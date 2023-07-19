Марио Фернандес – среди самых дорогих защитников в Fantasy РПЛ. Его оценили в 6,5 млн
Новичок «Зенита» Марио Фернандес получил цену в фэнтези по российской Премьер-лиге.
Его оценили в 6,5 млн – это максимальная цена для защитников в Fantasy РПЛ.
Столько же в сезоне-2023/24 стоят Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Милай Гайич, Мойзес (оба – ЦСКА), Даниил Денисов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив») и Кристиан Рамирес («Краснодар»).
«Зенит» – единственный клуб с тремя защитниками по максимальной цене.
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