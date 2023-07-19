Гранат об РПЛ: «Если Малком уйдет, «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство. Для «Зенита» это большая потеря»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Владимир Гранат премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Далер Кузяев Малком Клаудиньо Вендел Чемпионат.com Футбол

Владимир Гранат оценил шансы «Спартака» и ЦСКА выиграть Мир РПЛ в случае трансфера Малкома.

«Уход Малкома будет большой потерей для «Зенита». Последний матч за Суперкубок о многом говорит: без Вендела и Кузяева у «Зенита» сразу колоссальные проблемы.

Если Малком уйдет, то «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство.

Еще я слышал, что может уйти Клаудиньо. Возможно, бразильцам надоело играть в РПЛ. Они захотели в чемпионат посильнее – это нормально», – сказал экс-защитник «Спартака».

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
Потеря Клаудиньо не так чувствительна. Ключевые игроки этого Зенита Вендел, Барриос, Малком. Потеря любого из них даст конкурентам шансы. Потеря сразу двух - серьезные шансы.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Это же надо, какой ужас на соперников наводит Малком! Надеясь на его уход уже делят места на пьедестале.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KaPZeN43
Я не хочу недооценивать Малкома и принижать его заслуги. Он реально хорош. Он лидер команды, без которого развивать атаки будет трудно. Но Спартак и ЦСКА включатся в чемпионскую гонку, только если уйдет другой человек - Вильмар Барриос. Вот без кого всё реально сгорит синим пламенем.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Woenpens
Понеслись новоявленные блогеры и оракулы. На всех доступных сайтах:" Спартак возьмёт золото и кубок, Локо станет чемпионом, Цска по силам свергнуть с пьедестала Зенит, Динамо уже готово к чемпионству и т.д. и т.п. Всем успокоится. Вендел не вернётся, Малком уйдет, но ЧЕМПИОНОМ СТАНЕТ ЗЕНИТ!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Ответ Назаров Дмитрий
вообще ожидаю интриги в чемпе, даже с учётом того, что Малком останется. Не знаю почему, просто такое ощущение)
Я каждый год ожидаю интригу, но пока никак.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назаров Дмитрий
вообще ожидаю интриги в чемпе, даже с учётом того, что Малком останется. Не знаю почему, просто такое ощущение)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Претендовать будут...но чемпионом будет Зенит.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Купят другого
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Да разыграются и всё нормально будет. Запаса хватает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
Малком уйдёт ( если), но команда будет играть дальше. Или решили,что с его уходом и Зенит расформируют? Кроме Малкома больше никто играть не умеет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
воробей джек
А Гранат точно внимательно следил за ЦСКА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Голубой лев
Ответ Сергей Жарковский
Это же надо, какой ужас на соперников наводит Малком! Надеясь на его уход уже делят места на пьедестале.
Ага. Забавно изучать жЫвотнах. Бгг :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий