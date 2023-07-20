Валерий Газзаев: «Спартак» – один из фаворитов сезона. При этом не скажу, что Абаскаль меня сильно впечатлил»

Теги Спартак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Газзаев назвал «Спартак» одним из фаворитов сезона.

– «Спартак» тратит на трансферы серьезные деньги, сохранил лидеров. Реальный претендент на золото?

– «Спартак» – один из фаворитов сезона. Состав красно-белых позволяет им решать серьезные задачи. При этом не могу сказать, что главный тренер москвичей меня сильно впечатлил в прошлом сезоне.

– Абаскаль произвел на вас неоднозначное впечатление?

– Осенью его команда играла ярко и результативно. А вот весной «Спартак» повалился, сам себя загубил. В итоге красно-белые стали только третьими. С одной стороны, виден прогресс по сравнению с предыдущим сезоном.

Но с другой, считаю, Абаскаль не оправдал тех надежд и ожиданий, которые на него возлагались. Особенно в решающей части чемпионата, когда красно-белые потеряли немало очков.

Теперь Абаскалю надо реабилитироваться. Посмотрим, как он подготовил команду к новому сезону. Возможности, инфраструктура, состав позволяют красно-белым рассчитывать на самое высокое место. Дальше уже – дело за тренером, – сказал экс-тренер ЦСКА.

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11 комментариев

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Без покупок защитников мы не фавориты...
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Барберис
Честно говоря, Абаскаль и не должен был впечатлить Газзаева, человек работал первый сезон, и справился считаю великолепно.
Он попал в абсолютно незнакомую ситуацию, при этом показал, что настоящий профессионал.
С ходу выиграть что-то трудно всегда, не всегда мастерство тренера этому приводит.
У тренера есть потенциал.
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Чайкин Чай
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Caniball
Ответ </c/>
Без покупок защитников мы не фавориты...
100%.
Без новых ЛЗ и ЦЗ будем терять очки, там где не должны.
При текущем составе - фавориты в борьбе за второе место.
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Ivan Petrov
Ответ Барберис
Честно говоря, Абаскаль и не должен был впечатлить Газзаева, человек работал первый сезон, и справился считаю великолепно. Он попал в абсолютно незнакомую ситуацию, при этом показал, что настоящий профессионал. С ходу выиграть что-то трудно всегда, не всегда мастерство тренера этому приводит. У тренера есть потенциал.
Опыта в концовке конечно не хватило
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.ru
Валерий Газзаев: «Спартак» – один из фаворитов сезона. спартаковцы, фас...
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Roman Araslanov
Газзаева впечатляла его депутатская зп
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Барберис
Ответ Ivan Petrov
Опыта в концовке конечно не хватило
Понимаете, у него ментальность другая, и подковерные игры российского футбола для него непонятны.
Пока не тертый калач, согласен.
Нет в России тренера, который возьмет этот Спартак и приведет к титулу.
Может быть это сделал бы Бердыев, но есть сомнения.
Здесь постепенно команду надо доводить.
Абаскаль методом тыка, но успеха добьется, по моему)))))
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Peter Parker
Ответ Барберис
Честно говоря, Абаскаль и не должен был впечатлить Газзаева, человек работал первый сезон, и справился считаю великолепно. Он попал в абсолютно незнакомую ситуацию, при этом показал, что настоящий профессионал. С ходу выиграть что-то трудно всегда, не всегда мастерство тренера этому приводит. У тренера есть потенциал.
Я бы еще добавил, что иногда победы идут во вред. Тот же Спартак Карреры по качеству был лучше во второй год, хотя чемпионат стали в первый. За то критиканам появился повод сказать «не то». Пиоли тоже в некотором роде пострадал от этого, тренер при везении с сеткой выжал из посредственного состава отличные еврокубковые результаты. А в благодарность получил пинок.
Хотя тут дело не в самих победах, а в тех, кто их неправильно воспринимает.
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