«Спартак» должен быть одним из фаворитов, навязать борьбу «Зениту». Но Абаскалю надо перестать шарахаться». Журавель о сезоне РПЛ
Тимур Журавель считает, что «Спартак» должен навязать борьбу «Зениту» в сезоне Мир РПЛ.
Сегодня стартует первый тур чемпионата России.
«Спартак» должен быть одним из фаворитов, навязать борьбу «Зениту».
Но меня смущает, насколько разными были части чемпионата в прошлом сезоне – весна была слабая, осень – мощная. Какой «Спартак» мы увидим сейчас – загадка.
Гильермо Абаскалю надо перестать шарахаться, определить стартовое сочетание, базовую схему и играть по ней. Только в сыгранности, сплоченности может быть секрет успеха», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Вспомнил анекдот про шашлык и советчиков.
Мужик жарит шашлыки у мангала, рядом стоит его дядя и советами задолбал.
-Куски большие, меньше надо было делать, огонь сильный подождать надо, переворачивай а то сгорит и все в этом духе...
- Дядя давай ты вместо меня шашлыки пожаришь, а я вместо тебя на...уй пойду.