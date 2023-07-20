Кандидат в премьеры Испании: «Не думаю, что Перес впадет в депрессию, если не подпишет Мбаппе. Но Килиан не должен завершить карьеру, не поиграв за «Реал»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Кандидат в премьер-министры Испании считает, что Килиан Мбаппе должен поиграть за «Реал».

Альберто Нуньес Фейхоо ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «ПСЖ» в мадридский клуб. 

– Зная Флорентино Переса, как вы думаете, приведет ли он Мбаппе в «Мадрид» этим летом?

– Флорентино очень, очень умен, и я не думаю, что он впадет в депрессию, если не подпишет его, потому что «Реал» – это больше, чем один игрок, каким бы хорошим он ни был.

В любом случае, Мбаппе не должен завершить свою карьеру, не поиграв за мадридский «Реал». Если бы я был его агентом, то рекомендовал бы ему принять это предложение.

– Вы могли бы вмешаться в переговорный процесс, чтобы звезда нашего футбола не перешла в другую лигу, как это сделал Макрон с Мбаппе в прошлом году?

– Я не собираюсь критиковать Макрона, но почему бы и нет; если бы я хорошо знал спортсмена и мог повлиять на его решение, я бы не исключал такую возможность, – сказал Фейхоо. 

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16 комментариев

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Wild91688
Открыт новый персонаж,кандидат в премьеры Испании !
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Леван Мкртчян
Ответ Tiestorzn17
Мбаппе никому ничего не должен, как минимум. Топ игроку место в топ лиге, а она чуть севернее Франции.
Три клуба из "не топ" лиги ( Барса, Реал,Севилья) завоевали почти в три раза больше еврочашек в 21 веке, чем вся ваша,вместе взятая, севреная топ-лига
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Евгений Шазиев
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Короче, Тебасу выпишут еще пять карт-бланшей для его любимого Реала
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Egg
Ответ Леван Мкртчян
Три клуба из "не топ" лиги ( Барса, Реал,Севилья) завоевали почти в три раза больше еврочашек в 21 веке, чем вся ваша,вместе взятая, севреная топ-лига
Не завоевали, а купили. Причём не буду валить на один клуб. Там у всех есть что вспомнить.
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Евгений Шазиев
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Ответ Kaka_GOAT
Да,были великие игроки которые не смогли попасть в Реал,но и они наверно каждую ночь видят во сне себя в белом форме
в белоМ (так-то в белоЙ) форме
...
вот и весь уровень аудитории Реала - вырусь, да нерусь.
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Евгений Шазиев
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Ответ Kaka_GOAT
Ни один футболист считающий себя топ игроком не должен закончить карьеру не поиграв за Реал Реал это вершина
Вершина какой-то кавказской горы?
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Леван Мкртчян
Ответ Kaka_GOAT
Да,были великие игроки которые не смогли попасть в Реал,но и они наверно каждую ночь видят во сне себя в белом форме
Во времена Марадоны Реал даже близко не котировался как какой-то клуб , за который все хотят играть . За всю футбольную карьеру Марадоны с момента первого профконтракта до завершения карьеры -- Реал не выиграл не одно Кубок Чемпионов, если что.

Ps. Про Месси и Рональдиньо "каждую ночь , видящих себя в белой форме" -- это смешно)
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deswe
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Tiestorzn17
Ответ Леван Мкртчян
Три клуба из "не топ" лиги ( Барса, Реал,Севилья) завоевали почти в три раза больше еврочашек в 21 веке, чем вся ваша,вместе взятая, севреная топ-лига
И дальше то че? АПЛ недосягаемый топ в любом случае, последние 20 лет уж точно.
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Пусть о стране думает, и перекроет пересу кран из госбюджета
Сепарат-проект про полит-проект😀
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