Камоцци о Малкоме: «Может заменить Месси в «ПСЖ». Он знает чемпионат Франции»

Франко Камоцци считает, что Малком способен заменить Лионеля Месси в «ПСЖ»

Ранее полузащитник «Зенита» в интервью изданию Relevo заявил, что может думать «о новой возможности вернуться в лиги, играющие в еврокубках». В конце января Малкома хотел подписать «ПСЖ», но в итоге сделка не состоялась.

– Малком сказал, что хочет покинуть «Зенит» после этого сезона. Может ли «ПСЖ» быть все еще заинтересован в бразильце?

– Для крупного игрока нормально стремиться к более высокому уровню.

Что касается «ПСЖ», Малком может заменить Месси. Он знает чемпионат Франции (с 2016 по 2018 год Малком выступал за «Бордо» – Sports.ru), – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В феврале бразильцу указом президента было предоставлено гражданство РФ.