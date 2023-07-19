Хлусевич о дебюте крымских клубов во Второй лиге: «Великолепно, я рад. Люди там этого долго ждали»

Даниил Хлусевич рад дебюту крымских клубов в LEON Второй лиге.

Полузащитник московского « » родился в Симферополе.

«Дебют крымских клубов? Великолепно. Я очень рад, что они дебютировали. Люди этого очень долго ждали там.

Я не смотрел матчи, не удалось, но следил за счетом», – сообщил .

16 июля ялтинский «Рубин» и ФК «Севастополь» дебютировали во .

« » на выезде сыграл вничью с командой «Биолог-Новокубанск» (1:1), « » дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА.