Родриго: «Мбаппе – феномен, а «Реалу» нужен игрок на эту позицию. Чем скорее он придет, тем лучше»

Родриго Гоэс надеется поиграть с Килианом Мбаппе в «Реале».

«Я оцениваю его на десятку, он феномен. Это один из лучших футболистов мира. Нам сейчас нужен игрок на эту позицию. Я взволнован его трансфером.

Но сейчас у него есть контракт, он в «ПСЖ». Нужно уважать это.

Думаю, чем быстрее он придет, тем лучше. Но если Мбаппе не будет подписан, то есть и другие футболисты. Решать Флорентино или », – сказал вингер « ».

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ», клуб готов жить и без него. Онлайн главного трансфера года