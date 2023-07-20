Марио о желании фанатов ЦСКА стереть граффити с его изображением: «Меня это огорчит. Было столько лживых новостей, и кто-то поверил в это»

Марио Фернандес будет огорчен, если граффити с его изображением на стадионе ЦСКА уберут.

Фанаты ЦСКА создали петицию с требованием стереть граффити с 32-летним защитником. Марио ранее перешел в « ».

«Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат это сделать, то это их право.

Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее», – сказал .

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