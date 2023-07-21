«Спартак» популярнее «Зенита». Может, больше молодежи следит за питерцами, потому что дети видят их чемпионства». Хавбек «Нефтчи» Махмудов о клубах РПЛ
Полузащитник «Нефтчи» считает, что «Спартак» популярнее «Зенита».
Эмин Махмудов выступал за «Спартак» в 2011-2013 годах.
«Спартак», конечно, популярнее «Зенита». Может быть, последнее время из-за того, что дети видят чемпионства «Зенита», больше молодежи следит именно за ними.
Но в общем, за красно-белыми следят больше. Я жил в маленьком городе в Подмосковье – Зарайске, и там все болели только за «Спартак». Это самый большой клуб страны. Не услышите, чтобы кто-то болел за «Зенит», – сказал Махмудов.
Че правда?) Не за Зенит болели в Подмосковье? Ну тогда точно Спартак самый популярный!
Гениальный вывод!
p.s. И да, комплексы в этой стране только у провинциалов :)