«Спартаку» будет трудно попасть в топ-3: то играют молодежью, то трансферы отменяются. Ставлю на «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Сенников о фаворитах Мир РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Сенников сомневается, что «Спартаку» найдется место в первой тройке Мир РПЛ.

– Готов ли «Локомотив» побороться за тройку или чемпионство в РПЛ?

– Я думаю, что готов. По составу определились команды, которые поборются за тройку, – это «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».

«Спартаку» будет трудно: там все время то играют молодежью, то трансферы отменяются. Самые стабильные клубы – ЦСКА, «Локомотив» и, естественно, «Зенит». Поэтому я поставлю на эту тройку, – сказал экс-защитник железнодорожников.

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7 комментариев

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Артур Межаков
Полная чушь...Кто следующий...
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Arti22
Очень интересно... следующий
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Bashibuzuck
Ну то, что чемпионат будет интересным это точно, вижу 6-7 команд, которые поборятся, а Зениту реально не будет легко. Всех с началом, осталось полчаса✊✊✊
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Caniball
Локомотив зимой поменял всю линию атаки, пришел новый тренер.
Ну да, ну да - стабилен до невозможности.
Цска тоже стабилен тем, что из него только уходят.
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Facundo Alvarez
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Ответ Caniball
Локомотив зимой поменял всю линию атаки, пришел новый тренер. Ну да, ну да - стабилен до невозможности. Цска тоже стабилен тем, что из него только уходят.
Самое смешное, что из-за отмены сделок у Спартака , они не могут быть в тройке )) Бывший футболист, а нынче эксперт на Матч ТВ - диагноз Мостового. Если не ошибаюсь, из Спартака пока никто и не уходил из основы , всё стабильно пока )
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