Кандидат в премьер-министры Испании считает, что Килиан Мбаппе должен поиграть за «Реал».

Альберто Нуньес Фейхоо ответил на вопрос о возможном переходе нападающего « » в мадридский клуб.

– Зная Флорентино Переса, как вы думаете, приведет ли он Мбаппе в « » этим летом?

– Флорентино очень, очень умен, и я не думаю, что он впадет в депрессию, если не подпишет его, потому что «Реал» – это больше, чем один игрок, каким бы хорошим он ни был.

В любом случае, Мбаппе не должен завершить свою карьеру, не поиграв за мадридский «Реал». Если бы я был его агентом, то рекомендовал бы ему принять это предложение.

– Вы могли бы вмешаться в переговорный процесс, чтобы звезда нашего футбола не перешла в другую лигу, как это сделал Макрон с в прошлом году?

– Я не собираюсь критиковать Макрона, но почему бы и нет; если бы я хорошо знал спортсмена и мог повлиять на его решение, я бы не исключал такую возможность, – сказал Фейхоо.