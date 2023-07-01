Черчесов о победе над Испанией: «Искренне верил, что Россия может дойти и до полуфинала, и до финала ЧМ»

Станислав Черчесов назвал матч сборной России против Испании самым памятным во главе команды.

Ровно 5 лет назад российская команда одержала победу над испанской в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, пен. 4:3).

– Можно ли сказать, что матч пятилетней давности против стал для вас самым значимым и запоминающимся в тренерской карьере?

– Тогда, по горячим следам это в Новогорске не ощущалось, тем более я ведь искренне верил, что мы можем дойти и до полуфинала, и до финала чемпионата мира. Ну а сегодня, оглядываясь назад, трудно не признать, что та игра стала в итоге самой памятной со знаком «плюс» в моей работе во главе сборной России.

Хотя и матч против Хорватии, ставший историческим для сборной России, которая впервые сыграла в четвертьфинале чемпионата мира, мне забыть не дано, – сказал бывший главный тренер сборной России, возглавляющий « ».