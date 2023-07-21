«Спартаку» будет трудно попасть в топ-3: то играют молодежью, то трансферы отменяются. Ставлю на «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Сенников о фаворитах Мир РПЛ
Дмитрий Сенников сомневается, что «Спартаку» найдется место в первой тройке Мир РПЛ.
– Готов ли «Локомотив» побороться за тройку или чемпионство в РПЛ?
– Я думаю, что готов. По составу определились команды, которые поборются за тройку, – это «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».
«Спартаку» будет трудно: там все время то играют молодежью, то трансферы отменяются. Самые стабильные клубы – ЦСКА, «Локомотив» и, естественно, «Зенит». Поэтому я поставлю на эту тройку, – сказал экс-защитник железнодорожников.
«Зенит» без россиян в старте, Шунин – в запасе, «Оренбург» свалится в таблице? Что реально в сезоне РПЛ?
Ну да, ну да - стабилен до невозможности.
Цска тоже стабилен тем, что из него только уходят.