«Спартаку» будет трудно попасть в топ-3: то играют молодежью, то трансферы отменяются. Ставлю на «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Сенников о фаворитах Мир РПЛ

Дмитрий Сенников сомневается, что «Спартаку» найдется место в первой тройке Мир РПЛ.

– Готов ли «Локомотив» побороться за тройку или чемпионство в РПЛ?

– Я думаю, что готов. По составу определились команды, которые поборются за тройку, – это «Зенит», ЦСКА и « ».

« » будет трудно: там все время то играют молодежью, то трансферы отменяются. Самые стабильные клубы – , «Локомотив» и, естественно, «Зенит». Поэтому я поставлю на эту тройку, – сказал экс-защитник железнодорожников.

«Зенит» без россиян в старте, Шунин – в запасе, «Оренбург» свалится в таблице? Что реально в сезоне РПЛ?