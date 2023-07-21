Слуцкий и Генич поспорили на новый айфон на чемпиона РПЛ-2023/24. Тренер ставит на «Зенит», комментатор – против

Леонид Слуцкий и Константин Генич поспорили на то, кто станет чемпионом Мир РПЛ-2023/24.

Бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России в эфире «Коммент.Превью» заявил, что «Зенит» вновь выиграет золотые медали чемпионата России, а комментатор « » не согласился с этим. При этом Генич не назвал команду, которая станет чемпионом.

Приз – новый айфон, который может поступить в продажу в 2024 году.

– Уходит Малком из « » – что происходит? – спросил .

– На деньги от продажи Малкома покупается пара бразильцев очень качественных. Если там про Нереса говорят – это прямо топ-игрок высочайшего уровня. И продолжается все то же самое.

И твой прогноз не сбывается. Ты говоришь, что «Зенит» не будет чемпионом, а я – что будет. На айфон? – ответил

– Да.

– На айфон 15?

– Ну там же выйдет новый какой-то – 14, версия Max, Pro Max... Все, зафиксируйте. Я не говорю, кто станет чемпионом.

Напомним, что «Зенит» выиграл чемпионат России 5 раз подряд под руководством Сергея Семака.