Марио Фернандес – среди самых дорогих защитников в Fantasy РПЛ. Его оценили в 6,5 млн

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Краснодар fantasy Кристиан Рамирес Вячеслав Караваев Марио Фернандес Дуглас Сантос Мойзес Барбоза Милан Гайич Наир Тикнизян Даниил Хлусевич Даниил Денисов Футбол

Новичок «Зенита» Марио Фернандес получил цену в фэнтези по российской Премьер-лиге.

Его оценили в 6,5 млн – это максимальная цена для защитников в Fantasy РПЛ.

Столько же в сезоне-2023/24 стоят Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Милай Гайич, Мойзес (оба – ЦСКА), Даниил Денисов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив») и Кристиан Рамирес («Краснодар»).

«Зенит» – единственный клуб с тремя защитниками по максимальной цене.

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11 комментариев

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Эдвард Джеймс Кенуэй
30 сребреников, не более
+11
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+10
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Deca
да он редко выходить будет, смысл на него тратиться
+7
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Алексей Ильин
Пес с ним
+2
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Deca
Ответ Артём Павлов
Если он наберёт кондиции и уйдет Сутормин, то может и получит достаточно игрового времени. Но за 6,5 млн дороговато. Лучше уж Дугласа за те же деньги
конечно
+1
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Roman Araslanov
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Артём Амирджанян
Я Мойзеса взял
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Сергей Жарковский
Не уверен что этот супер Марио оправдает то, что на него возлагают!
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.ru
по миллиону за каждый килограмм лишнего веса...
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Fidelitas et virtus
Ну какие 6,5…? Шестерка
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Артём Павлов
Ответ Deca
да он редко выходить будет, смысл на него тратиться
Если он наберёт кондиции и уйдет Сутормин, то может и получит достаточно игрового времени. Но за 6,5 млн дороговато. Лучше уж Дугласа за те же деньги
+1
-1
0
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