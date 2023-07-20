PR-агент Караваева: «Если конкуренция с Фернандесом будет честной, Слава свое место просто так не отдаст»
PR-агент Вячеслава Караваева высказалась о будущем защитника в «Зените».
— Многие теперь задают вопрос, а как переход Марио может повлиять на будущее Караваева в «Зените»?
— Слава спокойно отреагировал на переход Фернандеса, и я разделяю эту позицию. Это уже не тот Караваев, которого когда-то подтянули в основу из дубля и он проиграл конкуренцию в ЦСКА одному из лидеров клуба. И не тот Фернандес, который так легко мог ее выиграть.
Сейчас Караваев — основной на своей позиции и в клубе, и в сборной. В «Зените» он на своем месте. Если конкуренция будет честной, думаю, он просто так его не отдаст, – сказала Дарья Арсланова.
открыт новый персонаж
Если читаешь это сообщение, то хочу передать тебе пламенный привет.
Ты так себе пиар-агент.
В нашей личной беседе в 2020 году, ты говорила, что через год твой подопечный Ломовицкий будет первым выбором в сборной и в Спартаке его притесняют 🤣🤣🤣🤣.
Прошло 3 года - Ломовицкий не основной игрок Рубина, который играл в ФНЛ.
Во-первых, зачем ему пр-агент? Деньги карман жгут и хочется потратить хоть на что-нибудь? Во-вторых, это конечно гениальный пр-агент. Т.е. она намекает, что тренер может сделать конкуренцию нечестной? Или о чем это? Отличная идея, вместо положительного продвижения своего клиента, давать странные комментарии в СМИ и потенциально портить отношения игрока с клубом/тренерским штабом. Караваеву бы на футболе сосредоточится, чтобы конкуренцию не продуть, а не кормить всяких глупых болтунов ртом.
Только ее работа бездарна))
черный пиар - тоже пиар)