Каманцев об Абаскале: «Увидел, насколько мы далеки. Нужно больше общаться на судейские темы с тренерами»

Павел Каманцев считает, что тренерам необходимо объяснять особенности работы арбитров.

– Что Абаскаль говорил вам на встрече?

– Я увидел, насколько мы далеки друг от друга. Нужно больше общаться на судейские темы с тренерами. Абаскаль спросил: «Почему вы убиваете динамику в конце матчей? Игроки лежат, симулируют, а судьи ничего не делают».

Мы объяснили, что если игрок говорит о травме спины, судья не может взять игрока за ноги и унести. Судья может более динамично попросить о носилках, может добавить больше времени. Это то, чем мы можем управлять.

Почему судьи в конце матча могут снижать динамику? Потому что они тоже устали, – сказал руководитель судейского комитета в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Каманцев о встрече судей со «Спартаком»: «Пытаемся делать то, что до нас не делали. Медийно отработали плохо – надо было объявлять через 5 минут»