Каманцев об Абаскале: «Увидел, насколько мы далеки. Нужно больше общаться на судейские темы с тренерами»
Павел Каманцев считает, что тренерам необходимо объяснять особенности работы арбитров.
– Что Абаскаль говорил вам на встрече?
– Я увидел, насколько мы далеки друг от друга. Нужно больше общаться на судейские темы с тренерами. Абаскаль спросил: «Почему вы убиваете динамику в конце матчей? Игроки лежат, симулируют, а судьи ничего не делают».
Мы объяснили, что если игрок говорит о травме спины, судья не может взять игрока за ноги и унести. Судья может более динамично попросить о носилках, может добавить больше времени. Это то, чем мы можем управлять.
Почему судьи в конце матча могут снижать динамику? Потому что они тоже устали, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Каманцев о встрече судей со «Спартаком»: «Пытаемся делать то, что до нас не делали. Медийно отработали плохо – надо было объявлять через 5 минут»
Тогда бы и поводов для бесед с тренерами не было бы
А то только и знал, что отмазывать, ненадолго отстранять, и снова ставить бездарей на игры.
Я болельщик ЦСКА, нападайте 😈
уползи за бровку и симулируй там до посинения...