Франко Камоцци: «Сборная России слабее сборной легионеров РПЛ на бумаге. Из такого матча получилось бы отличное шоу»
Франко Камоцци предположил исход матча сборной России и сборной легионеров РПЛ.
Ранее национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) и победила сборную Ирака (2:0) в товарищеских матчах.
– Если сборная России сыграет следующий товарищеский матч со сборной легионеров РПЛ, то будет здорово. Получится отличное шоу.
– Кто победит в таком матче?
– Сложно сказать.
Думаю, шансы приблизительно равны. Но на бумаге сборная России слабее сборной легионеров РПЛ, – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
9 комментариев