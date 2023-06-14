Родриго: «Мбаппе – феномен, а «Реалу» нужен игрок на эту позицию. Чем скорее он придет, тем лучше»
Родриго Гоэс надеется поиграть с Килианом Мбаппе в «Реале».
«Я оцениваю его на десятку, он феномен. Это один из лучших футболистов мира. Нам сейчас нужен игрок на эту позицию. Я взволнован его трансфером.
Но сейчас у него есть контракт, он в «ПСЖ». Нужно уважать это.
Думаю, чем быстрее он придет, тем лучше. Но если Мбаппе не будет подписан, то есть и другие футболисты. Решать Флорентино Пересу или Карло Анчелотти», – сказал вингер «Реала».
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Ну неужели нельзя понять, что разные фанаты Мадрида изначально по разному отнеслись к выходке Килиана?
1. Для кого-то было действительно большим ударом и они на самом деле не хотят его видеть.
2. Для кого-то это было неприятно, но спустя время они поняли, что может как человек он поступил плохо, но как футболист Мадриду действительно сейчас очень необходим. (это, кстати, я в том числе, и не вижу в этом ничего зазорного)
3. Для кого-то не было никакой проблемы в том, что он отказался в прошлом году, так как понимают, что игрок молодой и успеет еще приехать в Мадрид.
4. Для тех, кто вообще изначально не хотел его видеть в цветах сливочных, так как его позицию занимает Винни.
Ну как можно так однобоко мыслить вообще? Или вы в жизни никогда не меняли своего мнения или позиции?
Хорошее количество забитых голов за сборную.
Для Реала отличное усиление.