Родриго: «Мбаппе – феномен, а «Реалу» нужен игрок на эту позицию. Чем скорее он придет, тем лучше»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс надеется поиграть с Килианом Мбаппе в «Реале».

«Я оцениваю его на десятку, он феномен. Это один из лучших футболистов мира. Нам сейчас нужен игрок на эту позицию. Я взволнован его трансфером.

Но сейчас у него есть контракт, он в «ПСЖ». Нужно уважать это.

Думаю, чем быстрее он придет, тем лучше. Но если Мбаппе не будет подписан, то есть и другие футболисты. Решать Флорентино Пересу или Карло Анчелотти», – сказал вингер «Реала».

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ», клуб готов жить и без него. Онлайн главного трансфера года

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29 комментариев

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зак
Ответ headmaster
Как-то много игроки Реала про Мбаппе говорят последнее время. Либо журналисты однотипные вопросы задают, либо владеют инсайд инфой
да конечно владеют, на Мбаппе сейчас давят со всех сторон если он хочет получить свои ЗМ, потому что все Роналду и аферист Месси ушли из Европы, ему надо срочно переходить в Реал, другие клубы не рассматриваются потому что у Сити Холаннд, а это два первых клуба в Мире на данный момент ими и останутся на ближайшие годы, не зря Реал начал закупаться, Реал нашел себе достойного противника по его уровню и готов биться на всех фронтах..
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HI MARS
Люблю интервью Крооса и Родриго
+11
-4
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headmaster
Как-то много игроки Реала про Мбаппе говорят последнее время. Либо журналисты однотипные вопросы задают, либо владеют инсайд инфой
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Один живой
глупо это отрицать. Мбаппе лучший игрок ЧМ 2022, без катарских "спонсоров".
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ZA.RMA
Ответ Виталий Ан
А где же эти комментарии, что никогда, не за что, болельщики не дадут,Перес больше не возьмет его,и т. д.?! )). Смешные вы).
Я вот такие комментарии не понимаю - от слова СОВСЕМ.

Ну неужели нельзя понять, что разные фанаты Мадрида изначально по разному отнеслись к выходке Килиана?

1. Для кого-то было действительно большим ударом и они на самом деле не хотят его видеть.
2. Для кого-то это было неприятно, но спустя время они поняли, что может как человек он поступил плохо, но как футболист Мадриду действительно сейчас очень необходим. (это, кстати, я в том числе, и не вижу в этом ничего зазорного)
3. Для кого-то не было никакой проблемы в том, что он отказался в прошлом году, так как понимают, что игрок молодой и успеет еще приехать в Мадрид.
4. Для тех, кто вообще изначально не хотел его видеть в цветах сливочных, так как его позицию занимает Винни.

