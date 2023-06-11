Акинфеев выиграл 21-й трофей. Игорь, Жирков и Игнашевич – самые титулованные игроки России

Игорь Акинфеев стал одним из трех самых титулованных футболистов России.

Сегодня голкипер одержал победу в Фонбет Кубке России, отразив два удара во время серии пенальти в финале против « ».

Это 21-й трофей вратаря. Он 6 раз выиграл чемпионат России, по 7 раз – Кубок и Суперкубок России, 1 раз – Кубок УЕФА.

По 21 трофею также у и .

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.

Игорь Акинфеев! Принес Кубок России в серии пенальти и отметил чудным танцем