Акинфеев начал 21-й сезон в чемпионате России – это рекорд

Игорь Акинфеев начал 21-й сезон в чемпионате России.

ЦСКА потерпел поражение от «Урала» в 1-м туре Мир (1:2). сыграл в воротах армейцев, тем самым начав 21-й сезон в рамках российской лиги. Для 37-летнего голкипера этот матч стал 544-м в чемпионате.

Акинфеев установил новый рекорд, опередив и – они провели по 20 сезонов в чемпионате России (453 и 360 матчей соответственно).

Также в составе на матч с «Уралом» вышел защитник Кирилл Набабкин. Он начал 19-й сезон в российском чемпионате и повторил показатель Сергея Игнашевича и Сергея Семака.