  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду о предложении Джорджине: «Это мать моих детей и любовь всей моей жизни. Я знал, что однажды сделаю это. Я не очень романтичный человек, сказал что-то простое»
Видео
17

Роналду о предложении Джорджине: «Это мать моих детей и любовь всей моей жизни. Я знал, что однажды сделаю это. Я не очень романтичный человек, сказал что-то простое»

Криштиану Роналду рассказал, как решил сделать предложение Джорджине Родригес.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, почему решил жениться на своей девушке Джорджине Родригес.

Джорджина объявила о помолвке в августе этого года. 

– У тебя получалось избегать свадьбы до 40 лет, но ты наконец сделал предложение. Что сподвигло тебя к этому?

– Я всегда говорю, что хорошие события приходят в правильное время. Иногда тебе нужно время, чтобы понять, что ты не ошибешься. Но я сделал это не поэтому.

Я сделал предложение, потому что, мне кажется, это правильный момент. Это не только мать моих детей, но и человек, которого я люблю. Это любовь всей моей жизни. Так что я думаю, что это правильный момент.

Ничего не изменится только из-за того, что мы поженимся. Это просто прекрасная глава жизни. Это хорошо.

– Как ты сделал предложение?

– Было забавно (улыбается). Я знал, что однажды сделаю это, но не знал, как. Когда ты делаешь предложение, ты никогда не знаешь момент, сценарий, обстановку... Я всегда говорю, что все хорошее приходит естественно. Футбол, жизнь, свадьба. 

И это случилось забавно, потому что она просила меня подарить ей кольцо, она мечтала о хорошем камешке. И я работал, работал, и наконец я нашел то, что ей понравится. 

Я дал кольцо своему другу и сказал: «Береги его. Мы сделаем предложение сегодня». Было около часа ночи, мои дочери, Алана и Ева, уже легли спать. Один из моих друзей дал мне кольцо, и тут вышли мои девочки. Они спросили: «Папа, ты дашь кольцо маме и попросишь ее жениться?» Я подумал: «Вау, это правильный момент». И я ответил: «Да!»

Я знал, что однажды сделаю это, но не знал, что это будет так. Когда пришли мои дочери, я понял: да, это правильный момент. Я этого хочу. Мои дочери это сказали, мои друзья меня снимали... 

– Ты произнес небольшую речь или просто сказал...

– Да, произнес. Это снимали. 

– Что ты говорил?

– Я сказал что-то простое. Пирс, я не романтичный человек. Я романтичный, но не очень романтичный, я не из тех людей, которые каждую неделю приносят цветы домой. [Я делаю это] раз в месяц, скажем так. Не каждую неделю. 

Но я романтичный по-своему. Это было прекрасно. Я знал, что это женщина всей моей жизни, и что я это сделаю.

– Она сомневалась?

– Конечно, нет, – со смехом сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
logoПирс Морган
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
светская хроника
Джорджина Родригес
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«ПСЖ» – «Бавария». 0:1 – гол Дембеле отменили из-за офсайда. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Криштиану Роналду: «Не знаю, сколько у меня машин, я не считаю. 40 или 41. Я купил Bugatti Tourbillon, но это инвестиция – я не буду ее водить. Самая дорогая покупка – самолет»
8 минут назад
«Ливерпуль» – «Реал». Виртц, Мбаппе, Салах, Винисиус играют. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Фанаты «Ливерпуля» освистали перешедшего в «Реал» Трента во время разминки перед матчем ЛЧ
26 минут назад
Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал» разгромил «Славию», «Ювентус» играет со «Спортингом», «Наполи» и «Айнтрахт» не забили
44 минуты назад
«Арсенал» побил свой рекорд по сухим победам и повторил достижение «Ливерпуля»-1920 и «Престона»-1889 по сухим матчам. «Канониры» выиграли 8 раз подряд без пропущенных голов
30 минут назад
Конте выиграл 16 из 46 матчей в ЛЧ. У «Наполи» 1 победа в 4 турах в этом сезоне
40 минут назад
«Арсенал» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 21:1. Поражений нет с августа
41 минуту назад
«Арсенал» не пропускает 8 матчей – больше месяца
44 минуты назад
«Арсенал» разгромил «Славию» на выезде – 3:0. Мерино сделал дубль, Сака забил с пенальти
44 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Клаудиньо проиграл «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Шарджу», «Сеул» и «Чэнду Жунчэн» голов не забили
14 минут назад
«Ювентус» – «Спортинг». 0:1 – Араухо забил. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Семшов о 10-минутной проверке гола «Ростова» «Акрону»: «Нонсенс. В канцтовары за линейкой бегали? Настолько плохая технология, что нельзя в течение пары минут разобраться?»
18 минут назад
«Атлетико» – «Юнион». Гризманн и Альварес в старте. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Юрий Гаврилов: «Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком. У Барко 4 гола за сезон – вы считаете, этого достаточно? Я забивал по 20 – вот это вклад!»
39 минут назад
«Наполи» не смог обыграть «Айнтрахт» – 0:0. Команда Конте выиграла лишь один матч в ЛЧ
47 минут назад
Канчельскис о словах Бубнова про превосходство Батракова над Гюлером: «Детский разговор. Будет играть в «Реале» или «Барселоне» – тогда можно будет сравнивать»
55 минут назад
Судья после ВАР назначил пенальти в пользу «Арсенала» в матче со «Славией» – мяч попал в руку Провода после удара Габриэла головой
сегодня, 18:32Фото
Холанд об отцовстве: «Оно изменило мою жизнь – внезапно появился тот, кто будит меня каждое утро. Это помогло мне еще больше сосредоточиться на футболе и отключаться от него»
сегодня, 18:21
Киву перед «Кайратом»: «Это будет непростой матч, я не слушаю других. Побеждать в ЛЧ никогда не бывает просто»
сегодня, 18:09