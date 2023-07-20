Валерий Газзаев: «Спартак» – один из фаворитов сезона. При этом не скажу, что Абаскаль меня сильно впечатлил»
Валерий Газзаев назвал «Спартак» одним из фаворитов сезона.
– «Спартак» тратит на трансферы серьезные деньги, сохранил лидеров. Реальный претендент на золото?
– «Спартак» – один из фаворитов сезона. Состав красно-белых позволяет им решать серьезные задачи. При этом не могу сказать, что главный тренер москвичей меня сильно впечатлил в прошлом сезоне.
– Абаскаль произвел на вас неоднозначное впечатление?
– Осенью его команда играла ярко и результативно. А вот весной «Спартак» повалился, сам себя загубил. В итоге красно-белые стали только третьими. С одной стороны, виден прогресс по сравнению с предыдущим сезоном.
Но с другой, считаю, Абаскаль не оправдал тех надежд и ожиданий, которые на него возлагались. Особенно в решающей части чемпионата, когда красно-белые потеряли немало очков.
Теперь Абаскалю надо реабилитироваться. Посмотрим, как он подготовил команду к новому сезону. Возможности, инфраструктура, состав позволяют красно-белым рассчитывать на самое высокое место. Дальше уже – дело за тренером, – сказал экс-тренер ЦСКА.
Он попал в абсолютно незнакомую ситуацию, при этом показал, что настоящий профессионал.
С ходу выиграть что-то трудно всегда, не всегда мастерство тренера этому приводит.
У тренера есть потенциал.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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Без новых ЛЗ и ЦЗ будем терять очки, там где не должны.
При текущем составе - фавориты в борьбе за второе место.
Пока не тертый калач, согласен.
Нет в России тренера, который возьмет этот Спартак и приведет к титулу.
Может быть это сделал бы Бердыев, но есть сомнения.
Здесь постепенно команду надо доводить.
Абаскаль методом тыка, но успеха добьется, по моему)))))
Хотя тут дело не в самих победах, а в тех, кто их неправильно воспринимает.