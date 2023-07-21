«Спартак» должен быть одним из фаворитов, навязать борьбу «Зениту». Но Абаскалю надо перестать шарахаться». Журавель о сезоне РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Тимур Журавель Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Тимур Журавель считает, что «Спартак» должен навязать борьбу «Зениту» в сезоне Мир РПЛ.

Сегодня стартует первый тур чемпионата России. 

«Спартак» должен быть одним из фаворитов, навязать борьбу «Зениту».

Но меня смущает, насколько разными были части чемпионата в прошлом сезоне – весна была слабая, осень – мощная. Какой «Спартак» мы увидим сейчас – загадка.

Гильермо Абаскалю надо перестать шарахаться, определить стартовое сочетание, базовую схему и играть по ней. Только в сыгранности, сплоченности может быть секрет успеха», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

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14 комментариев

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Arti22
Якин ещё говорил, что твоё мнение никого не интересует, так и не понял пацанчик
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Алексей Ненахов
Журавелю надо перестать комментировать
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mitos
Без советов Журавля Гильермо не справится)
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FETISH
Шарахающийся Абаскаль и стоящий на одной ноге Журавель.)
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Игорь Пичугин
Катарская полиция с прошлого года ищет какого-то парня из России, который во всех отелях где посещал сортир, на стенах оставил надписи коричневым цветом Здесь был Тимур! Кто бы это мог быть?
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Andrey Yaroslavtsev
Гигант мысли.
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buFFon
мерзкий тип..
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Evincive
Чтобы что-то советовать Абаскалю надо бы хотя бы немножко подучиться.
Вспомнил анекдот про шашлык и советчиков.
Мужик жарит шашлыки у мангала, рядом стоит его дядя и советами задолбал.
-Куски большие, меньше надо было делать, огонь сильный подождать надо, переворачивай а то сгорит и все в этом духе...
- Дядя давай ты вместо меня шашлыки пожаришь, а я вместо тебя на...уй пойду.
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Ильдар Фарукшин
Журавль - птица не нашего полёта
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Игорь Пичугин
Ответ T622222
Ага будут опять вокруг штрафной Оренбурга бегать и 0-0 и типа не смогли и какой там Зенит
Ещё и вратаря обвинят в задержке времени(как в игре с Ахматом)
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