Гранат об РПЛ: «Если Малком уйдет, «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство. Для «Зенита» это большая потеря»

Владимир Гранат оценил шансы «Спартака» и ЦСКА выиграть Мир РПЛ в случае трансфера Малкома.

«Уход Малкома будет большой потерей для « ». Последний матч за о многом говорит: без и у «Зенита» сразу колоссальные проблемы.

Если Малком уйдет, то «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство.

Еще я слышал, что может уйти Клаудиньо. Возможно, бразильцам надоело играть в . Они захотели в чемпионат посильнее – это нормально», – сказал экс-защитник «Спартака».