Хлусевич о дебюте крымских клубов во Второй лиге: «Великолепно, я рад. Люди там этого долго ждали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Вторая лига ФК Севастополь чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма ТАСС Даниил Хлусевич Рубин Ялта Футбол

Даниил Хлусевич рад дебюту крымских клубов в LEON Второй лиге.

Полузащитник московского «Спартака» родился в Симферополе. 

«Дебют крымских клубов? Великолепно. Я очень рад, что они дебютировали. Люди этого очень долго ждали там.

Я не смотрел матчи, не удалось, но следил за счетом», – сообщил Хлусевич

16 июля ялтинский «Рубин» и ФК «Севастополь» дебютировали во Второй лиге.

«Рубин» на выезде сыграл вничью с командой «Биолог-Новокубанск» (1:1), «Севастополь» дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА.

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6 комментариев

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Peter Parker
Даниил знает о чем говорит, сам как молодой футболист из Крыма прошел через это.
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Monegasque
Можете сколько угодно воздыхать по УЕФА и критиковать присутствие крымских клубов на российских турнирах, но война не закончится до признания Крыма Российским со стороны Украины и остального мира
А пока война не закончится, в УЕФА нас не будет
Предлагаю просто порадоваться за крымчан, ведь футбол для них стал интереснее
+7
-6
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Rio de Janeiro
Ответ Криштиану Роналду
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Они в ЕК никогда не играли поэтому мечтают об официальных российских лигах.На данный момент о КР и матчах со Спартаком, Зенитом и тд
+4
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Криштиану Роналду
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Бухгалтер2021
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Крымский футбол должен быть..спорт это жизнь
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Ильдар Фарукшин
Я рад, что ты рад. Главное за Спартак хорошо играй
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