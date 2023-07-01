Черчесов о победе над Испанией: «Искренне верил, что Россия может дойти и до полуфинала, и до финала ЧМ»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу высшая лига Венгрия ЧМ-2018 FIFA Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов назвал матч сборной России против Испании самым памятным во главе команды.

Ровно 5 лет назад российская команда одержала победу над испанской в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, пен. 4:3). 

– Можно ли сказать, что матч пятилетней давности против Испании стал для вас самым значимым и запоминающимся в тренерской карьере?

– Тогда, по горячим следам это в Новогорске не ощущалось, тем более я ведь искренне верил, что мы можем дойти и до полуфинала, и до финала чемпионата мира. Ну а сегодня, оглядываясь назад, трудно не признать, что та игра стала в итоге самой памятной со знаком «плюс» в моей работе во главе сборной России.

Хотя и матч против Хорватии, ставший историческим для сборной России, которая впервые сыграла в четвертьфинале чемпионата мира, мне забыть не дано, – сказал бывший главный тренер сборной России, возглавляющий «Ференцварош». 

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21 комментарий

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Один живой
из того состава Стас реально выжал максимум. Хорватию можно было проходить, но полуфинал это был потолок для той сборной. Подобного результата, да просто участия можно в ближайшие лет 10-15 не ждать. Стасу респект, что выдержал тот прессинг перед турниром со стороны недосми и разных экспёрдов.
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Болельщик Биатлона
ну от полуфинала нас отделил неправильный выбор пенальтистов
с Англией было бы очень тяжело, но при определённой удаче можно было бы и их засушить
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Alex Legend
Ответ WhatZ
Но не дошла же. Значит твоя вера и твои профессиональные качества (ведь он по ним же и оценивал свою команду) оказались фуфлом.
В футболе не всё от тебя зависит, это не фигурное катание.
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Astret
Результаты Черчесова топ, как бы ни пытались на спортсе его принизить.
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Felp
Может быть, главный тренер так и должен думать
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Ростовский
Крнечно могли дойти. С хорватами равный матч, только пенальти решили. А дальше были бы англичане, которые не сильнее хорватов и испанцев.
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Faust Doc
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Spartakovec navsegda
Искренне верить в чудо надо уметь! 3 серии пенальти, при этом, можно было выиграть. Но и в пенальти профессионализм и класс важны, потому эти серии выиграли хорваты.
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dimamak10
Помню перед ЧМ сливали все контрольные матчи и я думал выступим как ЮАР в 2010м, но после Испании я реально поверил что можем пройти Хорватов.
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Гаврила Ардалионович
Стас, никто заслуг не обнуляет, все помнят и будут помнить. Но сейчас немного иная ситуация, мягко говоря.
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SopTecret
Игра с Хорватией запомнилась больше, так как была ярче, не автобусной. Чуть лучше бей пенальти - и полуфинал был реален, да
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Alestern
Не так важно какой футбол демонстрировала наша сборная, главное сам факт того, что она действительно была в шаге от полуфинала.. а там глядишь на волне успеха (кто его знает!) и до финала могла дойти.. и всё это было как никогда очень близко и реально!.. но что уж теперь :).. четвертьфинал тоже хорошо! ..
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юра георгиевский
«Искренне верил». Ага, ага. Особенно, когда испанцы сразу забили гол в самом начале матча и весь матч имели полное преимущество, обстучав все штанги и перекладины сборной России. Кому-нибудь другому расскажи. Просто дико отскочили от испанского поражения, вот и всё.
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almatbarsa
Ответ Болельщик Биатлона
ну от полуфинала нас отделил неправильный выбор пенальтистов с Англией было бы очень тяжело, но при определённой удаче можно было бы и их засушить
Та Англия играла гораздо хуже хорватов, просто полагались на стандарты и низкую линию защиты, в полузащите у них толком никого не было так как все эти Маунты, Беллингемы еще не играли на топ-уровне. По мне так Россия дала хорватам более серьезный бой чем Англия
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ten Hag
Ответ Astret
Результаты Черчесова топ, как бы ни пытались на спортсе его принизить.
Результат достойный, не более
Аравию и Египет обыграли в основное время, Уругваю без шансов уступили
Испанцы вату катали, как и все последние турниры, еще и без тренера они накануне остались. Если бы не гандбол от Пике, до серии пенальти дело не дошло, вероятно вполне. С хорватами играли достойно, ничья, поражение по пенальти
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