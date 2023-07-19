Марио Фернандес – среди самых дорогих защитников в Fantasy РПЛ. Его оценили в 6,5 млн

Новичок «Зенита» Марио Фернандес получил цену в фэнтези по российской Премьер-лиге.

Его оценили в 6,5 млн – это максимальная цена для защитников в Fantasy РПЛ.

Столько же в сезоне-2023/24 стоят , (оба – «Зенит»), , Мойзес (оба – ), Даниил Денисов, Даниил Хлусевич (оба – « »), Наир Тикнизян («Локомотив») и Кристиан Рамирес («Краснодар»).

« » – единственный клуб с тремя защитниками по максимальной цене.

Как устроена оценка игроков в РПЛ? Все детали здесь