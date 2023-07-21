Экс-советник Федуна – Шалимову, назвавшему его таксистом: «Камоцци в Forbes Италия, а где он?»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Игорь Шалимов Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, ответил Игорю Шалимову.

В интервью ютуб-каналу «Фабрика футбола» российский тренер назвал итальянца таксистом.

«Мне не интересен Шалимов и его мнение!

Я таксист? Франко Камоцци в Forbes Италия, а где он? Не знаю, не видел, где Шалимов», – сказал экс-советник бывшего президента «Спартака».

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18 комментариев

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n9mn977m27
В рюмочной
+46
-4
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Jurgen Klinsmann
Ответ n9mn977m27
В рюмочной
представил картину, как шалимов вызвал такси из рюмочной, а там его ждет камоцци на желтом солярисе
+36
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Антибаскет Поповича
"Игорь 10 лет играл в Италии на Самом Высоком Уровне, а что Камоцци? Лох какой-то ушастый" - вступился за Шалимова Александр Мостовой.
+14
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Александр Смирнов
никто не мешает быть таксисту в списках Forbes.

У него как у всех таксистов " свой бизнес" , а такси это так , для души
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Пользователь Huawei
Он ничего не понял.
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Demedieu
может Камоцци работает в Forbes Италия журналистом, а не состоит в рейтинге богатеев?!
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Jurgen Klinsmann
это значит что камоцци самый богатый таксист в италии?🥸
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DoDidDone
Насколько помню, жена Камоцци Зареме то ли маникюр, то ли педикюр, то эпиляцию делает.
В каком именно списке forbs присутствует этот господин и в какой роли?
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Архитектор Мендисабаль
На Суперджобе Россия, это же очевидно
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Olga.t
Величие футбола измеряется толщиной кошелька, счётом в банке, цветом кредитки?
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Axmat Cecenov
Соперник незнал,не видел.
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Andrey Yaroslavtsev
Может организовать Sports.Forbes.ru? Или ещё как. Для таких как Шалимов.
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Александр Чидакин
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Если в Форбс, значит вор
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Faust Doc
После доения Федуна в нише родной Италии выбился в люди!
гы гы гы
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