«Спартак» должен быть одним из фаворитов, навязать борьбу «Зениту». Но Абаскалю надо перестать шарахаться». Журавель о сезоне РПЛ

Тимур Журавель считает, что «Спартак» должен навязать борьбу «Зениту» в сезоне Мир РПЛ.

Сегодня стартует первый тур чемпионата России.

«Спартак» должен быть одним из фаворитов, навязать борьбу « ».

Но меня смущает, насколько разными были части чемпионата в прошлом сезоне – весна была слабая, осень – мощная. Какой « » мы увидим сейчас – загадка.

Гильермо Абаскалю надо перестать шарахаться, определить стартовое сочетание, базовую схему и играть по ней. Только в сыгранности, сплоченности может быть секрет успеха», – сказал комментатор « ».