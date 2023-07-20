Хаджи о причинах вылета «Ференцвароша» Черчесова из ЛЧ: «Команда нарочно проиграла, скорее всего. Политика, тенденция убирать россиян с Запада, возможно»

Александр Хаджи связал вылет «Ференцвароша» из ЛЧ с политической ситуацией.

Венгерский клуб под руководством вылетел из квалификации от фарерского « » (0:0, 0:3).

После домашнего поражения российский специалист был отправлен в отставку.

«В принципе не очень понятно, почему тренера уволили за одну игру. Команда дважды при нем стала чемпионом Венгрии. Вроде все было в порядке.

Конечно, мы не знаем всей кухни. Понятно, что человек он строгий. Иногда даже чрезмерно. Европейским игрокам, возможно, это не по душе. Но в целом результаты – за Черчесова.

Так что, видимо, какие‑то другие здесь мотивы. Вполне возможно, что общая тенденция убирать российских спортсменов с Запада. Теперь уже тренеров увольнять начинают. А у нас не так много тренеров за границей работают. В общем, думаю, что, скорее всего, политическая подоплека.

Как знать, может быть, команда нарочно проиграла. Скорее всего, именно так. Если бы в прошедшем матче все было бы в порядке, но в следующей игре чемпионата Венгрии команда потерпела неудачу, уверен, тоже было бы увольнение. Конечно, обидно, что уволили нашего, российского тренера», – сказал бывший администратор « ».

Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов 😱