Кандидат в премьеры Испании: «Не думаю, что Перес впадет в депрессию, если не подпишет Мбаппе. Но Килиан не должен завершить карьеру, не поиграв за «Реал»
Кандидат в премьер-министры Испании считает, что Килиан Мбаппе должен поиграть за «Реал».
Альберто Нуньес Фейхоо ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «ПСЖ» в мадридский клуб.
– Зная Флорентино Переса, как вы думаете, приведет ли он Мбаппе в «Мадрид» этим летом?
– Флорентино очень, очень умен, и я не думаю, что он впадет в депрессию, если не подпишет его, потому что «Реал» – это больше, чем один игрок, каким бы хорошим он ни был.
В любом случае, Мбаппе не должен завершить свою карьеру, не поиграв за мадридский «Реал». Если бы я был его агентом, то рекомендовал бы ему принять это предложение.
– Вы могли бы вмешаться в переговорный процесс, чтобы звезда нашего футбола не перешла в другую лигу, как это сделал Макрон с Мбаппе в прошлом году?
– Я не собираюсь критиковать Макрона, но почему бы и нет; если бы я хорошо знал спортсмена и мог повлиять на его решение, я бы не исключал такую возможность, – сказал Фейхоо.
...
вот и весь уровень аудитории Реала - вырусь, да нерусь.
Ps. Про Месси и Рональдиньо "каждую ночь , видящих себя в белой форме" -- это смешно)
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"