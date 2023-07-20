Марио о желании фанатов ЦСКА стереть граффити с его изображением: «Меня это огорчит. Было столько лживых новостей, и кто-то поверил в это»
Марио Фернандес будет огорчен, если граффити с его изображением на стадионе ЦСКА уберут.
Фанаты ЦСКА создали петицию с требованием стереть граффити с 32-летним защитником. Марио ранее перешел в «Зенит».
«Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат это сделать, то это их право.
Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее», – сказал Фернандес.
Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА
Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто
В жизни, увы, так частенько бывает.
Люди не помнят свои же слова.
Может хитрят, может память страдает.
Тут уж никто не поймёт никогда.
В клуб наш армейский явился когда-то
Парень бразильский, на бровке играл.
Нету сомнений-играл он пиз**то,
Красный и синий цвета прославлял.
Десять годков он на бровке отбегал,
Клуб и партнёров семьёй называл.
Ну а потом он устал и уехал.
Только вернуться домой обещал.
Он уезжал уже в чине легенды.
Его любили и чтили всерьёз.
Кто ж тогда знал, что гнилые агенты
Станут роднее болельщицких слёз.
Мальчик наш, кстати, когда-то заверил:
"Я ни в Зенит, ни в Спартак не пойду".
И ему каждый из нас ведь поверил.
Как мы наивны на нашу беду.
Что было дальше рассказывать больно:
Деньги, контракты, гнилые слова.
Статус легенды продал он спокойно.
Только отсыпьте побольше бабла.
Это бабло ведь понятное дело
Мальчику дать мог один только клуб.
Тот, куда клялся он дерзко и смело:
"Не перейду, братья, даю вам зуб".
Шрамы на сердце затянутся скоро.
Только болеть, увы, будут всегда.
Но не отмыться тебе от позора.
Здравствуй, Иуда, мы ждали тебя.
- На самом деле Марио возвращается в ЦСКА ?
Я сомневаюсь, что при всей его набожности он может откровенно лгать и лицемерить. Актёр из него тоже хреновый. Убедил себя - и ладушки.