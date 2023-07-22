Абаскаль о жесте Соболева в адрес Роши: «Сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал, как отреагировал на неприличный жест Александра Соболева.

Напомним, 21 мая форвард после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику непристойный жест и получил красную карточку.  Он был дисквалифицирован на 4 матча (1 – условно). 

– В первом туре из-за дисквалификаций не сыграют Соболев и Джикия, не вернулся после выступлений за сборную Николсон. Как компенсировать потерю капитана и сразу двух центральных нападающих?

– Дисквалифицированные игроки должны понимать свою ответственность в таких ситуациях, ведь они получили наказания за неспортивное поведение.

То, что их нет, – большая возможность для остальных. Ведь если сменщики классно себя проявят, то продолжат получать игровое время. Зачем менять то, что хорошо работает, верно? 

– Что вы сказали Соболеву после истории с его дисквалификацией за неприличный жест в дерби с ЦСКА?

– Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах.

Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда, и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения, – сказал главный тренер «Спартака».

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27 комментариев

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Никита Самарин
В этом вопросе, думаю все болельщики Спартака поддерживают Гильермо. Если такое будет повторятся, придётся прощаться.
+75
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Сергей Сдобнов
Ответ Никита Самарин
В этом вопросе, думаю все болельщики Спартака поддерживают Гильермо. Если такое будет повторятся, придётся прощаться.
Поверьте, и болельщики других клубов с Вами солидарны
+24
-3
+21
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Сергей Сдобнов
Ответ Gerald1
Значит, недолго Саша продержится в Спартаке
Хотелось бы думать, что он не дурак. Распущенный только
+11
0
+11
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Сергей Ковалёв
Ответ Faust Doc
Твое дело нырять в штрафной, добавил Абаскаль! гы гы гы
а вот собирать плюсики - явно не твоё...
+14
-5
+9
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Ильдар Фарукшин
Абаскаль мужик
+10
-2
+8
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Серега Иванов
Ответ Никита Самарин
В этом вопросе, думаю все болельщики Спартака поддерживают Гильермо. Если такое будет повторятся, придётся прощаться.
Всë верно сказанно! Понятно эмоции, но ведь ты профессионал, должен уметь держать эмоции при себе. Разьве не так? Удаление оправданное. Подставил команду!
+5
0
+5
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Владимир Типеев
Всё справедливо и честно.
+3
0
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Lionel Andres Messi 10
Соболев понял его слова как «второго шанса у тебя больше может и не быть, не упусти его».
+3
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юра георгиевский
Абаскаль абсолютно прав, такое поведение абсолютно непозволительно в большом спорте. Респект Абаскалю.
+2
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юра георгиевский
Ответ ДМ-1чемпион
Соболев это повторит 100%! Просто стоить посмотреть на его лицо, что бы понять что он неадекват!
У него просто перемыкает, тут медицина бессильна.
+3
-3
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Нейтральный критик
Ответ Gerald1
Значит, недолго Саша продержится в Спартаке
Значит, Абаскаля сольют недовольные.
+1
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Мистер Ювентус
Ответ Peter Parker
Еще бы только знать на кого менять, кто будет столько же отдавать, забивать, отрабатывать в обороне и вести борьбу, да так чтобы не перехватили другие.
да потеря, но незаменимых нет , как говорится )
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psycho
Ответ Никита Самарин
В этом вопросе, думаю все болельщики Спартака поддерживают Гильермо. Если такое будет повторятся, придётся прощаться.
ещё раз и придётся выгонять в зенит
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Peter Parker
Ответ Никита Самарин
В этом вопросе, думаю все болельщики Спартака поддерживают Гильермо. Если такое будет повторятся, придётся прощаться.
Еще бы только знать на кого менять, кто будет столько же отдавать, забивать, отрабатывать в обороне и вести борьбу, да так чтобы не перехватили другие.
0
0
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Valentin Kompaneytsev
Хватит про жест Соболева. Дзюба все жесты лет на ........надцть переплюнул.
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ДМ-1чемпион
Из слов Абаскаля следует, что дни Соболева в спартаке сочтены!
+1
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ДМ-1чемпион
Соболев это повторит 100%! Просто стоить посмотреть на его лицо, что бы понять что он неадекват!
+7
-7
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Gerald1
Значит, недолго Саша продержится в Спартаке
+5
-5
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