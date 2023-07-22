Малком – третий по популярности игрок в Fantasy РПЛ. Он в запасе «Зенита» на первый матч сезона

Полузащитник «Зенита» Малком не попал в стартовый состав на 1-й тур Мир РПЛ.

В Fantasy РПЛ бразильца перед матчем против «Пари НН» выбрали 33% игроков.

Он на третьем месте по популярности среди всех футболистов в лиге, чаще в составы включали только Квинси Промеса (47,3%) и Артема Дзюбу (36%).

Кроме того, Малком – капитан в половине команд, где его приобрели.

Напомним, по информации инсайдеров, у Малкома есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Сергей Семак заявил, что бразильца оставили в запасе из-за переговоров по переходу.