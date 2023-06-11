Акинфеев выиграл 21-й трофей. Игорь, Жирков и Игнашевич – самые титулованные игроки России

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Юрий Жирков премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России рейтинги рекорды Краснодар Футбол

Игорь Акинфеев стал одним из трех самых титулованных футболистов России.

Сегодня голкипер ЦСКА одержал победу в Фонбет Кубке России, отразив два удара во время серии пенальти в финале против «Краснодара».

Это 21-й трофей вратаря. Он 6 раз выиграл чемпионат России, по 7 раз – Кубок и Суперкубок России, 1 раз – Кубок УЕФА.

По 21 трофею также у Юрия Жиркова и Сергея Игнашевича.

Со статистикой выступлений Акинфеева можно ознакомиться здесь.

Игорь Акинфеев! Принес Кубок России в серии пенальти и отметил чудным танцем

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17 комментариев

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giallo-verde
ЦСКА осталось обыграть Зенит и взять Суперкубок. Тогда у Акинфеева будет 22 трофея, и он будет единоличным лидером. ЦСКА это по-силу в одном взятом матче.
+51
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+51
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Кенни Маккормик
С одной оговоркой - все титулы в составе одного клуба) Великий!
+40
0
+40
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jqzn88xn6n
Игорь просто лучший!❤️💙👑
+19
0
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Васген Ашотович
Арсенал, Ливерпуль, Милан, Ювентус, Боруссия, Челси, Рома, Атлетико - 0 кубков в сезоне

Заболотный - 1 кубок в сезоне
Вопросы?
+16
0
+16
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Ape1sin
Ответ Васген Ашотович
Арсенал, Ливерпуль, Милан, Ювентус, Боруссия, Челси, Рома, Атлетико - 0 кубков в сезоне Заболотный - 1 кубок в сезоне Вопросы?
как Заболотный сегодня забил пенальти, не осталось ни одного вопроса, кто мастер, а кто щеглы
+15
0
+15
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Георгий Зюзин
Ответ ktibr
Почему автор двоих по фамилиям назвал, а первого по имени? Близость к Акинфееву демонстрирует? Звучит, как Игорь Жирков-Игнашевич. Мамин-Сибиряк, блин.
потому что фамилия уже прозвучала в первом предложении, а использовать одно и то же обращение в 2 предложениях подряд с точки зрения рус. языка неграмотно.
+12
0
+12
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Brennet
Ответ ktibr
Почему автор двоих по фамилиям назвал, а первого по имени? Близость к Акинфееву демонстрирует? Звучит, как Игорь Жирков-Игнашевич. Мамин-Сибиряк, блин.
Почему вы почемучкаете? Неужели нельзя просто порадоваться?
+3
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+3
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Александр Елагин
Акинфеев!!!
+2
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Shuller18
Ответ Ape1sin
как Заболотный сегодня забил пенальти, не осталось ни одного вопроса, кто мастер, а кто щеглы
Я за него особенно переживал. Если бы зафейлил, то болельщики бы его попросту прокляли. Но пробил очень уверенно, по-рабочему, сильно с подъема
+2
0
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ОЛЛС1911
супервратарь
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Ибн Хоттабыч
Игорь ЛУЧШИЙ!!!
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Vagner01
Величайший!
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Спартак Уокер
Надеюсь Игорь продолжит в том же духе
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Vatikan
Жирков Игорь Игнашевич, прям как ФИО
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Товарищ Наркотик
Сколько там трофеев у Мотьки Сафонова?
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Товарищ Наркотик
Ответ Shuller18
Я за него особенно переживал. Если бы зафейлил, то болельщики бы его попросту прокляли. Но пробил очень уверенно, по-рабочему, сильно с подъема
5 из 7 пробили хорошо. Мойзес лишнего дал, а Гайичу повезло нереально
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