«Спартак» популярнее «Зенита». Может, больше молодежи следит за питерцами, потому что дети видят их чемпионства». Хавбек «Нефтчи» Махмудов о клубах РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Нефтчи высшая лига Азербайджан Эмин Махмудов Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Нефтчи» считает, что «Спартак» популярнее «Зенита».

Эмин Махмудов выступал за «Спартак» в 2011-2013 годах.

«Спартак», конечно, популярнее «Зенита». Может быть, последнее время из-за того, что дети видят чемпионства «Зенита», больше молодежи следит именно за ними.

Но в общем, за красно-белыми следят больше. Я жил в маленьком городе в Подмосковье – Зарайске, и там все болели только за «Спартак». Это самый большой клуб страны. Не услышите, чтобы кто-то болел за «Зенит», – сказал Махмудов.

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10 комментариев

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Роман Олегов
"Я жил в Подмосковье, и там болели за Спартак"

Че правда?) Не за Зенит болели в Подмосковье? Ну тогда точно Спартак самый популярный!
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Александр Жердин
Можно сколько угодно мусолить эту тему, но лично мне фиолетово, сколько болельщиков у соперников моего клуба, если чемпион именно он!
+6
-2
+4
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Доктор Верховцев
«В Зарайске все болели только за «Спартак». Это самый большой клуб страны.»

Гениальный вывод!
+4
-1
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munhin
Когда похвастаться особо нечем, то остается только один повод для гордости, который трудно измерить качественными показателями.
p.s. И да, комплексы в этой стране только у провинциалов :)
+3
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redbalance
Эмин, это понимают даже смердящие....
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Владислав88
Конечно Спартак популярнее, все 90-е только он играл в еврокубках и был базой для сборной, вот за него как за сборную все и топили. И до сих пор по старой памяти продолжают. Хотя лучшая сборная именно на базе зенитовцев была, но там слишком короткий период 2008-2012 и всё. Так что ещё лет 10-15 будет по инерции продолжаться популярность Спартака, пока 90-е окончательно не сотруться из памяти.
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tankist231
Хоть сколько об этом можно спорить, но правды не найдёшь
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