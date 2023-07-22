Ялтинский «Рубин» показал новую форму на фоне замка «Ласточкино гнездо»

Ялтинский «Рубин» представил новую форму на фоне замка «Ласточкино гнездо».

Домашний комплект от бренда Jogel выполнен в ярко-красном цвете, отсылающем к драгоценному камню рубину.

Резервный комплект выполнен в белом цвете, «символизирующем чистоту и легкость».

Форму представили в дворце «Ласточкино гнездо», находящемся вблизи Ялты.

Напомним, «Рубин» – один из двух клубов, включенных в состав участников Второй лиги, наряду с «Севастополем»

Фото: t.me/rubin_yalta