Ну как можно так однобоко мыслить вообще? Или вы в жизни никогда не меняли своего мнения или позиции?
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Фаррух Самаркандец
Ответ headmaster
Как-то много игроки Реала про Мбаппе говорят последнее время. Либо журналисты однотипные вопросы задают, либо владеют инсайд инфой
Скорее журналисты. Потому что недавно задали вопрос о Мбаппе Браиму на его презентации. А он сказал что ожидал такого вопроса и он сказал что сегодня его день, поэтому не ответить на такой вопрос
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Demyan Grachev
и на какой позиции тортила играть будет?)
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pelod
на позицию феномена? (или Феномена)
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corazón blanco
Родриго тогда придется менять позицию на футобльном поле. Мбаппе не слишком хорош на роли центрофорварда и скорее всего если и перейдет, то будет играть справа. Тогда Родриго будет играть либо ЦН, либо же на своей любимой позиции под нападающим.
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андрей быцюк
а хочет ли донателло на эту позицию вот в чем вопрос...
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Борис Энгельгардт
Ответ Виталий Ан
А где же эти комментарии, что никогда, не за что, болельщики не дадут,Перес больше не возьмет его,и т. д.?! )). Смешные вы).
да где он будет играть? центрфорвард он средний, а слева есть Винисиус, который лишь совсем немного уступает французу
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Виталий Ан
Ответ ZA.RMA
Я вот такие комментарии не понимаю - от слова СОВСЕМ. Ну неужели нельзя понять, что разные фанаты Мадрида изначально по разному отнеслись к выходке Килиана? 1. Для кого-то было действительно большим ударом и они на самом деле не хотят его видеть. 2. Для кого-то это было неприятно, но спустя время они поняли, что может как человек он поступил плохо, но как футболист Мадриду действительно сейчас очень необходим. (это, кстати, я в том числе, и не вижу в этом ничего зазорного) 3. Для кого-то не было никакой проблемы в том, что он отказался в прошлом году, так как понимают, что игрок молодой и успеет еще приехать в Мадрид. 4. Для тех, кто вообще изначально не хотел его видеть в цветах сливочных, так как его позицию занимает Винни. Ну как можно так однобоко мыслить вообще? Или вы в жизни никогда не меняли своего мнения или позиции?
Ну так я и обратился к тем кто в этом роде писал. Это больше поучительно к тем кто так пишет. Лично мне бы хотелось посмотреть на него в другом топ клубе. И когда его мешали с Г… мне лично было все равно, но надо бы быть последовательным либо не писать такие громкие слова.
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Xxx zzz
Ответ Борис Энгельгардт
да где он будет играть? центрфорвард он средний, а слева есть Винисиус, который лишь совсем немного уступает французу
Он и справа играет отлично,весь чм18 провел как раз как правый вингер,Родриго спокойно может сместиться,он так чаще и делает
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Максим Саутов
Ответ Борис Энгельгардт
да где он будет играть? центрфорвард он средний, а слева есть Винисиус, который лишь совсем немного уступает французу
Не понимаю людей которые говорят что болелы много плохого говорили прошлым летом в адрес Мбаппе, я тоже много что говорил было не приятно, это все эмоции на то время, это так же как с людьми, мы то же на эмоциях ругаем друзей, подруг, жен и детей, но это же не значит что мы их никогда не простим и не будем общаться, и всё время помнить что случилось, думаю тут так же, лично я его простил и хочу чтобы перешёл в Реал Мадрид
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Xxx zzz
Ответ Человек1991
Родриго подумал бы немного ) как на позиции слева в атаке будут уживаться два бегунка симулянта Винни Пух и Мбаппенальти ? )) Мбаппе конечно может сыграть в центре или ложную девятку, но он не так хорош на этой позиции, реализация в качестве центр форварда у него намного хуже чем слева.
Мбаппепенальти это вы как фанат Месси говорите ?))) к слову он играет и справа,для вашего расширения кругозора уточню
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amelkin335@gmail.com
Ответ зак
да конечно владеют, на Мбаппе сейчас давят со всех сторон если он хочет получить свои ЗМ, потому что все Роналду и аферист Месси ушли из Европы, ему надо срочно переходить в Реал, другие клубы не рассматриваются потому что у Сити Холаннд, а это два первых клуба в Мире на данный момент ими и останутся на ближайшие годы, не зря Реал начал закупаться, Реал нашел себе достойного противника по его уровню и готов биться на всех фронтах..
Как раз таки ЗМ это Франс Футбол, думаю что золотой мяч единственное чем могут шантажировать французы )))
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Xxx zzz
Ответ зак
если Мбаппе останется в ПСЖ, то еще год о нем забудут и СМИ создадут противостояние Холланд и Винисиус , Мбаппе там место не будет, сейчас вырисовывается тройка на ближайшие годы Холаннд, Мбаппе и Винисиус..
😆о Мбаппе не забудут до тех пор пока будет вся шумиха с Реалом,а если он не перейдет этим летом,то следующим летом вся шумиха повторится,так что ))
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зак
Ответ f7wv5fnrnf
Да что ч*рт возьми ты такое несешь?!
я несу тортик..
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Манковский
Феномен это Роналдо. А черномазый из ПСГ просто прохайпеный бегунок.
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Роман
Мбаппе действительно феномен. Хет-трик в финале ЧМ.
Хорошее количество забитых голов за сборную.
Для Реала отличное усиление.
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Виталий Ан
А где же эти комментарии, что никогда, не за что, болельщики не дадут,Перес больше не возьмет его,и т. д.?! )). Смешные вы).
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Теннисный абсолют
Мопе думаю станет легендой Реала!
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