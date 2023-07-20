Валерий Газзаев назвал «Спартак» одним из фаворитов сезона.

– «Спартак» тратит на трансферы серьезные деньги, сохранил лидеров. Реальный претендент на золото?

– «Спартак» – один из фаворитов сезона. Состав красно-белых позволяет им решать серьезные задачи. При этом не могу сказать, что главный тренер москвичей меня сильно впечатлил в прошлом сезоне.

– Абаскаль произвел на вас неоднозначное впечатление?

– Осенью его команда играла ярко и результативно. А вот весной «Спартак» повалился, сам себя загубил. В итоге красно-белые стали только третьими. С одной стороны, виден прогресс по сравнению с предыдущим сезоном.

Но с другой, считаю, Абаскаль не оправдал тех надежд и ожиданий, которые на него возлагались. Особенно в решающей части чемпионата, когда красно-белые потеряли немало очков.

Теперь Абаскалю надо реабилитироваться. Посмотрим, как он подготовил команду к новому сезону. Возможности, инфраструктура, состав позволяют красно-белым рассчитывать на самое высокое место. Дальше уже – дело за тренером, – сказал экс-тренер ЦСКА.