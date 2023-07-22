Акинфеев начал 21-й сезон в чемпионате России – это рекорд

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Александр Анюков Кирилл Набабкин Сергей Семак Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия рекорды Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев начал 21-й сезон в чемпионате России.

ЦСКА потерпел поражение от «Урала» в 1-м туре Мир РПЛ (1:2). Акинфеев сыграл в воротах армейцев, тем самым начав 21-й сезон в рамках российской лиги. Для 37-летнего голкипера этот матч стал 544-м в чемпионате. 

Акинфеев установил новый рекорд, опередив Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова – они провели по 20 сезонов в чемпионате России (453 и 360 матчей соответственно). 

Также в составе ЦСКА на матч с «Уралом» вышел защитник Кирилл Набабкин. Он начал 19-й сезон в российском чемпионате и повторил показатель Сергея Игнашевича и Сергея Семака. 

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12 комментариев

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Mark Avrelii
Ну наконец то нормальные, душевные новости! А то этот Месси надоел уже!! Из одного гола раздули целый репортаж! Тут Игорь красава - показатель стабильности и профессионализма!!
+35
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cektor
Это рекорд
Это легенда Игорь !
+17
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Вова Пупкин
Помню Игоря 16-летним пацаном, который будучи школьником выиграл свою первую золотую медаль. Началась длинная карьера Игоря в клубе и сборной, с победами и неудачами. И вот его 21-й сезон! Кто бы мог подумать? Преданный ЦСКА человек. Легенда!
+13
0
+13
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О-l-О
Игорек рекордсмен по числу рекордов)
+7
-2
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Andrew Chepaylo
Легенда! интересно до скольки на высоком уровне играть ещё сможет🤔
+4
-1
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Leko
надо еще 4
+2
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О-l-О
Получается за ЦСКА играл когда еще школотой был)
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& Co1366
Рекорд на рекорде. Успехов тебе Игорёк 🚩
+1
0
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Алексей Супонинский
Ответ О-l-О
Игорек рекордсмен по числу рекордов)
Лучший вратарь в истории Лиги чемпионов)
+4
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Tydeus
А какой советский рекорд?
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Барсик Юрана
Ответ Mark Avrelii
Ну наконец то нормальные, душевные новости! А то этот Месси надоел уже!! Из одного гола раздули целый репортаж! Тут Игорь красава - показатель стабильности и профессионализма!!
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ddddan 2
Ответ Барсик Юрана
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Mark Avrelii
Ответ ddddan 2
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Ха ха точно! Пусть за своим Барсиком следит))
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