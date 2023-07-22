Малком – третий по популярности игрок в Fantasy РПЛ. Он в запасе «Зенита» на первый матч сезона

Теги Зенит премьер-лига Россия fantasy Малком Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком не попал в стартовый состав на 1-й тур Мир РПЛ.

В Fantasy РПЛ бразильца перед матчем против «Пари НН» выбрали 33% игроков.

Он на третьем месте по популярности среди всех футболистов в лиге, чаще в составы включали только Квинси Промеса (47,3%) и Артема Дзюбу (36%).

Кроме того, Малком – капитан в половине команд, где его приобрели. 

Напомним, по информации инсайдеров, у Малкома есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Сергей Семак заявил, что бразильца оставили в запасе из-за переговоров по переходу.

3 комментария

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Промес и Дзюба популярнее...
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Дмитрий Максимов
Мне почему-то сразу после разговоров о Саудовской Аравии был понятно, что Сельдереич его на банке оставит в первом туре
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tolobas
Может, эти 33% новости про его вариант в СА не знали
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