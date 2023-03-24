Месси забил 62-й гол со штрафного и догнал Марадону, Роналду забил 60-й и сравнялся с Куманом. Рекорд у Жуниньо – 77

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Лионель Месси и Криштиану Роналду поднялись в рейтинге лучших исполнителей штрафных.

Аргентинец в последнем матче сборной забил Панаме (2:0) прямым ударом со штрафного. Португалец реализовал стандарт в игре квалификации Евро-2024 с Лихтенштейном (4:0).

Теперь форвард «ПСЖ» делит шестое место в списке лучших исполнителей штрафных ударов с  Диего Марадоной и Зико. Нападающий «Аль-Насра» догнал Роналда Кумана на 10-м месте.

Топ игроков по голам со штрафных:

1. Жуниньо Пернамбукано – 77 голов со штрафных;

2. Пеле – 70;

3. Виктор Легроталье – 66;

4. Роналдиньо – 66;

5. Дэвид Бекхэм – 65;

6-8. Лионель Месси – 62;

6-8. Диего Марадона – 62;

6-8. Зико – 62;

9. Рожерио Сени – 61 (некоторые источники утверждают, что вратарь забил 59 голов со штрафных);

10-11. Криштиану Роналду – 60;

10-11. Роналд Куман – 60.

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42 комментария

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Ruscello
У Марселиньо - 81 гол со штрафных. Зико-69. У Пеле меньше 70. Марадона -63. В общем вся эта таблица вызывает вопросы.
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Ola BP
Ответ Oleg
Месси их стабильно бить начал в 2014. До этого попеременно с Хави.
Ну дак и Роналду попеременно с Бэйлом и ДиМарией бил.
Но это ведь другое, да?)
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Мовлды Дагиев
Ответ Real_v_dushe
А почему они не должны считаться?
А потому, что слишком слабый чемпионат Саудовской Аравии.
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Мовлды Дагиев
Ответ Mega• Battman
что?? надо считать только голы из Европы и Америки?? А голы из Азии и Африки уже в счет?? что за извращенная у вас зависть?? хейтеры.
Зависть у тех, кто разрывается от победы Аргентины на ЧМ. Зависть у тех, кто не может ничего сделать на ЧМ.
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Ромарио
Не надоело фейки постить? Марселиньо 82, Жуниньо 77,Динамит 74. У Пеле 44,никакие не 70. По Легротталье найдено не больше 10...
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Рэд Уайт
в тройке точно будет
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Человек1991
Месси бьёт штрафные 10-12 лет , Роналду 15 . У Месси 600 ударов , у Роналду 900. У Месси почти все голы это мастерские кручённые удары по девяточкам , и другие шикарные неберущиеся голы . у Роналду таких голов нет, почти все голы это прямые удары, грубые ошибки вратарей и рикошеты.
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Zenith forever
А кто у нас лучше всех штрафные исполнял? Мне сразу вспомнились Серебряников и Желудков. Правда Желудкова в сборную не приглашали.
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Jedef
там вообще хет-трик мог быть со штрафных: были ещё две (!) крестовины
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Mega• Battman
Ответ Мовлды Дагиев
А что, считаются голы и за Аль -Наср?
что?? надо считать только голы из Европы и Америки?? А голы из Азии и Африки уже в счет?? что за извращенная у вас зависть?? хейтеры.
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gamechanger
Смотрел обзор матча, Месси за игру раз 5 со штрафного пробил и все были опасные, два раза в перекладину попал
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Ник Гре
Ответ cektor
Пернамбукано конечно мастер ))
Хотелось бы, чтобы этот рекорд устоял. Самое необычное исполнение из всех в списке (Легроталье не видел) - не на силу, не обводкой, просто непонятно как. Да ещё с линии горизонта, и мяч непонятно летел. Вкуснятина! ✌️
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нелюбитель футбола
Ответ Кирилл.С-Пб
Из скольки попыток Роналду забил 60 интересно? Сколько воробьев полегло... Ужас
А сколько зрителей с фингалами... Он же всегда на силу лупит.. Баран этот..😄...
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Данил Логинов
Месси наверное уже не догонит Жуниньо, хотя всё возможно.
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Zombieset
Ответ Кирилл.С-Пб
Из скольки попыток Роналду забил 60 интересно? Сколько воробьев полегло... Ужас
Месси Панаме вчера с пятой попытки только смог реализовать.
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Игорь Климов
Лео Месси молодец!
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Altim
Ответ Мовлды Дагиев
А что, считаются голы и за Аль -Наср?
да пусть считаются. Какая разница-то?)
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нелюбитель футбола
Ответ Temp LC
Голы за аль-наср≠голы?
Как тебе ответочка от Месси?... А там ещё две крестовины со штрафных от Месси было... Ох, подскакивало давление у тебя...🤕... Как там, ещё сильно хочешь, чтобы Геша обошёл Месси?... Жди, скоро инфа выйдет - как дрыг-нога получал зарплату в конвертах в Турине... И там не пустые обвинения как с Барсой.. Там с доказухой... Жди... Хе-хе-хе..
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Footballeur
Ответ Мовлды Дагиев
А что, считаются голы и за Аль -Наср?
Странно, там же ворота намного больше чем в Европе, да и вратаря нет там.
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Lazizbek Gulyamov
Оба забивают с штрафного. Найс.
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Real_v_dushe
Ответ Мовлды Дагиев
А что, считаются голы и за Аль -Наср?
А почему они не должны считаться?
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Человек1991
Месси официальные матчи: 800 голов Юбилейный шикарный кручённый гол в девяточку со штрафного с 25 метров, 360 голевых пасов , 280 предголевых пасов . А вот вся карьера Месси на данный момент: 890 голов , более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов , более 3000 ключевых пасов , более 5000 успешных обводок , более 3000 созданных голевых моментов.
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VERBLYUD
Ответ Temp LC
Голы за аль-наср≠голы?
Голы за Аль-наср в 168-й лиге, имея самый крупный контракт в истории, (т.е. учитывая уровень контракта и футбола там, эти голы вполне могут быть куплены)≠голы
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нелюбитель футбола
Ответ Мовлды Дагиев
А что, считаются голы и за Аль -Наср?
Конечно... Их только верблюды считают... А-ха-ха-ха...🐪🐫🐪🐫🐪🐫..
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Lindeman
Ответ Мовлды Дагиев
Для меня нет. Слишком слабый чемпионат.
Гол есть гол и разницы нет кому и в каком чемпионате он забит
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