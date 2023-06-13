Александр Мостовой: «Гвардиолу поставить в «Осасуну», он станет чемпионом? Спросите Семака: «В «Урале» станете чемпионами?» Нет такого, чтобы тренер мог привести любую команду к титулу»
Александр Мостовой высказался о роли тренера в результатах команды.
– Допустим, игроки – первооснова, какую роль играет, например, Сергей Семак в «Зените» с таким составом?
– Нет такого в профессиональном футболе, чтобы тренер, тот же Семак, мог привести любую команду к чемпионству. Вы задайте ему вопрос: «Сергей, если вы завтра уйдете из «Зенита» в «Урал», станете чемпионами?» Конечно, Семак скажет, что нет. Гвардиолу сейчас поставить в «Осасуну» – он станет чемпионом? Нет. Но исключения бывают.
Можно выигрывать с хорошим подбором футболистов, с отлаженным процессом, с прекрасными помощниками по физической подготовке, которые в основном и проводят тренировки. Я видел тренеров, которые не знали, как ударить по мячу. В футболе все давно придумано, просто где-то разные тренировки, физическая нагрузка, поэтому команды и выделяются. Ворота, мяч и поле остались такими же, – сказал Мостовой.
Александр Мостовой: «Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ. Станет ли «Урал» чемпионом с ним? Никогда»
Пеп хоть и элитный тренер, но с условной Осасуной легко будет в тройке Ла Лиги..
Просто вместо Гюндоганов и Де Брюйне будет брать Субименди и Вейгу.. В Испании добра под его философию много..
Во-вторых, Лестер действительно исключение. В тот сезон все топовые клубы занимались ерундой.