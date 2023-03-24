Месси забил 62-й гол со штрафного и догнал Марадону, Роналду забил 60-й и сравнялся с Куманом. Рекорд у Жуниньо – 77
Лионель Месси и Криштиану Роналду поднялись в рейтинге лучших исполнителей штрафных.
Аргентинец в последнем матче сборной забил Панаме (2:0) прямым ударом со штрафного. Португалец реализовал стандарт в игре квалификации Евро-2024 с Лихтенштейном (4:0).
Теперь форвард «ПСЖ» делит шестое место в списке лучших исполнителей штрафных ударов с Диего Марадоной и Зико. Нападающий «Аль-Насра» догнал Роналда Кумана на 10-м месте.
Топ игроков по голам со штрафных:
1. Жуниньо Пернамбукано – 77 голов со штрафных;
2. Пеле – 70;
3. Виктор Легроталье – 66;
4. Роналдиньо – 66;
5. Дэвид Бекхэм – 65;
6-8. Лионель Месси – 62;
6-8. Диего Марадона – 62;
6-8. Зико – 62;
9. Рожерио Сени – 61 (некоторые источники утверждают, что вратарь забил 59 голов со штрафных);
10-11. Криштиану Роналду – 60;
10-11. Роналд Куман – 60.
Но это ведь другое, да?)