Абаскаль о России: «Москва – невероятный город в плане комфорта жизни, здесь есть все. И пусть довольно долго тут очень холодно, город полон жизни и красоты»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о жизни в России.

– Весь летний отпуск вы провели в России. Как вам такой опыт?

– Нам очень понравилось! Мы отдыхали в месте, которое расположено в 70 километрах от стадиона «Спартака». Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет.

Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни. Даже не думал, что столь чистая природа может быть так близко от огромного города. Обязательно повторим подобный отдых.

– Вы рассказывали, что ради переезда в Россию супруга оставила работу в Европе. Чем она занимается в Москве, помимо заботы о малыше?

– Главное, что она делает, – поддерживает меня. Каждый день помогает мне. Сын совсем еще маленький, поэтому требует внимания к себе 24 часа в сутки. Хорошо, что прилетает моя мама: ее помощь будет кстати.

А когда жена была беременна, мы старались выбираться в театры, рестораны, другие новые локации. Она художница, ей важно находить новые образы. 

– Вы уже год в России. Какое впечатление сложилось о нашей стране за это время?

– Я могу сказать о России только добрые слова. Во-первых, Москва – невероятный город в плане комфорта жизни, здесь есть буквально все.

Я получаю удовольствие от того, что вижу, когда еду по Москве на машине или прогуливаюсь. И я очень часто встречаю здесь вдохновляющих людей. Мне очень нравится наблюдать за представителями искусства. В театре, на балете и так далее.

И пусть довольно продолжительное время тут было очень холодно, этот город полон жизни и красоты, которые дают тебе силы и толкают на создание чего-то нового, креативного.

– А какой выезд за пределы Москвы запомнился особенно?

– Нижний Новгород: там потрясающий Кремль на возвышенности. Когда увидел это место, словно перенесся в прошлое.

Понравились улочки Екатеринбурга. Много было красивых мест. Говорят, Казань и Калининград тоже классные. Буду ждать знакомства с ними! – сказал главный тренер «Спартака».

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26 комментариев

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Peter Parker
В плане быта Москва, возможно, самый лучший город в мире. Хотя мне там совсем не нравится. Но по транспортной доступности, наличию различных сервисов, развлечений, цифровизации, парков и всего прочего даже и не знаю, какой мегаполис мог бы сравниться.
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Alex K
красавчик!
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Фарид Харисов
Ответ goodok
Толи дело вся остальная страна за МКАДом: один сплошной комфорт во всём!
Ну так можно сказать про многие города и регионы России, но чтобы прям «Всё за МКАДом»

Как человек, который прожил почти всю жизнь в Казахстане заявляю, что в России даже после усиления санкций высокий уровень сервиса, удобств, города ухожены. Когда выезжал за пределы Алматы — вот это да, там прям выть хотелось от безнадеги и отсутствия комфорта.

Бывал в Петербурге, Краснодаре и Сочи.

