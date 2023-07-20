Семак о физической форме Фернандеса: «Он профессионал. Время без практики добавляет сложности, но желание Марио позволит увидеть его уже в ближайших матчах»

Сергей Семак считает, что Марио Фернандес сможет набрать форму в ближайшее время.

Сообщалось, что во время медосмотра в «Зените» у Фернандеса были выявлены проблемы со здоровьем. Главной из них стал недостаточный тонус мышц бразильца.

– На этой неделе к команде присоединился Марио Фернандес. Как вы оцените его физическое состояние? Как скоро он сможет выйти на поле?

– Марио – профессионал.

Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определенные сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него все для этого есть, – сказал главный тренер « ».

Сколько весит Марио Фернандес? Плюс 5 кг (а то и больше) со времен ЦСКА

«Зенит» обыграл шутки о весе Марио в комментариях на Sports.ru и показал, что он весит 85,25 кг. В ЦСКА было от 77 до 80