Черчесов о победе над Испанией: «Искренне верил, что Россия может дойти и до полуфинала, и до финала ЧМ»
Станислав Черчесов назвал матч сборной России против Испании самым памятным во главе команды.
Ровно 5 лет назад российская команда одержала победу над испанской в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, пен. 4:3).
– Можно ли сказать, что матч пятилетней давности против Испании стал для вас самым значимым и запоминающимся в тренерской карьере?
– Тогда, по горячим следам это в Новогорске не ощущалось, тем более я ведь искренне верил, что мы можем дойти и до полуфинала, и до финала чемпионата мира. Ну а сегодня, оглядываясь назад, трудно не признать, что та игра стала в итоге самой памятной со знаком «плюс» в моей работе во главе сборной России.
Хотя и матч против Хорватии, ставший историческим для сборной России, которая впервые сыграла в четвертьфинале чемпионата мира, мне забыть не дано, – сказал бывший главный тренер сборной России, возглавляющий «Ференцварош».
с Англией было бы очень тяжело, но при определённой удаче можно было бы и их засушить
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Испанцы вату катали, как и все последние турниры, еще и без тренера они накануне остались. Если бы не гандбол от Пике, до серии пенальти дело не дошло, вероятно вполне. С хорватами играли достойно, ничья, поражение по пенальти