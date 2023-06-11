Акинфеев выиграл 21-й трофей. Игорь, Жирков и Игнашевич – самые титулованные игроки России
Игорь Акинфеев стал одним из трех самых титулованных футболистов России.
Сегодня голкипер ЦСКА одержал победу в Фонбет Кубке России, отразив два удара во время серии пенальти в финале против «Краснодара».
Это 21-й трофей вратаря. Он 6 раз выиграл чемпионат России, по 7 раз – Кубок и Суперкубок России, 1 раз – Кубок УЕФА.
По 21 трофею также у Юрия Жиркова и Сергея Игнашевича.
Со статистикой выступлений Акинфеева можно ознакомиться здесь.
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