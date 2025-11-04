Амад Диалло: «Футбол подобен новому iPhone: тебя какое-то время ценят, но стоит выйти новой модели – старая превращается в мусор»
Амад Диалло: футбол похож на «айфоны».
Амад Диалло сравнил футболистов со смартфонами Apple.
«Футбол подобен новому iPhone: тебя какое-то время ценят, но стоит выйти новой модели – старая превращается в мусор», – написал вингер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Амада Диалло в Snapchat