Естественно, нужно повышать комфорт других регионов, на некоторые даже большие города бывает страшно смотреть.
+14
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Ivan Balashov
Ответ ss_podonok
ты в слове москва сделал 6 ошибок
Четыре. Вторая и третья буква совпадают.
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LaffyTaffy
Многие так говорят про Москву. За жизнь слушал сотни таких заявлений от футболистов до прочих иностранных звезд. Вот только почему единицы из них покупают недвижку в РФ? Единицы кто остаются тут жить. Почему то уезжают обратно в Европу или США. Да и многие русские звезды «всем сердцем» любят Москву, но жить предпочитают заграницей))
Почему если Москва такая распрекрасная?)
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ goodok
Толи дело вся остальная страна за МКАДом: один сплошной комфорт во всём!
в Тюмени очень да хорошо
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Игорь М.
Ответ Peter Parker
В плане быта Москва, возможно, самый лучший город в мире. Хотя мне там совсем не нравится. Но по транспортной доступности, наличию различных сервисов, развлечений, цифровизации, парков и всего прочего даже и не знаю, какой мегаполис мог бы сравниться.
если бы в другие мегаполисы шли все деньги страны, то и они бы были самыми лучшими городами
+3
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Korney
да эта зима самая теплая была)недельку морозов и все(в Москве)
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Россия лучшее место для жизни на земле!
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Доктор Верховцев
Где тебе долго холодно?! В Москве?! ХА-ХА-ХА!!!
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ss_podonok
Ответ </c/>
Россия лучшее место для жизни на земле!
ты в слове москва сделал 6 ошибок
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LaffyTaffy
Ответ analogia
И как много русских звезд предпочитают жить за границей ?)
Почти все хоккеисты нхл
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analogia
Ответ LaffyTaffy
Многие так говорят про Москву. За жизнь слушал сотни таких заявлений от футболистов до прочих иностранных звезд. Вот только почему единицы из них покупают недвижку в РФ? Единицы кто остаются тут жить. Почему то уезжают обратно в Европу или США. Да и многие русские звезды «всем сердцем» любят Москву, но жить предпочитают заграницей)) Почему если Москва такая распрекрасная?)
И как много русских звезд предпочитают жить за границей ?)
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VMX1389
Ответ LaffyTaffy
Многие так говорят про Москву. За жизнь слушал сотни таких заявлений от футболистов до прочих иностранных звезд. Вот только почему единицы из них покупают недвижку в РФ? Единицы кто остаются тут жить. Почему то уезжают обратно в Европу или США. Да и многие русские звезды «всем сердцем» любят Москву, но жить предпочитают заграницей)) Почему если Москва такая распрекрасная?)
наверное потому что жить в Европе или США им привычнее? логистика, культурные, климатические условия отличаются, и т.д.
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MrFrost
Ответ ss_podonok
ты в слове москва сделал 6 ошибок
Тогда уж только 4ре.
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Дмитрий
Ответ Игорь М.
если бы в другие мегаполисы шли все деньги страны, то и они бы были самыми лучшими городами
Если бы да ка бы. Не для того Москва земли русские собирала, чтоб баблом делиться.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Игорь М.
если бы в другие мегаполисы шли все деньги страны, то и они бы были самыми лучшими городами
Кто-то минус поставил. Похоже Собянин)))
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VMX1389
Ответ VMX1389
прожил два года в Краснодаре: ужасный сервис, хамоватые люди, вообще юг, особенно Черноморское побережье, сервис оставляет желать лучшего, в Ростов переехали,
Краснодар это обман на обмане к сожалению
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VMX1389
Ответ Фарид Харисов
Ну так можно сказать про многие города и регионы России, но чтобы прям «Всё за МКАДом» Как человек, который прожил почти всю жизнь в Казахстане заявляю, что в России даже после усиления санкций высокий уровень сервиса, удобств, города ухожены. Когда выезжал за пределы Алматы — вот это да, там прям выть хотелось от безнадеги и отсутствия комфорта. Бывал в Петербурге, Краснодаре и Сочи. Естественно, нужно повышать комфорт других регионов, на некоторые даже большие города бывает страшно смотреть.
прожил два года в Краснодаре: ужасный сервис, хамоватые люди, вообще юг, особенно Черноморское побережье, сервис оставляет желать лучшего, в Ростов переехали,
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Ingvar Andreasson
Ответ Спасибо Деду за Победу!
в Тюмени очень да хорошо
Я как житель этого города могу сказать, что Тюмень реально по уровню благоустроенности и скорости развития - практически уровень Москвы. Развитие идёт бешеными темпами. Тоже самое могу сказать и про Казань, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток. Но как послушаешь мамкиных либерах (особенно с Москвы) то сразу складывается ощущение, что по их мнению за МКАДом люди до сих пор на лошадях ездят и в лаптях ходят.
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SMART789
Важно за чей счет
В диктаторских политических системах всегда столица играет неадекватную роль и получает все финансовые ресурсы
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Askar Davletyarov
скиталец, Алматы не трожь
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Сергей48
Москва лучший город на сегодня, если брать нашу небольшую планету Земля! Это факт! Абаскаль говорит от души, и это мне импонирует 👌
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