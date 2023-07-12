Франко Камоцци: «Карпин – единственный тренер из РПЛ, кто способен проявить себя в Серии А. В Италии из средней команды сделал бы конфетку»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия серия А Италия Валерий Карпин Владимир Федотов Франко Камоцци Гильермо Абаскаль Футбол

Франко Камоцци считает, что Валерий Карпин мог бы проявить себя в Серии А.

«При всем уважении к работе Абаскаля, Семака и Федотова, единственный тренер из РПЛ, кто способен проявить себя в Серии А – Валерий Карпин.

В «Ростове» он собрал из молодых футболистов команду, которая боролась за чемпионство.

В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку. Не за скудетто, но за еврокубки они бы точно боролись», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

16 комментариев

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Madcomposer
Ответ SWS
Мне импонирует Карпин, но он уже почти 15 лет тренирует, а титулов ни одной команде не принес.
Ну так он про титулы и не говорит, а про улучшение средней команды. Да и принести титулы Ростову, Мальорке, Торпедо Армавир или сборной России как-то сложновато)
+14
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NaGLiY
Ответ SWS
Мне импонирует Карпин, но он уже почти 15 лет тренирует, а титулов ни одной команде не принес.
В России чтобы завоевать титулы, нужно тренировать Зенит.
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Madcomposer
Ответ Игорь М.
Карпин ещё Спартак тренировал, но титулы не выиграл. Так что выборочно не нужно команды упоминать
Ну тренировал в начале карьеры, показывал такой же результат, как и средние тренеры Спартака, но большую часть времени он тренировал команды, очень далёкие от титулов, так что не надо говорить про 15 лет, а титулов нет, как будто он все 15 лет топ-клуб тренирует.
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SWS
Мне импонирует Карпин, но он уже почти 15 лет тренирует, а титулов ни одной команде не принес.
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Владимир Молявин
Может быть у Валеры и получилось бы. Почему нет?
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Andrey Yaroslavtsev
Ребята, вы в это верите?
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градус ненависти
Ответ SWS
Мне импонирует Карпин, но он уже почти 15 лет тренирует, а титулов ни одной команде не принес.
99% тренеров и игроков не выигрывают титулов. Это не делает их хуже
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NIK7478
Камоцци не авторитет в футболе, вообще! Разве что для эскортниц всяких. )
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Andrew Weird
Карпин: - E cośi?
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Артем Шелудков
Смысла спорить здесь вообще нет - это чисто мнение Камоцци, которое можно подтвердить или опровергнуть, если Карпин реально окажется в Серии А
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Алар
Карпин опытнее Абаскаля и знает испанский... Больше у него преимуществ перед названными тренерами нет. Недостаток у него главный: как тренер он не фартовый - ничего не выиграл!
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Игорь М.
Ответ Madcomposer
Ну так он про титулы и не говорит, а про улучшение средней команды. Да и принести титулы Ростову, Мальорке, Торпедо Армавир или сборной России как-то сложновато)
Карпин ещё Спартак тренировал, но титулы не выиграл. Так что выборочно не нужно команды упоминать
+3
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fil_spb
Ответ Madcomposer
Ну тренировал в начале карьеры, показывал такой же результат, как и средние тренеры Спартака, но большую часть времени он тренировал команды, очень далёкие от титулов, так что не надо говорить про 15 лет, а титулов нет, как будто он все 15 лет топ-клуб тренирует.
За то время что Карпин тренирует, Кубок России успели выиграть Тосно и тот же Ростов, но с Божовичем. А в финалах так вообще кто только не побывал. И Урал, и Сибирь, и Алания, и пердивные Химки, Крылья Советов, Авангард. Все побывали хотя бы в финале, кроме Карпина. Т.е. он не то что не выигрывал титулы, а даже рядом с ними не стоял. За почти что 15 лет. При этом объективно без шансов на трофей у него было только в Мальорке и Торпедо Армавир. Т.е. два года из карьеры. В остальные годы выиграть что-нибудь это ни разу не из разряда спортивных подвигов, вполне достижимая цель.
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