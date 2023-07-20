Зайнутдинов о Марио в «Зените»: «Он легенда ЦСКА, не стоит его осуждать. Как человек я прощаю его. Как болельщик... Не знаю»

Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

– в « ». Как ты об этом узнал?

– Из новостей. Он легенда для нас, человек с большой буквы. Думаю, его не стоит осуждать. Это его выбор. Мне нечего сказать. Человек он хороший и футболист топовый.

– Как в команде к этому отнеслись?

– Расстроились очень сильно. Легенда нашего клуба перешел к сопернику. Но мое отношение к нему не изменилось. Многого не знаю – надо у него лично узнать.

– Официально сообщалось, что у Марио не было контракта с ЦСКА, но была договоренность. Плюс выходили десятки интервью, в которых он обещал не играть в России нигде кроме ЦСКА.

– Не хочется судить Марио. Не суди и не судим будешь. Понимаю, что болельщики осуждают его. Я не знаю о нюансах и проблемах, не знаю, какие были договоренности.

– Он много раз в интервью говорил, что не перейдет в «Зенит».

– Ну, вот поэтому никогда нельзя говорить «никогда». Скажешь такое, а потом Всевышний тебя испытает, так повернет жизнь, что ты так сделаешь.

Я не хочу осуждать Марио. Просто мы очень разочарованы.

– Думаешь, его нужно понять и простить?

– Как человек и бывший партнер по команде я прощаю его. Как болельщик… Не знаю.

– Если не договорились, то из-за денег. Нормально менять любовь болельщиков ЦСКА на деньги «Зенита»?

– Говорил после финала Кубка, что Марио был бы большим усилением. Когда он в форме, это лучший крайний защитник, которого я видел.

Не знаю, как корректно ответить. Ему 32 года…Он же легенда, столько сделал для клуб. У меня нет ни одного объяснения его поступка. Хочется лично расспросить, – сказал хавбек в интервью Sports.ru.

«Как человек я прощаю Марио. Как болельщик… не знаю». Интервью Бахтиера Зайнутдинова

