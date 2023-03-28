Франко Камоцци: «Сборная России слабее сборной легионеров РПЛ на бумаге. Из такого матча получилось бы отличное шоу»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци предположил исход матча сборной России и сборной легионеров РПЛ.

Ранее национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) и победила сборную Ирака (2:0) в товарищеских матчах.

– Если сборная России сыграет следующий товарищеский матч со сборной легионеров РПЛ, то будет здорово. Получится отличное шоу.

– Кто победит в таком матче?

– Сложно сказать.

Думаю, шансы приблизительно равны. Но на бумаге сборная России слабее сборной легионеров РПЛ, – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

9 комментариев

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Zenith forever
Такой матч из разряда фантастики. Неужели можно предположить, что Барриос, Родригао или Малком выйдут в одной команде с голландским уголовником или костоломом Николсоном?
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V_J_I_K
Не понимаю, зачем брать интервью у иностранцев, которые пробыли в нашем чемпе небольшое время и не оставили никакого значительного следа.
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Peter Parker
Ответ Amalfitano
Может и слабее, но мы этого не узнаем. В таком матче никто не будет выкладываться на все 100, поэтому непонятно кто сильней.
Будут бороться за то кто будет меньше стараться. Как та серия в сауз парке про бейсбол
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red hikkikomori
Ответ <~Inter~>
А Малком с Клаудиньо за кого играть будут?
по тайму за каждых
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<~Inter~>
А Малком с Клаудиньо за кого играть будут?
0
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Amalfitano
Может и слабее, но мы этого не узнаем. В таком матче никто не будет выкладываться на все 100, поэтому непонятно кто сильней.
+1
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Антон Киселёв
Году эдак в 2012 отличное шоу получилось бы из такого матча...
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Ezra-Matthew Miller
осталось лишь найти иностранного вратаря
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Дри66линг Нейа
Сборная России слабее сборной легионеров...хмм🤔
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