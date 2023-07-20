Хаджи о причинах вылета «Ференцвароша» Черчесова из ЛЧ: «Команда нарочно проиграла, скорее всего. Политика, тенденция убирать россиян с Запада, возможно»

Теги Спартак Станислав Черчесов Лига чемпионов УЕФА высшая лига Венгрия Александр Хаджи Ференцварош КИ Клаксвик Политика Матч ТВ Футбол

Александр Хаджи связал вылет «Ференцвароша» из ЛЧ с политической ситуацией.

Венгерский клуб под руководством Станислава Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3).

После домашнего поражения российский специалист был отправлен в отставку. 

«В принципе не очень понятно, почему тренера уволили за одну игру. Команда дважды при нем стала чемпионом Венгрии. Вроде все было в порядке.

Конечно, мы не знаем всей кухни. Понятно, что человек он строгий. Иногда даже чрезмерно. Европейским игрокам, возможно, это не по душе. Но в целом результаты – за Черчесова.

Так что, видимо, какие‑то другие здесь мотивы. Вполне возможно, что общая тенденция убирать российских спортсменов с Запада. Теперь уже тренеров увольнять начинают. А у нас не так много тренеров за границей работают. В общем, думаю, что, скорее всего, политическая подоплека.

Как знать, может быть, команда нарочно проиграла. Скорее всего, именно так. Если бы в прошедшем матче все было бы в порядке, но в следующей игре чемпионата Венгрии команда потерпела неудачу, уверен, тоже было бы увольнение. Конечно, обидно, что уволили нашего, российского тренера», – сказал бывший администратор «Спартака». 

Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов 😱

42 комментария

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Gouliash
да уж, такое, к сожалению, не лечится
+52
-2
+50
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QWertY
Ахахах. Такого бреда я давно не читал😂
Может все таки дело в том, что Черчес дно?)
+49
-8
+41
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serginn
Терюшков и Свищёв яросто аплодируют и досадуют как им в голову это не пришло.
+21
-2
+19
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BARCA_10
Ответ Михо
А почему нельзя допустить что команда действительно слила тренера, такое случается) Черчесов явно не самый приятный в общении человек, может им надоело с ним работать, и дело тут конечно не в гражданстве тренера
типа а поиграем-ка мы еще без ЛЧ и премиальных
+12
-1
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ральф шумахер
Але, они Фарерским любителям 0-3 проиграли и теперь их пару лет в чемпионате фэны соперников будут приветствовать , вас е5ли почтальоны,,

Про сдачу - игроки из Венгрии мечтают уехать, хоть в Австрию. Зачем им гробить свою карьеру? Так в чемпионате могли бы сливать, все равно потом бы отыгрались. А не в единственном турнире, где можно себя в норм клуб продать.
+8
0
+8
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Arturitto
Действительно,а за что уволили Черчесова?Подумаешь вылетели из ЛЧ,потеряли кучу денег,проиграли любителям,причём разгромно и на своём стадионе.С кем не бывает...
+7
0
+7
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pit4er
"Нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему тому, что происходит" (с)
+5
0
+5
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Манковский
Лучшее средство как отвлечь население от внутренних проблем это напридумать себе врагов извне.
+4
-1
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Кузбасс
Предали венгры русского фельдмаршала.
И даже доход от побед в ЛЧ не остановил)
+4
-1
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Ярик01
Вроде было все нормально.
Официальные матчи с марта 2023 года: 4 победы, 3 ничьи , 8 поражений.
Команда повалилась в прошлом сезоне, повалилась и в этом.
+3
0
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Барсик Юрана
Ответ Непристойное предложение
как называется эта болезнь?
Путриотизм
+5
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чекушка вина
ахах румын одним словом
+3
-1
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Ильдар Фарукшин
Бред конечно. Венграм вообще по барабану. Орбану тем более
+2
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Блуждающий странник
Специально проиграли чтобы выгнать русского. Просто выгнать русского они не могли, естественно
+3
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ральф шумахер
Ответ BARCA_10
типа а поиграем-ка мы еще без ЛЧ и премиальных
да какие премиальные, там даже в квалификации можно было с сильными клубами поиграть и уехать в сильный чемпионат на зп *5.
+3
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Pitts
Ответ QWertY
Ахахах. Такого бреда я давно не читал😂 Может все таки дело в том, что Черчес дно?)
Да почему дно? Годный тренер под определённые задачи. Ожидать и тем более требовать от человека, которому 50+ лет, какой-то гибкости и динамики развития - по меньшей мере наивно. Тем более, что он кавказец со свойственным многим из них гипертрофированным чувством собственной правоты. Людей, которые в этом возрасте способны меняться вместе с тем делом, которое они делают - единицы. Скорее наоборот, будут "прогибать изменчивый мир под себя". А мир не прогибается. Поэтому вдолгую использовать людей в возрасте, со сложившимся характером, принципами, пониманием окружающего мира - утопия. Но они способны решать определённые задачи на коротком отрезке, что Стас и демонстрировал несколько раз. Это не плохо, не хорошо, не досадно, не прикольно, просто это реальность такая.
+2
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Михо
Ответ QWertY
Ахахах. Такого бреда я давно не читал😂 Может все таки дело в том, что Черчес дно?)
А почему нельзя допустить что команда действительно слила тренера, такое случается) Черчесов явно не самый приятный в общении человек, может им надоело с ним работать, и дело тут конечно не в гражданстве тренера
+11
-10
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Барсик Юрана
Это была провокация СБУ 💯
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catcher69
я так и знал !!!!!!!!!!!
Недобитые хортисты и нилашисты снова поднимают свою голову как в 56 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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catcher69
Ответ Михо
А почему нельзя допустить что команда действительно слила тренера, такое случается) Черчесов явно не самый приятный в общении человек, может им надоело с ним работать, и дело тут конечно не в гражданстве тренера
у него австрийское гражданство
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Hitgoe Himgob
Ответ Gouliash
да уж, такое, к сожалению, не лечится
Топор все вылечит
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Олег Иванов
Ну, надо чаще Одессу бомбить, тогда русских точно везде полюбят.
п.с. со своим бамбасом и 8 лет идите по адресу известного корабля
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ЦСКА1960
Ответ Барсик Юрана
Это была провокация СБУ 💯
За команду Клаксвик играли переодетые футболисты сборной Украины!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Блуждающий странник
Специально проиграли чтобы выгнать русского. Просто выгнать русского они не могли, естественно
Они выгнали австрийского осетина.
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bogdan21101987@icloud.com
За одну игру ? Зато какую и с кем ! Задача пробиться как можно дальше, что бы заработать деньги на ЛЧ
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