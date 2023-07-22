Ялтинский «Рубин» показал новую форму на фоне замка «Ласточкино гнездо»

Теги Вторая лига фото игровая форма стиль Jogel Рубин Ялта Футбол

Ялтинский «Рубин» представил новую форму на фоне замка «Ласточкино гнездо».

Домашний комплект от бренда Jogel выполнен в ярко-красном цвете, отсылающем к драгоценному камню рубину.

Резервный комплект выполнен в белом цвете, «символизирующем чистоту и легкость».

Форму представили в дворце «Ласточкино гнездо», находящемся вблизи Ялты.

Напомним, «Рубин» – один из двух клубов, включенных в состав участников Второй лиги, наряду с «Севастополем»

Фото: t.me/rubin_yalta

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8 комментариев

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Peter Parker
Сколько же в России красивых мест.
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Wayne Gretzky 99
А что, теперь пиво рекламировать разрешили на форме?
+2
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Eugn_eugn
Наш забыли дописать снизу
+1
0
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Max Zhomkov
Ответ Ростовский
Класс. Запад утёрся. Крымские клубы играют в чемпионате России. Дальше пойдут донецкие, луганские. А дальше харьковские, киевские...
просто УЕФА и РФС нашли решение которое устроило обе стороны. Кстати хорошо что есть диалог, мосты не сожжены.
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Tigo_Volchara93
Ну чистые колхозники. Как можно такие длинные белые носки поддевать, я думал мода на этот колхоз закончилась в 2010-х.
А место красивое
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nugoboss
Рискуют со съёмками, а то не дай бог что-то прилетит.
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Дядя ТУРА
Ответ Ростовский
Класс. Запад утёрся. Крымские клубы играют в чемпионате России. Дальше пойдут донецкие, луганские. А дальше харьковские, киевские...
а потом варшавские, парижские, Нью-Йоркские, Боготинские, Каракасинские
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