PR-агент Караваева: «Если конкуренция с Фернандесом будет честной, Слава свое место просто так не отдаст»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Марио Фернандес Футбол

PR-агент Вячеслава Караваева высказалась о будущем защитника в «Зените».

— Многие теперь задают вопрос, а как переход Марио может повлиять на будущее Караваева в «Зените»?

— Слава спокойно отреагировал на переход Фернандеса, и я разделяю эту позицию. Это уже не тот Караваев, которого когда-то подтянули в основу из дубля и он проиграл конкуренцию в ЦСКА одному из лидеров клуба. И не тот Фернандес, который так легко мог ее выиграть.

Сейчас Караваев — основной на своей позиции и в клубе, и в сборной. В «Зените» он на своем месте. Если конкуренция будет честной, думаю, он просто так его не отдаст, – сказала Дарья Арсланова.

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16 комментариев

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Gustav Forsberg
интересно, на кой черт Караваеву пиар-агент?)
открыт новый персонаж
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Mark Safa
"Если конкуренция будет честной” а не честно это как ? Марио своим лишним весом его сдвинет?
+12
-3
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Owen_the_Simple
А парикмахер и тренер по йоге его что думают?
+7
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Caniball
Даша, привет!
Если читаешь это сообщение, то хочу передать тебе пламенный привет.
Ты так себе пиар-агент.
В нашей личной беседе в 2020 году, ты говорила, что через год твой подопечный Ломовицкий будет первым выбором в сборной и в Спартаке его притесняют 🤣🤣🤣🤣.
Прошло 3 года - Ломовицкий не основной игрок Рубина, который играл в ФНЛ.
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angry horse
Ирония судьбы в том, что Караваев в своё время ушёл из ЦСКА из-за Фернандеса😁
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fil_spb
"Если конкуренция с Фернандесом будет честной"

Во-первых, зачем ему пр-агент? Деньги карман жгут и хочется потратить хоть на что-нибудь? Во-вторых, это конечно гениальный пр-агент. Т.е. она намекает, что тренер может сделать конкуренцию нечестной? Или о чем это? Отличная идея, вместо положительного продвижения своего клиента, давать странные комментарии в СМИ и потенциально портить отношения игрока с клубом/тренерским штабом. Караваеву бы на футболе сосредоточится, чтобы конкуренцию не продуть, а не кормить всяких глупых болтунов ртом.
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Mark Safa
Ответ Gustav Forsberg
интересно, на кой черт Караваеву пиар-агент?) открыт новый персонаж
Представь что есть пиар-агент Дзюбы 😹
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maks44
Ответ Gustav Forsberg
интересно, на кой черт Караваеву пиар-агент?) открыт новый персонаж
Ну а что? Может себе позволить. Футболист "Зенита" все-таки.
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Caniball
Ответ Gustav Forsberg
интересно, на кой черт Караваеву пиар-агент?) открыт новый персонаж
Это не новый персонаж. Даша из Рязани давно на рынке услуг пиар - агентов.
Только ее работа бездарна))
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Gustav Forsberg
Ответ Mark Safa
Представь что есть пиар-агент Дзюбы 😹
а вот не удивлюсь!
черный пиар - тоже пиар)
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Gustav Forsberg
Ответ Caniball
Это не новый персонаж. Даша из Рязани давно на рынке услуг пиар - агентов. Только ее работа бездарна))
да, загуглил уже её)
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Blaumerc
Ответ Mark Safa
"Если конкуренция будет честной” а не честно это как ? Марио своим лишним весом его сдвинет?
что бы конкуренция была честной, где нибудь в столовке на базе, во время обеда, Марио придётся подсыпать в тарелку Караваева какие нибудь гормоны или таблетки для набирания веса. Вот когда у Караваева будет пузо как у Фернандеса, тогда и будет честная борьба.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Mark Safa
"Если конкуренция будет честной” а не честно это как ? Марио своим лишним весом его сдвинет?
Кстати, оба паспортиста.
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