«Поставьте Семака в «Урал», и будет он на 8-10-м месте. Так же и Черчесов – 6-7-м в «Сочи». Он будет там, где деньги хорошие». Мостовой об увольнении тренера из «Ференцвароша»

Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем Станислава Черчесова после «Ференцвароша».

Бывший главный тренер сборной России был уволен из « » после поражения от «КИ Клаксвик» с Фарерских островов в квалификации Лиги чемпионов. Черчесов возглавлял венгерскую команду с 2021 года.

«Человека только убрали – и уже задают вопрос, ждать ли его в . Ну какая разница-то? Человека уволили после поражения от команды с Фарерских островов. Почитал – сказали, что там электрики, бухгалтеры, повара, рыбаки работают, понимаете? Конечно, он вернется сейчас, через неделю будет здесь.

[Он будет работать] там, где деньги будут давать хорошие. Мне неинтересно в этом плане, я уже столько видел в нашем футболе – что там только не творится!

Когда у нас кричат: « ! Семак!» Ребят, поставьте Семака сейчас в « », и будет «Урал» на восьмом-десятом месте. Так же и Черчесов – придет в « » и будет на шестом-седьмом месте.

Он один из тех, кто на хорошей волне. В сборной работал хорошо – ну, как хорошо, ясно, что свой чемпионат мира, по-любому мы там должны были выступить нормально. В «Ференцвароше» тоже, в Польше, но вы не забывайте, что «Легия» до этого была чемпионом, так же и «Ференцварош». Что здесь такого?» – сказал Мостовой.