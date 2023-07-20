Араухо о Месси в «Интер Майами»: «Я, как и все болельщики, хотел, чтобы он пришел в «Барсу». У Лео все хорошо, он и его семья счастливы, это самое главное»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо высказался о том, что возвращение Лионеля Месси в «Барселону» не состоялось.

Бывший нападающий каталонского клуба этим летом перешел в «Интер Майами». 

«Я не смотрел презентацию [в «Интере»]. Логично, что я, как и все болельщики, хотел, чтобы он пришел [в «Барсу»], но он решил перейти в отличный клуб. 

У него все хорошо, он и его семья счастливы, это самое главное. Я желаю ему всего наилучшего», – сказал защитник «Барселоны». 

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