Экс-советник Федуна – Шалимову, назвавшему его таксистом: «Камоцци в Forbes Италия, а где он?»
Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, ответил Игорю Шалимову.
В интервью ютуб-каналу «Фабрика футбола» российский тренер назвал итальянца таксистом.
«Мне не интересен Шалимов и его мнение!
Я таксист? Франко Камоцци в Forbes Италия, а где он? Не знаю, не видел, где Шалимов», – сказал экс-советник бывшего президента «Спартака».
У него как у всех таксистов " свой бизнес" , а такси это так , для души
В каком именно списке forbs присутствует этот господин и в какой роли?
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