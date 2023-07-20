Каманцев об Абаскале: «Увидел, насколько мы далеки. Нужно больше общаться на судейские темы с тренерами»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Павел Каманцев Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Павел Каманцев считает, что тренерам необходимо объяснять особенности работы арбитров.

– Что Абаскаль говорил вам на встрече?

– Я увидел, насколько мы далеки друг от друга. Нужно больше общаться на судейские темы с тренерами. Абаскаль спросил: «Почему вы убиваете динамику в конце матчей? Игроки лежат, симулируют, а судьи ничего не делают».

Мы объяснили, что если игрок говорит о травме спины, судья не может взять игрока за ноги и унести. Судья может более динамично попросить о носилках, может добавить больше времени. Это то, чем мы можем управлять.

Почему судьи в конце матча могут снижать динамику? Потому что они тоже устали, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Каманцев о встрече судей со «Спартаком»: «Пытаемся делать то, что до нас не делали. Медийно отработали плохо – надо было объявлять через 5 минут»

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10 комментариев

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Кузбасс
Ты бы больше на судейские темы с самими арбитрами бы лучше общался.
Тогда бы и поводов для бесед с тренерами не было бы
А то только и знал, что отмазывать, ненадолго отстранять, и снова ставить бездарей на игры.
+17
-2
+15
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Gonzoo
А чем тогда отличаются наши судьи от британских, которые все вопросы решают за 20-30 секунд? Они физически выносливее или что?
+7
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Иван Иванов
Ответ Кузбасс
Ты бы больше на судейские темы с самими арбитрами бы лучше общался. Тогда бы и поводов для бесед с тренерами не было бы А то только и знал, что отмазывать, ненадолго отстранять, и снова ставить бездарей на игры.
Нет уж... Они уж лучше своих прикроют, тем самым закрывая глаза на ощутимые пробелы... Вместо того, чтоб устранять эти пробелы...
+3
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Ktoto_V_Dome
Болельщики Зенита первыми прибежали на ветку Спартака рассказать, кто есть кто в чужом клубе :))
Я болельщик ЦСКА, нападайте 😈
+1
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Владимир Молявин
А с судьями не пробовали получше поработать. Что не тур, так косяк на косяке косяком погоняет.
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.ru
может пора вернуться к старой доброй практике прошлых лет... никаких врачей на поле
уползи за бровку и симулируй там до посинения...
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Генадий Филимонов
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Я понимаю, что кузнечик травоядный, как и Семак, но это не повод его так называть...
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nickfad2405@mail.ru
Ответ Доктор Верховцев
Игроки лежат, симулируют. Особенно некоторые игроки Спартака.
Смешно, слышать оч человек в чьей команде играют Малком и Клаудиньо
+1
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