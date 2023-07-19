Хлусевич о дебюте крымских клубов во Второй лиге: «Великолепно, я рад. Люди там этого долго ждали»
Даниил Хлусевич рад дебюту крымских клубов в LEON Второй лиге.
Полузащитник московского «Спартака» родился в Симферополе.
«Дебют крымских клубов? Великолепно. Я очень рад, что они дебютировали. Люди этого очень долго ждали там.
Я не смотрел матчи, не удалось, но следил за счетом», – сообщил Хлусевич.
16 июля ялтинский «Рубин» и ФК «Севастополь» дебютировали во Второй лиге.
«Рубин» на выезде сыграл вничью с командой «Биолог-Новокубанск» (1:1), «Севастополь» дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА.
А пока война не закончится, в УЕФА нас не будет
Предлагаю просто порадоваться за крымчан, ведь футбол для них стал интереснее