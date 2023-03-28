Франко Камоцци: «Сборная России слабее сборной легионеров РПЛ на бумаге. Из такого матча получилось бы отличное шоу»

предположил исход матча сборной России и сборной легионеров .

Ранее национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) и победила сборную Ирака (2:0) в товарищеских матчах.

– Если сборная России сыграет следующий товарищеский матч со сборной легионеров РПЛ, то будет здорово. Получится отличное шоу.

– Кто победит в таком матче?

– Сложно сказать.

Думаю, шансы приблизительно равны. Но на бумаге сборная России слабее сборной легионеров РПЛ, – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.