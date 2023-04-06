Камоцци о Малкоме: «Может заменить Месси в «ПСЖ». Он знает чемпионат Франции»

Теги Спартак Зенит ПСЖ Леонид Федун премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Малком Матч ТВ Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци считает, что Малком способен заменить Лионеля Месси в «ПСЖ»

Ранее полузащитник «Зенита» в интервью изданию Relevo заявил, что может думать «о новой возможности вернуться в лиги, играющие в еврокубках». В конце января Малкома хотел подписать «ПСЖ», но в итоге сделка не состоялась.

– Малком сказал, что хочет покинуть «Зенит» после этого сезона. Может ли «ПСЖ» быть все еще заинтересован в бразильце?

– Для крупного игрока нормально стремиться к более высокому уровню.

Что касается «ПСЖ», Малком может заменить Месси. Он знает чемпионат Франции (с 2016 по 2018 год Малком выступал за «Бордо» – Sports.ru), – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В феврале бразильцу указом президента было предоставлено гражданство РФ.

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12 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Виталий
Трудно будет пробиться в основу , даже если Месси уйдёт
Что трудного то? В ПСЖ нету игроков способных сыграть на правом фланге
0
-1
-1
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Direct free kick
Ответ Пенс
лол. Да месю заменить может кто угодно. Не велика наука исчезать в больших матчах и ходить по полю.
Запасной вратарь Серхио Рико помог бы в плей-офф ЛЧ как форвард больше чем пеший
+4
0
+4
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SkSK
Ответ Ебздрогыч
После Монако Головина будет ПСЖ Малкома, битва российских суперзвезд
Зря что ли Россия столько вкладывалась в их развитие :))
+2
0
+2
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Даши Будаев
Мне кажется, еще никто так не оскорблял Месси, как этот Камоцци...
0
-2
-2
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Пенс
лол. Да месю заменить может кто угодно. Не велика наука исчезать в больших матчах и ходить по полю.
+4
-2
+2
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Даниил Гутин
Лео Месси мог бы заменить только Месси версии моложе
+2
-2
0
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Злодей Спб
Ну если вместо Мессии, тогда ПСЖ надо готовить 50 миллионов евро для Зенита минимум :)
+3
0
+3
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СкептикК
На какой минуте?
+8
0
+8
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Виталий
Трудно будет пробиться в основу , даже если Месси уйдёт
+3
0
+3
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WhatZ
"Малком может заменить Месси"

Заменить в чем? Став тем игроком, которого будут освистывать свои же фанаты?
+9
-1
+8
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Ебздрогыч
После Монако Головина будет ПСЖ Малкома, битва российских суперзвезд
+17
-1
+16
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Барсик Юрана
В ПСЖ можно заменить всех кроме любителя набивать стату на любителях в кубке
+2
-8
-6
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