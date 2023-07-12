Франко Камоцци: «Карпин – единственный тренер из РПЛ, кто способен проявить себя в Серии А. В Италии из средней команды сделал бы конфетку»

Франко Камоцци считает, что Валерий Карпин мог бы проявить себя в Серии А.

«При всем уважении к работе , и , единственный тренер из , кто способен проявить себя в Серии А – Валерий Карпин.

В «Ростове» он собрал из молодых футболистов команду, которая боролась за чемпионство.

В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку. Не за скудетто, но за еврокубки они бы точно боролись», – сказал бывший советник экс-владельца « » Леонида Федуна.