Черчесов официально расторг контракт с «Ференцварошем». Тренеру выплатят компенсацию

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов сегодня официально оформил уход из «Ференцвароша».

По данным «Спорт-Экспресса», 59-летний специалист подписал документы о досрочном прекращении трудовых отношений с клубом. 

В отличие от ситуации с отставкой из сборной России, когда Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта по инициативе работодателя (помощников это не коснулось), на этот раз ему и российским членам штаба она будет выплачена. Это отдельный пункт договоренностей.

Черчесов останется в Будапеште еще на несколько дней. Сейчас он прощается с футболистами и передает дела сменщикам.

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17 комментариев

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Mihel
Поедет отдыхать домой, в Австрию
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Злобный Конь
Правильная подача новостей,наконец-то. Не "уволили", а "расторг контракт"! Полевому командиру всякие офисные белорубашечники - не указ! 🤣
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Аскар Джумашев
Не компенсацию , а контрибуцию
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Аскар Джумашев
Не компенсацию , а контрибуцию
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Mihel
Поедет отдыхать домой, в Австрию
может сборную России возглавит: у него же патриотических высказываний в разы больше, чем у Картина, да и Титюшкин со Свищевым рады будут ❓🤔
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