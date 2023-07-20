PR-агент Караваева: «Если конкуренция с Фернандесом будет честной, Слава свое место просто так не отдаст»

PR-агент Вячеслава Караваева высказалась о будущем защитника в «Зените».

— Многие теперь задают вопрос, а как переход может повлиять на будущее в « »?

— Слава спокойно отреагировал на переход Фернандеса, и я разделяю эту позицию. Это уже не тот Караваев, которого когда-то подтянули в основу из дубля и он проиграл конкуренцию в ЦСКА одному из лидеров клуба. И не тот Фернандес, который так легко мог ее выиграть.

Сейчас Караваев — основной на своей позиции и в клубе, и в сборной. В «Зените» он на своем месте. Если конкуренция будет честной, думаю, он просто так его не отдаст, – сказала Дарья Арсланова.