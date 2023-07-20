«Поставьте Семака в «Урал», и будет он на 8-10-м месте. Так же и Черчесов – 6-7-м в «Сочи». Он будет там, где деньги хорошие». Мостовой об увольнении тренера из «Ференцвароша»

Теги Зенит Сергей Семак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Венгрия Александр Мостовой Урал Ференцварош Р-Спорт Сочи Футбол

Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем Станислава Черчесова после «Ференцвароша».

Бывший главный тренер сборной России был уволен из «Ференцвароша» после поражения от «КИ Клаксвик» с Фарерских островов в квалификации Лиги чемпионов. Черчесов возглавлял венгерскую команду с 2021 года.

«Человека только убрали – и уже задают вопрос, ждать ли его в РПЛ. Ну какая разница-то? Человека уволили после поражения от команды с Фарерских островов. Почитал – сказали, что там электрики, бухгалтеры, повара, рыбаки работают, понимаете? Конечно, он вернется сейчас, через неделю будет здесь.

[Он будет работать] там, где деньги будут давать хорошие. Мне неинтересно в этом плане, я уже столько видел в нашем футболе – что там только не творится!

Когда у нас кричат: «Семак! Семак!» Ребят, поставьте Семака сейчас в «Урал», и будет «Урал» на восьмом-десятом месте. Так же и Черчесов – придет в «Сочи» и будет на шестом-седьмом месте.

Он один из тех, кто на хорошей волне. В сборной работал хорошо – ну, как хорошо, ясно, что свой чемпионат мира, по-любому мы там должны были выступить нормально. В «Ференцвароше» тоже, в Польше, но вы не забывайте, что «Легия» до этого была чемпионом, так же и «Ференцварош». Что здесь такого?» – сказал Мостовой.

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46 комментариев

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kilo_gilo
из серии: "дайте Семаку Уфу, пусть он хотя бы в еврокубки ее выведет"
+66
-8
+58
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Криштиану Роналду
Поставьте Мостового в Зенит и мечты про пердив станут реальностью.
+37
-5
+32
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sergey80
Ответ Pb-SE
Кому похлопать- Семаку или Уралу?
Мостовому)))
+17
0
+17
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Tom_York
Почему сразу в Урал? Может в Уфу...)))
+16
-3
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Рома Политов
Если Семак займёт с Уралом 8 место, то ему можно будет только похлопать за это
+15
-3
+12
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dronick
Ответ Новокули26
Уфа из без Семака в середине шла,пока бабки не ушли.Там прям заслуг Семака нет.Вон Ташуев тоже сходу 5 место с Ахматом взял.Семак очень средний тренер,просто тренирует клуб который в плане бабок и админ ресурса выше всех на три головы
Что за бред?)
Уфа с Семаком: 2016/2017 - 7 место. 2017/2018 - 6 место.
Уфа без Семака: 2014/2015 - 12 место, 2015/2016 - 12 место, 2018/2019 - 14 место. Ну, ок
+8
-1
+7
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Сибирский литовец
Поставьте Пепа в Урал и где будет Урал ?)
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Balt39
Да когда уже великий Царь получит бумажку и покажет всем, как с саратовским Соколом брать Копа Либертадорес!
+7
0
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Сергей Жарковский
Поставь Мостового в Химки, и выше второй лиги они уже не поднимутся!🤡
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Mihail0910
Поставь е Мостового в Реал и увидите, что он ниже 4 места не опустится
+4
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Onion
Семак упомянут чисто ради массового переобувания хейтеров Мостового в прыжке?)))
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Alexander Tryapyshko
А чем вообще занимается Мостовой? Кроме того, что ##### [чушь] несет?
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EnzoAmatera
Поставь Мостового куда угодно, везде будет вылет
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Pb-SE
Ответ Сибирский литовец
Поставьте Пепа в Урал и где будет Урал ?)
Если Урал найдет деньги на Пепа, то и пару миллиардов на трансферы найдет.
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Иван Шуткин
Поставьте Зидана в Химки и все равно они вылетят, только к чему Сашка все эту чушь несёт каждый раз?)
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чекушка вина
можно усатый у себя на родине оставить в Австрии , не нужно его в Россию и куда то ставить
+6
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EvilPro
Ответ Сибирский литовец
Поставьте Пепа в Урал и где будет Урал ?)
назови хоть одну команду, куда приходил Пеп и чтобы она не была самой богатой или с месси в расцвете? не говоря, что ему дают сразу неск лет на закупку и построение, а не увольняют спустя полгода?
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svft
поставьте Мостового, а то он все время сидит
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AVKU
Черчесов по результатам топовый тренер для рпл. Очевидно, что за мешок картошки работать не будет.
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Футбол, хоккей итд
Мостовой: ой! Сейчас снова - столько наговорЮ....
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Aleksandr Baskakov
Зато Карпин ,без денег ,без легов которые перед самым чемпионатом ушли с молодыми и практически чемпионат взял !
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Benderey
Семак с Уфой был пятым, ПЯТЫМ!!!! Вы вообще можете это осознать????
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Pb-SE
Ответ Сергей Жарковский
Поставь Мостового в Химки, и выше второй лиги они уже не поднимутся!🤡
Ну или ЛЧ выиграют, как повезет.
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Злодей Спб
Оставьте Семака в Зените и он возьмёт еще 7-8 чемпионств :)
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Bashibuzuck
Почему Черчесов по любому будет выше Семака? Подозрительно это😁
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