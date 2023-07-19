Гранат об РПЛ: «Если Малком уйдет, «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство. Для «Зенита» это большая потеря»
Владимир Гранат оценил шансы «Спартака» и ЦСКА выиграть Мир РПЛ в случае трансфера Малкома.
«Уход Малкома будет большой потерей для «Зенита». Последний матч за Суперкубок о многом говорит: без Вендела и Кузяева у «Зенита» сразу колоссальные проблемы.
Если Малком уйдет, то «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство.
Еще я слышал, что может уйти Клаудиньо. Возможно, бразильцам надоело играть в РПЛ. Они захотели в чемпионат посильнее – это нормально», – сказал экс-защитник «Спартака».
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