Абаскаль о жесте Соболева в адрес Роши: «Сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах»

Гильермо Абаскаль рассказал, как отреагировал на неприличный жест Александра Соболева.

Напомним, 21 мая форвард после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику непристойный жест и получил красную карточку. Он был дисквалифицирован на 4 матча (1 – условно).

– В первом туре из-за дисквалификаций не сыграют Соболев и Джикия, не вернулся после выступлений за сборную Николсон. Как компенсировать потерю капитана и сразу двух центральных нападающих?

– Дисквалифицированные игроки должны понимать свою ответственность в таких ситуациях, ведь они получили наказания за неспортивное поведение.

То, что их нет, – большая возможность для остальных. Ведь если сменщики классно себя проявят, то продолжат получать игровое время. Зачем менять то, что хорошо работает, верно?

– Что вы сказали Соболеву после истории с его дисквалификацией за неприличный жест в дерби с ЦСКА?

– Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах.

Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере не повторится никогда, и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения, – сказал главный тренер « ».