Зайнутдинов о Марио в «Зените»: «Он легенда ЦСКА, не стоит его осуждать. Как человек я прощаю его. Как болельщик... Не знаю»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Марио Фернандес Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

Марио Фернандес в «Зените». Как ты об этом узнал? 

– Из новостей. Он легенда для нас, человек с большой буквы. Думаю, его не стоит осуждать. Это его выбор. Мне нечего сказать. Человек он хороший и футболист топовый.

– Как в команде к этому отнеслись?

– Расстроились очень сильно. Легенда нашего клуба перешел к сопернику. Но мое отношение к нему не изменилось. Многого не знаю – надо у него лично узнать. 

– Официально сообщалось, что у Марио не было контракта с ЦСКА, но была договоренность. Плюс выходили десятки интервью, в которых он обещал не играть в России нигде кроме ЦСКА. 

– Не хочется судить Марио. Не суди и не судим будешь. Понимаю, что болельщики осуждают его. Я не знаю о нюансах и проблемах, не знаю, какие были договоренности. 

– Он много раз в интервью говорил, что не перейдет в «Зенит».

– Ну, вот поэтому никогда нельзя говорить «никогда». Скажешь такое, а потом Всевышний тебя испытает, так повернет жизнь, что ты так сделаешь.

Я не хочу осуждать Марио. Просто мы очень разочарованы. 

– Думаешь, его нужно понять и простить?

– Как человек и бывший партнер по команде я прощаю его. Как болельщик… Не знаю.

– Если не договорились, то из-за денег. Нормально менять любовь болельщиков ЦСКА на деньги «Зенита»?

– Говорил после финала Кубка, что Марио был бы большим усилением. Когда он в форме, это лучший крайний защитник, которого я видел.

Не знаю, как корректно ответить. Ему 32 года…Он же легенда, столько сделал для клуб. У меня нет ни одного объяснения его поступка. Хочется лично расспросить, – сказал хавбек ЦСКА в интервью Sports.ru.

«Как человек я прощаю Марио. Как болельщик… не знаю». Интервью Бахтиера Зайнутдинова
 

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7 комментариев

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Islam Gasanov
Журналист прямо докопался к Бахе так и хочет чтобы что-то резкое сказал про Марио
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Chernoy
Я могу понять, что болельщик его не простит, но как человека его его в принципе не в чем винить то, чтобы прощать.
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Анатолий
Я его прощаю...
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Алена Нахо
Баха навтыкай тогда 3 сентября Иуде ))
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ЖУЛИК
Он поступил как женщина лёгкого поведение, Бог ему судья
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The.Kanonir
Баха как всегда спокойный и адекватный
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