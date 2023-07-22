Семак о Малкоме в запасе: «Пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков»
Малком остался в запасе «Зенита» на матч 1-го тура Мир РПЛ из-за переговоров по трансферу.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему бразилец, лучший бомбардир прошлого сезона в чемпионате России, не выйдет с первых минут на игру против «Пари НН».
«Марио Фернандес готовится к следующей игре. Все же пауза была долгой.
Что касается Малкома, то пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков», – сказал Семак «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Малком перейдет из из «Зенита» в саудовский «Аль-Хилаль».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Зенит».
Бакаев , Ерохин ....
Только если Семак хочет сделать ставку на 2 тайм , когда НН выдохнется.
Но -3 ключевых игрока из одной линии, тем более полузащиты, вот это конечно большая проблема. Ну посмотрим на всяких Бакаевых, не зря ведь бабло получают, должны Ж рвать.