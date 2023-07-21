Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, ответил Игорю Шалимову.

В интервью ютуб-каналу «Фабрика футбола» российский тренер назвал итальянца таксистом.

«Мне не интересен Шалимов и его мнение!

Я таксист? в Forbes Италия, а где он? Не знаю, не видел, где », – сказал экс-советник бывшего президента « ».