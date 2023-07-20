Семак о физической форме Фернандеса: «Он профессионал. Время без практики добавляет сложности, но желание Марио позволит увидеть его уже в ближайших матчах»
Сергей Семак считает, что Марио Фернандес сможет набрать форму в ближайшее время.
Сообщалось, что во время медосмотра в «Зените» у Фернандеса были выявлены проблемы со здоровьем. Главной из них стал недостаточный тонус мышц бразильца.
– На этой неделе к команде присоединился Марио Фернандес. Как вы оцените его физическое состояние? Как скоро он сможет выйти на поле?
– Марио – профессионал.
Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определенные сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него все для этого есть, – сказал главный тренер «Зенита».
Сколько весит Марио Фернандес? Плюс 5 кг (а то и больше) со времен ЦСКА
«Зенит» обыграл шутки о весе Марио в комментариях на Sports.ru и показал, что он весит 85,25 кг. В ЦСКА было от 77 до 80
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А Семак после игры будет его защищать и говорить: ребят, это футбол...
Почти нет сомнений, что чемп будет максимально конторный и всё будет сделано красиво в стиле Бундеслиги...
Высокие цели (сарказм).
Я лишь о том, что это глупость.