  Амад Диалло: «Футбол подобен новому iPhone: тебя какое-то время ценят, но стоит выйти новой модели – старая превращается в мусор»
8

Амад Диалло: «Футбол подобен новому iPhone: тебя какое-то время ценят, но стоит выйти новой модели – старая превращается в мусор»

Амад Диалло: футбол похож на «айфоны».

Амад Диалло сравнил футболистов со смартфонами Apple.

«Футбол подобен новому iPhone: тебя какое-то время ценят, но стоит выйти новой модели – старая превращается в мусор», – написал вингер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Амада Диалло в Snapchat
logoАмад Диалло
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoApple
