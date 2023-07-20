Мартино о Месси: «Вижу прежнюю страсть, но он стал более расслабленным. На плечах Лео лежал тяжелейший груз, и избавление от него изменило его жизнь»

Херардо Мартино рассказал, как Лионель Месси чувствует себя в «Интер Майами».

«[Когда я начал общаться с «Интер Майами»] разговоры о том, что предоставится возможность потренировать Месси, только появлялись, но вероятность его перехода в «Барселону» была выше. Потом все изменилось, и решил стать частью этого проекта.

Мы работали с ним на разных этапах, по-своему замечательных. Сейчас я вижу в нем ту же страсть, что и всегда, но он находится на новом этапе и стал намного более расслабленным после всего, что произошло с национальной сборной в последние годы.

На его плечах лежал тяжелейший груз, и избавление от него изменило его повседневную жизнь», – сказал главный тренер « ».