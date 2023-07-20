«Поставьте Семака в «Урал», и будет он на 8-10-м месте. Так же и Черчесов – 6-7-м в «Сочи». Он будет там, где деньги хорошие». Мостовой об увольнении тренера из «Ференцвароша»
Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем Станислава Черчесова после «Ференцвароша».
Бывший главный тренер сборной России был уволен из «Ференцвароша» после поражения от «КИ Клаксвик» с Фарерских островов в квалификации Лиги чемпионов. Черчесов возглавлял венгерскую команду с 2021 года.
«Человека только убрали – и уже задают вопрос, ждать ли его в РПЛ. Ну какая разница-то? Человека уволили после поражения от команды с Фарерских островов. Почитал – сказали, что там электрики, бухгалтеры, повара, рыбаки работают, понимаете? Конечно, он вернется сейчас, через неделю будет здесь.
[Он будет работать] там, где деньги будут давать хорошие. Мне неинтересно в этом плане, я уже столько видел в нашем футболе – что там только не творится!
Когда у нас кричат: «Семак! Семак!» Ребят, поставьте Семака сейчас в «Урал», и будет «Урал» на восьмом-десятом месте. Так же и Черчесов – придет в «Сочи» и будет на шестом-седьмом месте.
Он один из тех, кто на хорошей волне. В сборной работал хорошо – ну, как хорошо, ясно, что свой чемпионат мира, по-любому мы там должны были выступить нормально. В «Ференцвароше» тоже, в Польше, но вы не забывайте, что «Легия» до этого была чемпионом, так же и «Ференцварош». Что здесь такого?» – сказал Мостовой.
Уфа с Семаком: 2016/2017 - 7 место. 2017/2018 - 6 место.
Уфа без Семака: 2014/2015 - 12 место, 2015/2016 - 12 место, 2018/2019 - 14 место. Ну, ок