Роналду о предложении Джорджине: «Это мать моих детей и любовь всей моей жизни. Я знал, что однажды сделаю это. Я не очень романтичный человек, сказал что-то простое»

Криштиану Роналду рассказал, как решил сделать предложение Джорджине Родригес.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, почему решил жениться на своей девушке Джорджине Родригес.

Джорджина объявила о помолвке в августе этого года.

– У тебя получалось избегать свадьбы до 40 лет, но ты наконец сделал предложение. Что сподвигло тебя к этому?

– Я всегда говорю, что хорошие события приходят в правильное время. Иногда тебе нужно время, чтобы понять, что ты не ошибешься. Но я сделал это не поэтому.

Я сделал предложение, потому что, мне кажется, это правильный момент. Это не только мать моих детей, но и человек, которого я люблю. Это любовь всей моей жизни. Так что я думаю, что это правильный момент.

Ничего не изменится только из-за того, что мы поженимся. Это просто прекрасная глава жизни. Это хорошо.

– Как ты сделал предложение?

– Было забавно (улыбается). Я знал, что однажды сделаю это, но не знал, как. Когда ты делаешь предложение, ты никогда не знаешь момент, сценарий, обстановку... Я всегда говорю, что все хорошее приходит естественно. Футбол, жизнь, свадьба.

И это случилось забавно, потому что она просила меня подарить ей кольцо, она мечтала о хорошем камешке. И я работал, работал, и наконец я нашел то, что ей понравится.

Я дал кольцо своему другу и сказал: «Береги его. Мы сделаем предложение сегодня». Было около часа ночи, мои дочери, Алана и Ева, уже легли спать. Один из моих друзей дал мне кольцо, и тут вышли мои девочки. Они спросили: «Папа, ты дашь кольцо маме и попросишь ее жениться?» Я подумал: «Вау, это правильный момент». И я ответил: «Да!»

Я знал, что однажды сделаю это, но не знал, что это будет так. Когда пришли мои дочери, я понял: да, это правильный момент. Я этого хочу. Мои дочери это сказали, мои друзья меня снимали...

– Ты произнес небольшую речь или просто сказал...

– Да, произнес. Это снимали.

– Что ты говорил?

– Я сказал что-то простое. Пирс, я не романтичный человек. Я романтичный, но не очень романтичный, я не из тех людей, которые каждую неделю приносят цветы домой. [Я делаю это] раз в месяц, скажем так. Не каждую неделю.

Но я романтичный по-своему. Это было прекрасно. Я знал, что это женщина всей моей жизни, и что я это сделаю.

– Она сомневалась?

– Конечно, нет, – со смехом сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.