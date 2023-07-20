Семак о физической форме Фернандеса: «Он профессионал. Время без практики добавляет сложности, но желание Марио позволит увидеть его уже в ближайших матчах»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Здоровье Футбол

Сергей Семак считает, что Марио Фернандес сможет набрать форму в ближайшее время.

Сообщалось, что во время медосмотра в «Зените» у Фернандеса были выявлены проблемы со здоровьем. Главной из них стал недостаточный тонус мышц бразильца.

– На этой неделе к команде присоединился Марио Фернандес. Как вы оцените его физическое состояние? Как скоро он сможет выйти на поле?

– Марио – профессионал.

Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определенные сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него все для этого есть, – сказал главный тренер «Зенита».

Сколько весит Марио Фернандес? Плюс 5 кг (а то и больше) со времен ЦСКА

«Зенит» обыграл шутки о весе Марио в комментариях на Sports.ru и показал, что он весит 85,25 кг. В ЦСКА было от 77 до 80

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22 комментария

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Arti22
Караваев: 🗿🗿🗿
+18
-2
+16
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всем шампанского!
Профессионал не приехал бы с лишним весом, а поддерживал бы форму тренировками и питанием
+12
-5
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9черное
Все-таки, немного Жирнандес? Или Фернаггетс?
+13
-8
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Азиз Ибодуллаев
Выпустить только ради публики, верно?
+6
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Роман Олегов
Ответ Gonzoo
До сих пор в голове не укладывается как так произошло, и я не болельщик армейцев. Этот трансфер вреден всем.
Что в нем прям вредного то? Просто скандальный немного. Если бы в медиа не раздули эту тему ради плюсиков и трафика, уже бы все забили, кроме болельщиков ЦСКА. Хотя, я думаю, что и среди них самые уравновешенные уже забили.
+5
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Сергей Кравец
Здесь можно сказать так:

Голова на отчесение, что Фернандес будет привозить и красиво улыбаться в камеру, как он умеет

А Семак после игры будет его защищать и говорить: ребят, это футбол...

Почти нет сомнений, что чемп будет максимально конторный и всё будет сделано красиво в стиле Бундеслиги...
+3
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Olga.t
Ответ Азиз Ибодуллаев
Выпустить только ради публики, верно?
Чтобы ЦСКА показать средний палец и потешить своё самолюбие...
Высокие цели (сарказм).
+5
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Gonzoo
До сих пор в голове не укладывается как так произошло, и я не болельщик армейцев. Этот трансфер вреден всем.
+2
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Виталик Украинский
Ответ Владислав88
Бедный Слава, опять ни за что, ни про что на лавку задвинут.
По бровке бегать надо, а Марио уже "пенсионер", будет выходить на замену.
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авт линия
Ответ Роман Олегов
О да, Ибрагимович в 35 лет переходил в Юнайтед не в форме, очевидно.
какой из Иуды Ибрагимович?)) Он в ЦСКА последнее время косячил знатно🤣🤣
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Ilya Shilovskiy
к успеху идет
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Zidan4ik
Мямля ты лучше скажи зачем позволил провернуть этот трансфер? Сбитый летчик, которому далеко за 30, с годом простоя, плюс лишний вес. При живом Караваеве
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Любовь Мелехова
Ответ всем шампанского!
Профессионал не приехал бы с лишним весом, а поддерживал бы форму тренировками и питанием
Но он же не Роналду. Тот всегда очень заботится о своей физической форме и следит за правильным питанием.
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Роман Олегов
Ответ авт линия
Он в Бразилии лавку полировал😁😁 в 33 года в норме быть не реально
О да, Ибрагимович в 35 лет переходил в Юнайтед не в форме, очевидно.
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Роман Олегов
Ответ авт линия
какой из Иуды Ибрагимович?)) Он в ЦСКА последнее время косячил знатно🤣🤣
Да вообще мне пофиг. Было сказано "в 33 года в норме быть не реально"
Я лишь о том, что это глупость.
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авт линия
Ответ Роман Олегов
Да вообще мне пофиг. Было сказано "в 33 года в норме быть не реально" Я лишь о том, что это глупость.
да и мне пофиг.....но Ибрагимовичи разве сто лет рождаются
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