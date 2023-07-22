Акинфеев начал 21-й сезон в чемпионате России – это рекорд
Игорь Акинфеев начал 21-й сезон в чемпионате России.
ЦСКА потерпел поражение от «Урала» в 1-м туре Мир РПЛ (1:2). Акинфеев сыграл в воротах армейцев, тем самым начав 21-й сезон в рамках российской лиги. Для 37-летнего голкипера этот матч стал 544-м в чемпионате.
Акинфеев установил новый рекорд, опередив Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова – они провели по 20 сезонов в чемпионате России (453 и 360 матчей соответственно).
Также в составе ЦСКА на матч с «Уралом» вышел защитник Кирилл Набабкин. Он начал 19-й сезон в российском чемпионате и повторил показатель Сергея Игнашевича и Сергея Семака.
Это легенда Игорь !