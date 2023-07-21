Слуцкий и Генич поспорили на новый айфон на чемпиона РПЛ-2023/24. Тренер ставит на «Зенит», комментатор – против

Теги Зенит Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Константин Генич соцсети Малком Матч ТВ YouTube Футбол

Леонид Слуцкий и Константин Генич поспорили на то, кто станет чемпионом Мир РПЛ-2023/24.

Бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России в эфире «Коммент.Превью» заявил, что «Зенит» вновь выиграет золотые медали чемпионата России, а комментатор «Матч ТВ» не согласился с этим. При этом Генич не назвал команду, которая станет чемпионом.

Приз – новый айфон, который может поступить в продажу в 2024 году.

– Уходит Малком из «Зенита» – что происходит? – спросил Генич.

– На деньги от продажи Малкома покупается пара бразильцев очень качественных. Если там про Нереса говорят – это прямо топ-игрок высочайшего уровня. И продолжается все то же самое.

И твой прогноз не сбывается. Ты говоришь, что «Зенит» не будет чемпионом, а я – что будет. На айфон? – ответил Слуцкий

– Да.

– На айфон 15?

– Ну там же выйдет новый какой-то – 14, версия Max, Pro Max... Все, зафиксируйте. Я не говорю, кто станет чемпионом.

Напомним, что «Зенит» выиграл чемпионат России 5 раз подряд под руководством Сергея Семака.

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62 комментария

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pasha_t
Кто из них тренер
Кто комментатор?
+162
-4
+158
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LaffyTaffy
Ответ astatnik
генич спорит со всеми с кем только можно
лудоман же)
+58
-2
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Давай Так
Генич размножается спорами.
+48
-2
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Groznyi2024
Ответ pasha_t
Кто из них тренер Кто комментатор?
Это прям хорошо
+37
-3
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tommy_hell_trigger
Лудомания у генича продолжает прогрессировать
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-3
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astatnik
генич спорит со всеми с кем только можно
+16
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Veld
Легчайший айфон для Леонида
+9
0
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Игорь М.
Ответ Давай Так
Генич размножается спорами.
"Истина, как плесень, зарождается в спорах" ©
+7
0
+7
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NickN
Почему не на йотафон?
+10
-4
+6
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Бронислав Каминский
Ответ Василий Васильев
Конечно Зенит станет чемпионом ,единственный шанс если уедут Малком,Вендел и Клаудиньо и вообще никого нормального не купят ,но такого не будет . 99% победа Зенита в чемпионате
Зенит и без них брал чемпионат.Главное,чтобы Барриос играл - он самый главный в центре поля
+6
-3
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Айвенго
Поспорили как-то два еврея на американский телефон. Только не называйте их комментатором и тренером, это они по недоразумению занимали эту должность.
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tolobas
выгодней у буков против зенита ставку сделать, 2,85 дают кэф
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undermail@mail.ru
Два клоуна поспорили на яблоко.
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AIBOLIT66
Слуцкий и Генич поспорили на новый айфон Дзюбы.
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Newsprom
Горшочек, не вари!!!! Ну дайте Слуцкому кого-нибудь потренировать, пока он всех с ума не свел своей активностью
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Spuki _Plai
Наиважнейшая новость !!!
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Kanonir152
Кого тренирует Слуцкий?
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РУБИК
Слуцкий разводил Генича на ипотеку , но Жора приссал ...
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megafootball
Попал Генич )
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Astret
Почему призом служит Айфон - символ всего гнилого и вражеского Запада? На балалайку нужно спорить!
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El Fenomeno 9️⃣
А как же отечественные производители яблочных слуховых трубок?
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Мосгорсуд
Геничу проигрывать понравилось?))
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Виктор
Поспорили два - недо
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rdyabin@icloud.com
Надо было поспорить на то, чтоб в случае проигрыша, Слуцкий голышом валялся в луже вместе со свиньями.
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Onion
А кто из них тренер?
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