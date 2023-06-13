Александр Мостовой: «Гвардиолу поставить в «Осасуну», он станет чемпионом? Спросите Семака: «В «Урале» станете чемпионами?» Нет такого, чтобы тренер мог привести любую команду к титулу»

Теги Зенит Сергей Семак Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Осасуна Ла Лига Александр Мостовой Урал Пеп Гвардиола Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой высказался о роли тренера в результатах команды.

– Допустим, игроки – первооснова, какую роль играет, например, Сергей Семак в «Зените» с таким составом?

– Нет такого в профессиональном футболе, чтобы тренер, тот же Семак, мог привести любую команду к чемпионству. Вы задайте ему вопрос: «Сергей, если вы завтра уйдете из «Зенита» в «Урал», станете чемпионами?» Конечно, Семак скажет, что нет. Гвардиолу сейчас поставить в «Осасуну» – он станет чемпионом? Нет. Но исключения бывают.

Можно выигрывать с хорошим подбором футболистов, с отлаженным процессом, с прекрасными помощниками по физической подготовке, которые в основном и проводят тренировки. Я видел тренеров, которые не знали, как ударить по мячу. В футболе все давно придумано, просто где-то разные тренировки, физическая нагрузка, поэтому команды и выделяются. Ворота, мяч и поле остались такими же, – сказал Мостовой.

Александр Мостовой: «Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ. Станет ли «Урал» чемпионом с ним? Никогда»

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68 комментариев

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Red_Marlboro_
Поставь Мостового в Баварию и они сольют чемп
+111
-6
+105
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УсыЧерчесова
А если Раньери в Лестер поставить он АПЛ выиграет?
+90
-2
+88
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Ibra Isaev
Тима Кука закинуть в ооо «залупки» и что? Сделает он из них Apple? Вывод: Тим Кук днарь.
+75
-4
+71
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Liquidozz
Это то, чкму обучают в вип группе?
+29
0
+29
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Under
Ответ УсыЧерчесова
А если Раньери в Лестер поставить он АПЛ выиграет?
в след сезоне точно нет :)
+22
-1
+21
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dr. cage
Гвардиола детей из Барсы Б выводил в Сегунду..

Пеп хоть и элитный тренер, но с условной Осасуной легко будет в тройке Ла Лиги..

Просто вместо Гюндоганов и Де Брюйне будет брать Субименди и Вейгу.. В Испании добра под его философию много..
+23
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+13
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УсыЧерчесова
Ответ Under
в след сезоне точно нет :)
Из чемпионшипа АПЛ выиграть будет сложно, но Клаудио со счетов списывать никогда нельзя
+10
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+10
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Уолтер Собчак
Если Мостового поставить тренером "Ман Сити", его уволят через пару месяцев.
+9
0
+9
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Yury Kanareykin
Ответ Уолтер Собчак
Если Мостового поставить тренером "Ман Сити", его уволят через пару месяцев.
Месяцев, думаешь он там столько продержится?)
+9
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ТТД Бубнова
Вот и первые отмазки пошли, еще работать не начал, а уже соломы настелил. Феерический просто )
+8
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+7
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Gravdaar Iyaad
Ответ Red_Marlboro_
Поставь Мостового в Баварию и они сольют чемп
Я думаю даже это не поможет)) в этой фарм лиге как ни крути, верти этой Баварией, чемпионом все равно станут они
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Давид Agabekyan
Ответ </c/>
правильно, Семак в лучшем случае будет середняком в любом другом клубе кроме зенита...
Видели в Уфе. В еврокубки вывел
+9
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Bello Jiafra
Ответ Gravdaar Iyaad
Я думаю даже это не поможет)) в этой фарм лиге как ни крути, верти этой Баварией, чемпионом все равно станут они
царь справится, поверь...
+7
-1
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Дмитрий
Ответ УсыЧерчесова
Из чемпионшипа АПЛ выиграть будет сложно, но Клаудио со счетов списывать никогда нельзя
Вытащил мертвый Кальяри в Серию А. Вся Сардиния до сих пор не может поверить) пошумит в следующем сезоне.
+3
0
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Николай Овечкин
Так в этом и смысл топ тренера. Он не должен рыботать в г**не всяком. Он должен прийти и дать результат здесь и сейчас. Пеп это и делает везде.
+6
-3
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Grime Font
Да, Тим Кук днарь, ибо он не делал из Эппл то, кем они являются. Эппл стал таким благодарю Джобсу и его друзьям.
Джобс 12 лет назад умер, Эппл чувствует себя ахуенно, до этого, когда Джобса убирали, дела у Эппла стали идти неоч, а тогда Кука не было, выводы напрашиваются сами
+3
0
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sergey80
Вытащите,кто-нибудь,пожалуйста, из Палаты,где лежит Мостовой,того человека,который Постоянно задаёт этому полудурку какие-то вопросы..это не смешно уже...
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blackwerwolf
Ответ Ibra Isaev
Тима Кука закинуть в ооо «залупки» и что? Сделает он из них Apple? Вывод: Тим Кук днарь.
какие ещё за лупки
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Харламов Никита
Ответ Уолтер Собчак
Если Мостового поставить тренером "Ман Сити", его уволят через пару месяцев.
если "ЦАРЯ" поставить тренировать команду в лиге где ВСЕГО ОДНА команда - он и эту лигу выиграть не сможет 😜
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dimamak10
Пеп сам тыщу раз говорил что с условным Лидсом он вылетит из апл. Дай условному Шалимову/Рахимову зенит и не факт что они станут чемпионами
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Ничего Смешного
А как стать чемпионом с условным Газинским, Филипенко, Помазуном и Бикфали? Задачи клуба не совсем совместимы с чемпионством. Я напомню, что когда приходил в Барсу Пеп, то там был полный бардак и была чистка состава, хотя не так давно барса выиграла ЛЧ. Клопп взял чемпионство с Дортмундом, дошел до финала лч. Бердыев сделал из Рубина чемпиона, хлопнув Барсу и добившись очень хорошей статистики противостояний. Это я всё к тому, что амбиции клуба и тренера должны совпадать, условный Гвардиола не пойдёт в Осасуну, когда там даже нормальной базы нет.
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Mohnatiy
"Никто не сможет, кроме меня" - добавил Мостовой
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Aggrrist
Ответ УсыЧерчесова
А если Раньери в Лестер поставить он АПЛ выиграет?
Во-первых, он же уточнил что бывают исключения.
Во-вторых, Лестер действительно исключение. В тот сезон все топовые клубы занимались ерундой.
+1
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cristiansen
Ответ Николай Овечкин
Так в этом и смысл топ тренера. Он не должен рыботать в г**не всяком. Он должен прийти и дать результат здесь и сейчас. Пеп это и делает везде.
Здесь - да, сейчас - не всегда
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Сергей Жарковский
Хоть бы его действительно в Европу забрали от нас!!!
+1
0
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