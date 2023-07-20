Черчесов официально расторг контракт с «Ференцварошем». Тренеру выплатят компенсацию

Станислав Черчесов сегодня официально оформил уход из «Ференцвароша».

По данным «Спорт-Экспресса», 59-летний специалист подписал документы о досрочном прекращении трудовых отношений с клубом.

В отличие от ситуации с отставкой из сборной России, когда Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта по инициативе работодателя (помощников это не коснулось), на этот раз ему и российским членам штаба она будет выплачена. Это отдельный пункт договоренностей.

Черчесов останется в Будапеште еще на несколько дней. Сейчас он прощается с футболистами и передает дела сменщикам.