Франко Камоцци: «Карпин – единственный тренер из РПЛ, кто способен проявить себя в Серии А. В Италии из средней команды сделал бы конфетку»
Франко Камоцци считает, что Валерий Карпин мог бы проявить себя в Серии А.
«При всем уважении к работе Абаскаля, Семака и Федотова, единственный тренер из РПЛ, кто способен проявить себя в Серии А – Валерий Карпин.
В «Ростове» он собрал из молодых футболистов команду, которая боролась за чемпионство.
В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку. Не за скудетто, но за еврокубки они бы точно боролись», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
16 комментариев