Семак о Малкоме в запасе: «Пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков»

Малком остался в запасе «Зенита» на матч 1-го тура Мир РПЛ из-за переговоров по трансферу.

Главный тренер «Зенита» объяснил, почему бразилец, лучший бомбардир прошлого сезона в чемпионате России, не выйдет с первых минут на игру против « ».

« готовится к следующей игре. Все же пауза была долгой.

Что касается , то пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков», – сказал Семак «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Малком перейдет из из « » в саудовский «Аль-Хилаль».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Зенит».