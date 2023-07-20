Марио о желании фанатов ЦСКА стереть граффити с его изображением: «Меня это огорчит. Было столько лживых новостей, и кто-то поверил в это»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Марио Фернандес будет огорчен, если граффити с его изображением на стадионе ЦСКА уберут.

Фанаты ЦСКА создали петицию с требованием стереть граффити с 32-летним защитником. Марио ранее перешел в «Зенит».

«Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат это сделать, то это их право.

Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее», – сказал Фернандес

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77 комментариев

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FilinMD
Газлайтит как профессионал
+141
-5
+136
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gustavo1097
Твой переход в Зенит тоже огорчил болельщиков, причем не только ЦСКА
+95
-7
+88
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Rudenzik
Вытирая слёзы купюрами - сказал Марио
+83
-7
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Dr.Gebbelsss
что это, если не лицемерие в его словах?
+45
-6
+39
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Вингер-Птеродактиль
Ответ ХавиГави_Паратрупер
ГАЗлайтит🤓
ГАЗлайтит - пес!
+36
-2
+34
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JENNINGS
А ты думал, они тебя на руках после всего этого носить будут? Скажи спасибо, что вообще пока не караулят у дома
+29
-4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ FilinMD
Газлайтит как профессионал
ГАЗлайтит🤓
+23
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Stepan32R
То есть твоё интервью, в котором ты сказал, что в Суперкубке изо всех сил болел за Зенит это тоже лживые новости? Какой же лицемер, жаль что из-за фануйди болельщики не устроят ему тёплую встречу во время игры с ЦСКА
+20
-1
+19
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Egor Aleksandrovich
Ответ Gonzoo
Айрон троллинг. Или его держат в информационном вакууме
или он просто дурачок
+15
0
+15
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bathedd
Мы изо всех сил болеем за то чтобы графити с марио удалили!!!
+15
-1
+14
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Gonzoo
Айрон троллинг. Или его держат в информационном вакууме
+13
0
+13
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Александр Ветров
Наткнулся тут на стишок.

В жизни, увы, так частенько бывает.
Люди не помнят свои же слова.
Может хитрят, может память страдает.
Тут уж никто не поймёт никогда.

В клуб наш армейский явился когда-то
Парень бразильский, на бровке играл.
Нету сомнений-играл он пиз**то,
Красный и синий цвета прославлял.

Десять годков он на бровке отбегал,
Клуб и партнёров семьёй называл.
Ну а потом он устал и уехал.
Только вернуться домой обещал.

Он уезжал уже в чине легенды.
Его любили и чтили всерьёз.
Кто ж тогда знал, что гнилые агенты
Станут роднее болельщицких слёз.

Мальчик наш, кстати, когда-то заверил:
"Я ни в Зенит, ни в Спартак не пойду".
И ему каждый из нас ведь поверил.
Как мы наивны на нашу беду.

Что было дальше рассказывать больно:
Деньги, контракты, гнилые слова.
Статус легенды продал он спокойно.
Только отсыпьте побольше бабла.

Это бабло ведь понятное дело
Мальчику дать мог один только клуб.
Тот, куда клялся он дерзко и смело:
"Не перейду, братья, даю вам зуб".

Шрамы на сердце затянутся скоро.
Только болеть, увы, будут всегда.
Но не отмыться тебе от позора.
Здравствуй, Иуда, мы ждали тебя.
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thesuperdrum
Если он надеется на какое-то изменение отношения к себе и своему поступку со стороны болельщиков, то этих разговоров мало. Наговорил он за 3 дня достаточно, чтобы болельщики так к нему относились. Тут помогут только извинения и открытый разговор с болельщиками ЦСКА. И то не факт, что что-то уже может измениться
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+9
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Мукунку хороший
Ответ Назар Игорь
Марио, не огорчайся. Зенитовские болельщики нарисуют тебе граффити получше, если будешь играть на прежнем уровне.
На лавке много не наиграешь(З.Бакаев)
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Sebastian Debussy
после того как он с его же слов всеми силами болел за Зенит на Суперкубке он еще удивляется?! Ладно перешёл, да да хрена с ним болел за Зенит, но на хрена ты это на публику рассказал? Как будто спецом хотел выбесить болел
+9
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Илья Добрый
Не верьте лживым новостям, что он перешел в Зенит!
+6
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BZB
Просто не надо было трепать о вечной преданности ЦСКА. Всего навсего.
+5
0
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Marcus Varro
Марио какой-то дундук, реально не понимает или придуривается?
+5
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OldRedWhite
Ответ gustavo1097
Твой переход в Зенит тоже огорчил болельщиков, причем не только ЦСКА
«Меня это огорчит. Было столько лживых новостей, и кто-то поверил в это»
- На самом деле Марио возвращается в ЦСКА ?
+4
0
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Adeen
Ответ Dr.Gebbelsss
что это, если не лицемерие в его словах?
Он этого не понимает. Не осознаёт, скорее всего.
Я сомневаюсь, что при всей его набожности он может откровенно лгать и лицемерить. Актёр из него тоже хреновый. Убедил себя - и ладушки.
+4
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Eugene88
Он обвиняет официальную позицию клуба во лжи или что?
+3
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Иван Шумков
Видимо, он не перешёл в Зенит и не болел за него всей душой, на это он намекает?
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Spartakus1984
Причем тут лживые новости?Ты в зенит перешел,говорил не перейдешь.Жаль ему будет.Тупой что ли
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cektor
марио, да ты же сам все это наговорил ))
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manna_vortex
Зря вы так... Марио... Как бы это сказать.... Немного странный. Никаких официальных данных на этот счет не приводилось, но я думаю, что он особенный не только в плане игры в футбол.
+3
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