пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков», – сказал Семак «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Малком перейдет из из «Зенита» в саудовский «Аль-Хилаль».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Зенит».

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57 комментариев

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Артём Павлов
Закапитанил его в фэнтези на этот тур👍🏻
+76
-2
+74
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Удар Кержакова
Ответ <~Inter~>
бояться травмировать перед трансфером?
Скорей всего. Большой риск сломать 50 лямов в матче с НН)))
+77
-3
+74
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Удар Кержакова
Ответ Саня Беляков
Смотреть на состав на матч страшно. Бакаев , Ерохин .... Только если Семак хочет сделать ставку на 2 тайм , когда НН выдохнется.
Похоже Семак решил показать руководству как будет выглядеть игра команды без Кузяева, Вендела и Малкома) Чтобы потом не обижались)
+51
-3
+48
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<~Inter~>
бояться травмировать перед трансфером?
+49
-5
+44
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Саня Беляков
Смотреть на состав на матч страшно.
Бакаев , Ерохин ....
Только если Семак хочет сделать ставку на 2 тайм , когда НН выдохнется.
+16
-5
+11
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Alfox
Ответ <~Inter~>
бояться травмировать перед трансфером?
ну так он это явно и сказал. что такого:)
+7
0
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Varenicks
Ответ Василий Васильев
Странно почему на замене Ду Кейрос и Мантуан,они явно поинтереснее Бакаева и Ерохина будут .Обиделся может Семак что лидеры уходят.
Мантуан травму в прошлом матче получил, возможно из-за этого
+6
-1
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Мексиканская песня
Малком в запасе переговаривается с Мбаппе.
+5
-1
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Камил Мамедов
Se queda или всё же нет?
+4
0
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Фут.Боль
Сломанный Малком 50 не стоит! Народная петербургская пословица.
+3
-1
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unreality
Ответ ZarvuR2020
-3 ключевых игрока уже после предсезонки, как то многовато. Но это прям жирнющие шансы для Бакаева и Кассьеры.
-3 ключевых игрока это фигня, тренер должен справляться с такими ситуациями.
Но -3 ключевых игрока из одной линии, тем более полузащиты, вот это конечно большая проблема. Ну посмотрим на всяких Бакаевых, не зря ведь бабло получают, должны Ж рвать.
+2
0
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ZarvuR2020
-3 ключевых игрока уже после предсезонки, как то многовато. Но это прям жирнющие шансы для Бакаева и Кассьеры.
+4
-2
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ковид 07.10.52
Побежали ....с тонущего флагмана нашего футбола...еще год без еврокубков и вообще смотреть не на кого будет....
Если будут убегать за 50 миллионов евро, сильно расстроены не будем
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Mixet.spb
Ответ Удар Кержакова
Похоже Семак решил показать руководству как будет выглядеть игра команды без Кузяева, Вендела и Малкома) Чтобы потом не обижались)
Думаю, они и так понимают) но у нас есть возможность увидеть легендарный второй состав во плоти)
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Артём Павлов
Ответ Александр Гороховик
Ну читалось же, его за 5 минут любой игры могут продать, Малком уже не помощник в фэнтези.
Да знаю, надеялся на первые туры хотя бы
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Александр Гороховик
Ответ Артём Павлов
Закапитанил его в фэнтези на этот тур👍🏻
Ну читалось же, его за 5 минут любой игры могут продать, Малком уже не помощник в фэнтези.
+1
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analogia
Ответ Саня Беляков
Смотреть на состав на матч страшно. Бакаев , Ерохин .... Только если Семак хочет сделать ставку на 2 тайм , когда НН выдохнется.
Посмотрите на состав ЦСКА и успокойтесь 😂
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Иван Егурнов
Ответ Удар Кержакова
Скорей всего. Большой риск сломать 50 лямов в матче с НН)))
"Белкин, такими деньгами не рискуют! " (с)
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Василий Васильев
На замену кого то надо покупать,Бакаевами и Ерохиными сыт не будешь .
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Fidelitas et virtus
Очевиднейшее решение. Даже не покупал его в фэнтези.
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Не уверен!!
Бакаеву наверное нужен будет психолог. Ведь теперь ему придётся выходить со скамейки и играть в футбол
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Артём Амирджанян
Он у меня в фэнтэзи, Семак, выпускай!
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ltkmaby
Т.е. все же уходит, а Клаудиньо остается. Посмотрим на что без Малкома и Вендела способен Зенит.
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Саня Беляков
Ответ Удар Кержакова
Похоже Семак решил показать руководству как будет выглядеть игра команды без Кузяева, Вендела и Малкома) Чтобы потом не обижались)
Тоже возможно)
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Удар Кержакова
Ответ Slava217
А почему он числится в запасе на игру с НН? Смысл его возить в Нижний если выпускать не планируют? Вдруг ногу подвернёт спускаясь с трапа самолёта...
Потому что в планах выпустить его на замену
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