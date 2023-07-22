Абаскаль о России: «Москва – невероятный город в плане комфорта жизни, здесь есть все. И пусть довольно долго тут очень холодно, город полон жизни и красоты»

Гильермо Абаскаль высказался о жизни в России.

– Весь летний отпуск вы провели в России. Как вам такой опыт?

– Нам очень понравилось! Мы отдыхали в месте, которое расположено в 70 километрах от стадиона «Спартака». Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет.

Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни. Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города. Обязательно повторим подобный отдых.

– Вы рассказывали, что ради переезда в Россию супруга оставила работу в Европе. Чем она занимается в Москве, помимо заботы о малыше?

– Главное, что она делает, – поддерживает меня. Каждый день помогает мне. Сын совсем еще маленький, поэтому требует внимания к себе 24 часа в сутки. Хорошо, что прилетает моя мама: ее помощь будет кстати.

А когда жена была беременна, мы старались выбираться в театры, рестораны, другие новые локации. Она художница, ей важно находить новые образы.

– Вы уже год в России. Какое впечатление сложилось о нашей стране за это время?

– Я могу сказать о России только добрые слова. Во-первых, Москва – невероятный город в плане комфорта жизни, здесь есть буквально все.

Я получаю удовольствие от того, что вижу, когда еду по Москве на машине или прогуливаюсь. И я очень часто встречаю здесь вдохновляющих людей. Мне очень нравится наблюдать за представителями искусства. В театре, на балете и так далее.

И пусть довольно продолжительное время тут было очень холодно, этот город полон жизни и красоты, которые дают тебе силы и толкают на создание чего-то нового, креативного.

– А какой выезд за пределы Москвы запомнился особенно?

– Нижний Новгород: там потрясающий Кремль на возвышенности. Когда увидел это место, словно перенесся в прошлое.

Понравились улочки Екатеринбурга. Много было красивых мест. Говорят, Казань и Калининград тоже классные. Буду ждать знакомства с ними! – сказал главный тренер « ».