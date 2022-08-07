Акинфеев побил рекорд Игнашевича по матчам на высшем уровне. У него 818 игр за клуб и сборную

побил рекорд по матчам на высшем уровне.

Игра 4-го тура Мир между ЦСКА и «Факелом» (4:1) стала для голкипера 818-й на высшем уровне. При подсчете учитываются матчи в чемпионате и Кубке России, в еврокубках и игры за сборную.

Акинфеев побил рекорд по числу таких матчей, ранее принадлежавший Сергею Игнашевичу. На его счету 817 игр. Третье место по числу проведенных матчей принадлежит бывшему защитнику ЦСКА Василию Березуцкому – 659.

Следом идут экс-полузащитник и «Рубина» (621) и бывший защитник сине-бело-голубых Александр Анюков (603).

Статистику 36-летнего вратаря можно изучить здесь.